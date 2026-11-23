Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) könnte vor einer spannenden Neubewertung stehen! Während die internationalen Aktienmärkte von erheblichen Turbulenzen erschüttert werden, setzt die DZ BANK ein bemerkenswert positives Signal für den deutschen Medizintechnikkonzern. In seiner aktuellen Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom 20. November 2026 erhöht Analyst Sven Kürten den fairen Wert von 53 auf 55 Euro und bestätigt das Rating „kaufen“. Besonders interessant: Beim aktuellen Xetra-Kurs von 43,06 Euro, einem Tagesplus von 0,2 Prozent, ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,7 Prozent. Verantwortlich für den Optimismus sind vor allem die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela. Doch ausgerechnet beim Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 zeigt sich das Management vorsichtig. Steht Siemens Healthineers damit vor einer attraktiven Kaufgelegenheit oder unterschätzen Anleger die Herausforderungen des kommenden Geschäftsjahres?
Siemens Healthineers Aktie: Großes Kurspotenzial - diese Innovation macht Hoffnung!
Warum der Medizintechnik-Riese durchstarten könnte
Siemens Healthineers-Aktienanalyse: Sven Kürten erhöht den fairen Wert
Die DZ BANK sorgt mit ihrer jüngsten Siemens Healthineers-Aktienanalyse für Aufmerksamkeit. Analyst Sven Kürten erhöht den fairen Wert von bislang 53 auf 55 Euro und hält unverändert am Rating „kaufen“ fest. Das entspricht einer Anhebung der Bewertung um 2 Euro beziehungsweise rund 3,8 Prozent. Die Begründung ist besonders aufschlussreich: Obwohl der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 vorsichtig ausgefallen sei, befinde sich Siemens Healthineers nach Einschätzung von Sven Kürten weiterhin auf Kurs. Vor allem die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen. Damit setzt die DZ BANK auf die langfristige Innovationskraft des Konzerns. Für Anleger ist diese Einschätzung bemerkenswert, weil die kurzfristigen Gewinnperspektiven nicht ausschließlich positiv erscheinen. Sven Kürten sieht offenbar genügend fundamentale Stärke, um den fairen Wert dennoch anzuheben. Das Rating „kaufen“ und der faire Wert 55 Euro unterstreichen das Vertrauen der DZ BANK in die mittelfristige Entwicklung.
Siemens Healthineers-Aktie: Warum 55 Euro eine wichtige Marke sind
Die Bewertung der DZ BANK lässt sich anhand des aktuellen Aktienkurses besonders deutlich einordnen. Bei 43,06 Euro je Siemens Healthineers-Aktie und einem fairen Wert von 55 Euro ergibt sich eine Differenz von 11,94 Euro. Das entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 27,7 Prozent. Für Anleger ist dies eine erhebliche Größenordnung. Noch interessanter ist, dass Sven Kürten seine Bewertung trotz des vorsichtigen Unternehmensausblicks erhöht. Die DZ BANK unterscheidet damit zwischen kurzfristigen Belastungen und langfristigem Ertragspotenzial. Allerdings ist der faire Wert 55 Euro keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Er stellt eine Analystenschätzung dar, deren Erreichen von zahlreichen wirtschaftlichen Faktoren abhängt. Entscheidend wird sein, ob Siemens Healthineers seine hohe Auftragslage in profitable Umsätze umwandeln und die geplanten Produktinnovationen erfolgreich vermarkten kann. Die Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Sven Kürten zeigt jedenfalls, dass die DZ BANK den Konzern beim aktuellen Börsenkurs für attraktiv bewertet hält.
