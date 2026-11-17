Siemens Healthineers Aktie: Inflation und Diagnostik-Trennung im Fokus - Kursziel nur 40 Euro

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:51 3 Min.

Berenberg bleibt bei Siemens Healthineers vorsichtig: Das Kursziel von 40 Euro liegt rund 8,3 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, während Inflation und Konzernumbau die Einschätzung prägen.

Bild: Siemens Healthineers

Der Analyst von Berenberg, Sam England, bestätigt in seiner Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Rating "hold" und das Kursziel 40 Euro für die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker: SHL), die aktuell bei 43,64 Euro liegt und damit 0,36 Euro beziehungsweise 0,82 Prozent nachgibt. Damit notiere das Papier über dem von Berenberg angesetzten fairen Wert. Ausgehend vom angegebenen Aktienkurs entspreche das Kursziel 40 Euro einem rechnerischen Abwärtspotenzial von rund 8,3 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse signalisiere somit Zurückhaltung: Sam England sehe nach den jüngsten Geschäftszahlen offenbar keinen Anlass, seine neutrale Einstufung aufzugeben. Quartalszahlen: Kein überzeugendes Gesamtbild Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals seien laut Sam England uneinheitlich ausgefallen. Für Berenberg ergebe sich daraus allerdings kein grundlegender Anpassungsbedarf bei den Schätzungen. Die Änderungen würden vergleichsweise gering ausfallen; seine Wachstumsannahmen für den Hersteller medizintechnischer Geräte habe Sam England leicht reduziert. Gerade diese Kombination sei für Anleger aufschlussreich: Die Zahlen würden zwar keine umfassende Neubewertung erzwingen, lieferten aus Sicht von Berenberg aber auch keine ausreichenden Argumente für mehr Optimismus. Das unveränderte Rating "hold" und das Kursziel 40 Euro würden diese abwartende Haltung unterstreichen. Inflation und Aktienüberhang bremsen die Zuversicht In seiner Siemens Healthineers-Aktienanalyse verweise Sam England auf mehrere Faktoren, die seine Vorsicht begründeten. Dazu würden inflationäre Tendenzen zählen. Steigende Kosten könnten grundsätzlich die Profitabilität belasten; konkrete zusätzliche Belastungsbeträge enthalte die vorliegende Zusammenfassung der Analyse allerdings nicht. Hinzu komme der von Sam England angeführte Aktienüberhang bei der Siemens AG. Die Aussicht auf zusätzliches Aktienangebot könne die Bereitschaft der Anleger begrenzen, höhere Bewertungen zu akzeptieren. Ein konkreter Verkaufszeitpunkt oder ein bestimmtes Platzierungsvolumen lasse sich aus dem vorliegenden Text jedoch nicht ableiten. Damit stehe für Berenberg neben der operativen Entwicklung auch die Eigentümerstruktur im Blickpunkt. Selbst solide Geschäftsperspektiven könnten an der Börse zeitweise von der Frage überlagert werden, wie viel zusätzliches Aktienangebot auf den Markt gelangen könnte. Diagnostik-Trennung als weiterer Unsicherheitsfaktor Als weiteren Grund für seine zurückhaltende Einschätzung nenne Sam England die Trennung von der Diagnostik. Dieser Schritt bringe Veränderungen für den Konzern mit sich und erhöhe aus Sicht des Analysten den Bedarf an einer vorsichtigen Bewertung. Welche finanziellen Auswirkungen daraus im Einzelnen entstehen würden, gehe aus dem Ausgangstext nicht hervor. Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Berenberg lasse jedoch erkennen, dass Sam England die anstehende Veränderung bei seiner Einschätzung berücksichtige. Kursziel 40 Euro: Die Messlatte liegt unter dem Aktienkurs Für Anleger ergebe sich damit ein klares Spannungsfeld: Während die Aktie bei 43,64 Euro notiere, bleibe Berenberg beim Kursziel 40 Euro. Das Rating "hold" sei entsprechend als neutrale Einschätzung zu verstehen, wobei das unter dem aktuellen Kurs liegende Ziel die vorsichtige Bewertung zusätzlich betone. Sam England setze in seiner Siemens Healthineers-Aktienanalyse somit auf Zurückhaltung. Uneinheitliche Quartalszahlen, leicht reduzierte Wachstumsannahmen und mehrere Unsicherheitsfaktoren würden aus Sicht von Berenberg derzeit gegen eine offensivere Positionierung sprechen. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – damit beim nächsten Börsenstammtisch wenigstens die Aktienanalyse eine fundierte Diagnose liefert! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 17. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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