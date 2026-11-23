Die Siemens Healthineers-Aktie bietet nach Einschätzung der DZ BANK eine interessante Kombination aus technologischer Stärke, robuster Auftragslage und mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten. In seiner aktuellen Siemens Healthineers-Aktienanalyse vom 20. November 2026 erhöht Analyst Sven Kürten den fairen Wert von 53 auf 55 Euro und bestätigt das Rating „kaufen“. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 43,06 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,7 Prozent. Besonders positiv bewertet Sven Kürten die starke Nachfrage nach medizinischen Großgeräten und die neue Strahlentherapieplattform Accela. Auch die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass Siemens Healthineers über profitable Wachstumsbereiche verfügt. Imaging und Precision Therapy liefern wichtige Beiträge, während der Konzern mit einem Free Cashflow von rund 2,4 Milliarden Euro eine solide finanzielle Grundlage besitzt. Allerdings bleibt der Ausblick für 2026/27 vorsichtig. Das Diagnostikgeschäft steht weiterhin unter Druck, und das bereinigte Ergebnis je Aktie könnte gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob Siemens Healthineers seine Innovationskraft und die starke Auftragslage in nachhaltig steigende Gewinne umwandeln kann. Die DZ BANK beantwortet diese Frage mit Zuversicht. Sven Kürten hält am Rating „kaufen“ fest und erhöht den fairen Wert auf 55 Euro. Für Anleger könnte die Siemens Healthineers-Aktie damit eine interessante langfristige Gelegenheit darstellen, sofern die operativen Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden. Die medizinische Diagnose der DZ BANK fällt jedenfalls positiv aus: kurzfristige Belastungen, aber weiterhin attraktive mittelfristige Perspektiven!

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.