Accela: Die neue Strahlentherapieplattform macht Hoffnung
Ein besonders wichtiger Bestandteil der positiven Siemens Healthineers-Aktienanalyse ist die neue Strahlentherapieplattform Accela. Sven Kürten von der DZ BANK sieht darin einen bedeutenden Faktor für die mittelfristigen Wachstumschancen. Siemens Healthineers ist über sein Geschäft mit Präzisionstherapien bereits stark in der Krebsbehandlung positioniert. Moderne Strahlentherapiesysteme sollen eine möglichst präzise Behandlung ermöglichen und gleichzeitig gesunde Gewebestrukturen schonen. Technologische Fortschritte können Kliniken dabei unterstützen, Behandlungsabläufe effizienter zu gestalten und die Versorgung von Patienten zu verbessern. Für Siemens Healthineers eröffnet dies zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Besonders interessant sind die langfristigen Kundenbeziehungen, die durch Installation, Wartung, Software und Service entstehen können. Allerdings hängt der wirtschaftliche Erfolg neuer Systeme von der Nachfrage der Krankenhäuser, den verfügbaren Investitionsbudgets und der erfolgreichen Markteinführung ab. Die DZ BANK bewertet die Innovationsperspektiven positiv. Ob Accela tatsächlich zu einem bedeutenden Wachstumstreiber wird, muss sich jedoch erst in den kommenden Geschäftsjahren zeigen.
Robuste Auftragslage: Das stärkste Argument von Sven Kürten
Neben Accela hebt Sven Kürten ausdrücklich die robuste Auftragslage hervor. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil der positiven Siemens Healthineers-Aktienanalyse der DZ BANK. Im Geschäftsjahr 2025/26 erreichte Siemens Healthineers bei medizinischen Großgeräten eine Book-to-Bill-Ratio von 1,14. Damit übertraf der Auftragseingang den entsprechenden Umsatz. Im vierten Quartal lag dieser Wert sogar bei 1,15. Solche Kennzahlen sind für einen Medizintechnikkonzern besonders wichtig, weil sie Hinweise auf die zukünftige Umsatzentwicklung liefern können. Eine hohe Nachfrage nach bildgebenden Systemen und anderen medizinischen Geräten kann die Auslastung und Planungssicherheit verbessern. Allerdings ist ein Auftrag noch kein realisierter Umsatz. Zwischen Bestellung, Auslieferung, Installation und Umsatzrealisierung können längere Zeiträume liegen. Hinzu kommen mögliche Projektverschiebungen. Dennoch zeigt die starke Auftragslage, dass die Produkte von Siemens Healthineers international gefragt bleiben. Für DZ BANK-Analyst Sven Kürten ist dies ein wesentliches Argument, trotz des vorsichtigen Ausblicks am Rating „kaufen“ festzuhalten und den fairen Wert auf 55 Euro zu erhöhen.
Siemens Healthineers überzeugt mit starkem Schlussquartal
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern zusätzliche Argumente für die positive Bewertung. Siemens Healthineers beendete das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem starken vierten Quartal. Der vergleichbare Umsatz stieg um 5,9 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 15,9 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit bildgebenden Verfahren. Im Segment Imaging legte der vergleichbare Umsatz um 10,0 Prozent zu, während die bereinigte EBIT-Marge 21,9 Prozent erreichte. Auch Precision Therapy entwickelte sich positiv und erzielte ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,8 Prozent bei einer bereinigten EBIT-Marge von 13,8 Prozent. Schwächer verlief dagegen das Diagnostikgeschäft, dessen vergleichbarer Umsatz um 4,2 Prozent zurückging. Die Zahlen zeigen damit ein differenziertes Bild. Während Imaging und Precision Therapy wichtige Wachstumstreiber bleiben, steht Diagnostics weiterhin unter Druck. Für die Siemens Healthineers-Aktie ist entscheidend, ob die starken Bereiche ihre Dynamik beibehalten und die Schwächen im Diagnostikgeschäft ausgeglichen werden können.
Geschäftsjahr 2026: 3,8 Milliarden Euro operativer Gewinn
Auch auf Gesamtjahresbasis verfügt Siemens Healthineers über eine solide operative Grundlage. Im Geschäftsjahr 2025/26 wuchs der vergleichbare Umsatz um 4,0 Prozent. Das bereinigte EBIT erreichte rund 3,8 Milliarden Euro, während die bereinigte EBIT-Marge bei 16,2 Prozent lag. Das bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,42 Euro. Besonders wichtig für die finanzielle Stabilität war der Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro. Damit verfügt Siemens Healthineers über erhebliche selbst erwirtschaftete Mittel, die für Investitionen, Schuldendienst und Ausschüttungen eingesetzt werden können. Der Konzern schlägt außerdem eine unveränderte Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor. Für die DZ BANK und Analyst Sven Kürten sind solche Kennzahlen eine wichtige Grundlage für die Bewertung der langfristigen Ertragskraft. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass bereinigte Ergebnisse nicht sämtliche Sonderbelastungen abbilden. Für die nachhaltige Unternehmensbewertung bleiben deshalb auch das berichtete Ergebnis, die Investitionen und die Entwicklung des freien Cashflows entscheidend.
Vorsichtiger Ausblick 2026/27: Warum die DZ BANK trotzdem optimistisch bleibt
Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 ist der wichtigste Gegenpol zur positiven Aktienanalyse. Siemens Healthineers erwartet ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 4,0 und 5,0 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 2,20 und 2,40 Euro liegen. Damit könnte der bereinigte Gewinn je Aktie gegenüber den 2,42 Euro des Vorjahres zurückgehen. Genau diesen vorsichtigen Ausblick thematisiert Sven Kürten in seiner Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom 20. November 2026. Dennoch sieht der Analyst der DZ BANK den Medizintechnikkonzern weiterhin auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützen aus seiner Sicht die mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten. Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Ein schwächeres Ergebnis in einem einzelnen Geschäftsjahr bedeutet nicht zwangsläufig eine Verschlechterung des langfristigen Geschäftsmodells. Allerdings muss Siemens Healthineers zeigen, dass die kurzfristigen Belastungen beherrschbar bleiben und die erwarteten Wachstumsimpulse tatsächlich eintreten.
Imaging: Das profitable Herzstück von Siemens Healthineers
Das Segment Imaging gehört zu den wichtigsten Stärken von Siemens Healthineers. Der Konzern bietet unter anderem Magnetresonanztomografen, Computertomografen und weitere bildgebende Diagnosesysteme an. Diese Technologien sind für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen von zentraler Bedeutung. Die starke Entwicklung im vierten Quartal 2025/26 unterstreicht die Wettbewerbsposition. Mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 10,0 Prozent und einer bereinigten EBIT-Marge von 21,9 Prozent lieferte Imaging einen wichtigen Beitrag zum Konzernergebnis. Für die Siemens Healthineers-Aktie ist dies besonders relevant, weil profitable Wachstumsbereiche finanzielle Mittel für Innovationen und Investitionen bereitstellen können. Langfristig könnte die Nachfrage durch alternde Bevölkerungen, den Ausbau medizinischer Versorgung und technologische Fortschritte unterstützt werden. Gleichzeitig bleibt das Geschäft von Investitionsentscheidungen der Krankenhäuser abhängig. Öffentliche Gesundheitsbudgets, Finanzierungskosten und Wettbewerb können die Nachfrage beeinflussen. Die positive Bewertung der DZ BANK setzt deshalb voraus, dass Siemens Healthineers seine starke Marktposition auch unter schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen behauptet.
Precision Therapy: Neue Chancen in der Krebsbehandlung
Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist das Segment Precision Therapy. Hier verbindet Siemens Healthineers Technologien zur präzisen Behandlung schwerer Erkrankungen mit modernen Therapieplattformen. Besonders in der Onkologie besteht ein erheblicher Bedarf an leistungsfähigen und effizienten Behandlungssystemen. Im vierten Quartal 2025/26 erzielte Precision Therapy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,8 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von 13,8 Prozent. Die neue Plattform Accela könnte die technologischen Möglichkeiten des Segments weiter ausbauen. Genau darin sieht DZ BANK-Analyst Sven Kürten einen wichtigen mittelfristigen Wachstumstreiber. Für die Siemens Healthineers-Aktie entsteht daraus eine interessante Perspektive. Wenn Krankenhäuser verstärkt in moderne Strahlentherapiesysteme investieren, könnte das Segment von steigenden Geräteverkäufen und zusätzlichen Serviceerlösen profitieren. Allerdings sind die Entwicklungs- und Vermarktungskosten hoch. Zudem müssen neue Technologien regulatorische Anforderungen erfüllen und sich im klinischen Alltag bewähren. Der langfristige Erfolg hängt deshalb von der medizinischen Akzeptanz und der Wirtschaftlichkeit der Systeme ab.
Diagnostics: Das Sorgenkind bleibt eine Herausforderung
Nicht alle Geschäftsbereiche entwickeln sich gleichermaßen positiv. Im Segment Diagnostics verzeichnete Siemens Healthineers im vierten Quartal 2025/26 einen vergleichbaren Umsatzrückgang von 4,2 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge lag lediglich bei 5,4 Prozent und damit deutlich unter den Margen von Imaging und Precision Therapy. Für den Konzern stellt dies eine wichtige Herausforderung dar. Das Diagnostikgeschäft ist von intensivem Wettbewerb, Preisentwicklungen und Veränderungen der Nachfrage geprägt. Hinzu kommen mögliche Belastungen durch die Neuausrichtung des Portfolios. Siemens Healthineers hat angekündigt, das Diagnostikgeschäft stärker eigenständig aufzustellen und einen entsprechenden Herauslösungsprozess einzuleiten. Eine erfolgreiche Neuordnung könnte die Transparenz verbessern und langfristig zusätzliche strategische Möglichkeiten eröffnen. Allerdings sind solche Veränderungen mit organisatorischen Kosten und Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bleibt entscheidend, ob Diagnostics seine Profitabilität verbessern kann. Das Rating „kaufen“ von Sven Kürten und der faire Wert 55 Euro bedeuten nicht, dass die DZ BANK sämtliche operativen Risiken als überwunden betrachtet.
Strategische Neuaufstellung: Siemens Healthineers vor einem neuen Kapitel
Siemens Healthineers befindet sich in einer Phase wichtiger strategischer Veränderungen. Das Unternehmen will sein Kerngeschäft stärken und die organisatorische Struktur weiterentwickeln. Gleichzeitig verändert sich die Aktionärsstruktur. Für Anleger können solche Veränderungen sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringen. Eine klarere strategische Ausrichtung könnte die Kapitalallokation verbessern und den Fokus auf besonders profitable Geschäftsbereiche erhöhen. Andererseits können Umstrukturierungen zusätzliche Kosten verursachen und Managementkapazitäten beanspruchen. Besonders aufmerksam dürfte der Kapitalmarkt die geplante Neuordnung des Diagnostikgeschäfts verfolgen. Sollte Siemens Healthineers dadurch seine Profitabilität langfristig steigern, könnte dies die Unternehmensbewertung unterstützen. Für die DZ BANK steht in der aktuellen Aktienanalyse allerdings vor allem die operative Wachstumsbasis im Mittelpunkt. Sven Kürten verweist auf die robuste Auftragslage und Accela. Der faire Wert 55 Euro spiegelt damit das Vertrauen in die zukünftige Ertragskraft wider, ohne die Herausforderungen des laufenden Geschäftsjahres auszublenden.
Siemens Healthineers-Aktie: Die größten Chancen für Anleger
Die erste große Chance liegt in der robusten Nachfrage nach medizinischen Großgeräten. Eine Book-to-Bill-Ratio oberhalb von 1 signalisiert eine starke Auftragsentwicklung. Zweitens verfügt Siemens Healthineers im Imaging-Geschäft über eine profitable Marktposition. Drittens könnte die neue Strahlentherapieplattform Accela zusätzliche Wachstumsimpulse im Segment Precision Therapy ermöglichen. Viertens eröffnet die strategische Neuordnung des Diagnostikgeschäfts langfristig Chancen auf eine verbesserte Profitabilität. Fünftens verfügt der Konzern mit einem Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro über eine solide finanzielle Grundlage. Sechstens könnte die weltweit steigende Nachfrage nach moderner Diagnostik und Krebsbehandlung das langfristige Wachstum unterstützen. Für DZ BANK-Analyst Sven Kürten bilden insbesondere die Auftragslage und Accela die wichtigsten Argumente seiner positiven Siemens Healthineers-Aktienanalyse. Das bestätigte Rating „kaufen“ und der auf 55 Euro erhöhte faire Wert unterstreichen diese Einschätzung.
Die größten Risiken: Was gegen die Siemens Healthineers-Aktie spricht
Den Chancen stehen mehrere Risiken gegenüber. Erstens fällt der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 vorsichtig aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie könnte gegenüber dem Vorjahr sinken. Zweitens bleibt das Diagnostikgeschäft unter Druck. Weitere Umsatzrückgänge oder schwache Margen könnten die Konzernprofitabilität belasten. Drittens hängt die Nachfrage nach medizinischen Großgeräten von den Investitionsbudgets der Krankenhäuser ab. Viertens besteht ein erheblicher Wettbewerb mit anderen internationalen Medizintechnikunternehmen. Fünftens könnten regulatorische Anforderungen, Lieferkettenprobleme und höhere Kosten die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen. Sechstens ist der Erfolg neuer Produkte wie Accela nicht garantiert. Verzögerungen bei der Markteinführung oder eine schwächere Nachfrage könnten die erwarteten Wachstumseffekte reduzieren. Auch die strategische Neuordnung des Konzerns birgt Risiken. Die DZ BANK bleibt mit ihrem Rating „kaufen“ zwar optimistisch, doch Anleger sollten die Unsicherheiten berücksichtigen. Der faire Wert 55 Euro ist eine positive Analystenschätzung und keine Absicherung gegen Kursverluste.
Was muss passieren, damit Siemens Healthineers 55 Euro erreicht?
Für eine Annäherung an den fairen Wert von 55 Euro müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Siemens Healthineers sollte zunächst seine robuste Auftragslage in steigende Umsätze umwandeln. Gleichzeitig muss das profitable Imaging-Geschäft seine starke Marktposition behaupten. Im Segment Precision Therapy könnten erfolgreiche Produkteinführungen, insbesondere Accela, zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Darüber hinaus wäre eine Stabilisierung des Diagnostikgeschäfts wichtig. Auch die Entwicklung des bereinigten Ergebnisses je Aktie wird eine zentrale Rolle spielen. Sollte sich zeigen, dass der vorsichtige Ausblick für 2026/27 tatsächlich eine konservative Planung darstellt und die mittelfristigen Wachstumsaussichten intakt bleiben, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Für DZ BANK-Analyst Sven Kürten ist die fundamentale Ausgangslage offenbar attraktiv genug, um den fairen Wert auf 55 Euro anzuheben. Entscheidend bleibt jedoch, ob das Unternehmen die Erwartungen operativ erfüllen kann.
Fazit: Siemens Healthineers-Aktie mit fast 28 Prozent Kurspotenzial
Die Siemens Healthineers-Aktie bietet nach Einschätzung der DZ BANK eine interessante Kombination aus technologischer Stärke, robuster Auftragslage und mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten. In seiner aktuellen Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom 20. November 2026 erhöht Analyst Sven Kürten den fairen Wert von 53 auf 55 Euro und bestätigt das Rating „kaufen“. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 43,06 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,7 Prozent. Besonders positiv bewertet Sven Kürten die starke Nachfrage nach medizinischen Großgeräten und die neue Strahlentherapieplattform Accela. Auch die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass Siemens Healthineers über profitable Wachstumsbereiche verfügt. Imaging und Precision Therapy liefern wichtige Beiträge, während der Konzern mit einem Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro eine solide finanzielle Grundlage besitzt. Allerdings bleibt der Ausblick für 2026/27 vorsichtig. Das Diagnostikgeschäft steht weiterhin unter Druck, und das bereinigte Ergebnis je Aktie könnte gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob Siemens Healthineers seine Innovationskraft und die starke Auftragslage in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln kann. Die DZ BANK beantwortet diese Frage mit Zuversicht. Sven Kürten hält am Rating „kaufen“ fest und erhöht den fairen Wert auf 55 Euro. Für Anleger könnte die Siemens Healthineers-Aktie damit eine interessante langfristige Gelegenheit darstellen, sofern die operativen Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Die medizinische Diagnose der DZ BANK fällt jedenfalls positiv aus: kurzfristige Belastungen, aber weiterhin attraktive mittelfristige Perspektiven!
Hat Ihnen diese Siemens Healthineers-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel unbedingt mit Ihren Freunden! Schließlich braucht man keinen Magnetresonanztomografen, um eine spannende Börsenchance zu erkennen. Ein Klick auf „Teilen“ reicht völlig aus – ganz ohne Überweisung, Wartezimmer und Praxisgebühr!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 23. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.