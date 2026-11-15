Solide Zahlen, enttäuschender Ausblick – und eine historische Weichenstellung. Die Siemens-Healthineers-Aktie ist mit einem Minus von 1,20 Prozent einer der DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 43,95 Euro. Am Montag verlor sie 2,29 Prozent, obwohl Goldman Sachs das Kursziel anhob. Weiter belastet der vorsichtige Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, den das Management Anfang November vorgelegt hatte. Gleichzeitig rückt die Abspaltung durch die Mutter Siemens näher. Unsere Siemens-Healthineers-Aktie Prognose zeigt, was das für Anleger bedeutet.
Siemens Healthineers Aktie: DAX Verlierer nach enttäuschendem Ausblick – Prognose: Was bringt die Abspaltung von Siemens?
Die Siemens-Healthineers-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Minus 1,20 Prozent, weil der Ausblick für 2027 die Erwartungen verfehlt. Gleichzeitig rückt die Abspaltung durch die Mutter Siemens näher. Unsere Siemens-Healthineers-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Siemens Healthineers Chartanalyse kurzfristig bestimmen, warum die Analysten so weit auseinanderliegen und was die Unabhängigkeit mittel- bis langfristig bedeutet.
Die Zahlen
Solides Jahr, vorsichtiger Ausblick
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 23,63 Milliarden Euro nach 23,38 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,42 Euro, ohne Zollrückerstattungen und Einmaleffekte lag es bei 2,30 Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sank leicht auf 3,82 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro in Aussicht – unter dem Vorjahr und unter den Erwartungen. Belastet wird die Planung unter anderem durch höhere Zinskosten und die schwache Diagnostik.
Diagnostik bleibt das Sorgenkind
Der vergleichbare Umsatz der Diagnostiksparte sank im Schlussquartal um 4,2 Prozent, auch wegen der Schwäche in China.
Starke Auftragslage
JPMorgan bezeichnete die Aufträge als Höhepunkt des Berichts und hält den Ausblick für konservativ.
Abspaltung durch Siemens
Siemens will die Mehrheit abgeben: Für je zwei Siemens-Aktien sollen Aktionäre eine Healthineers-Aktie erhalten.
Höhere Zinslast
Steigende Finanzierungskosten begrenzen, wie viel vom Umsatzwachstum beim Gewinn je Aktie ankommt.
Kurzfristige Prognose
Siemens Healthineers Chartanalyse: Verschnaufpause nach der Rally
Die Siemens Healthineers Chartanalyse zeigt eine Verschnaufpause nach einer starken Rally. Seit Anfang Oktober war die Aktie um rund 18 Prozent gestiegen, auf Monatssicht liegt sie trotz der Wochenverluste noch gut 7 Prozent im Plus. Die Zone um 42 Euro bildet die erste Unterstützung, darunter der Bereich um 41 Euro, von dem aus die Erholung vor einem Monat startete. Nach oben ist die Zone um 45 bis 46 Euro die erste Hürde. Darüber rückt das 52-Wochen-Hoch knapp unter 50 Euro in den Fokus.
Szenario 1: Neuer Anlauf über 46 Euro
Konkrete Details zur Abspaltung und eine stabile Diagnostik könnten die Aktie über 46 Euro und in Richtung 50 Euro tragen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 42 und 46 Euro
Der Markt verdaut den vorsichtigen Ausblick, die Aktie pendelt bis zu neuen Informationen zur Abspaltung.
Szenario 3: Rückfall unter 41 Euro
Neue Schwäche in China oder ein Überangebot an Aktien im Zuge der Abspaltung könnten die Rally-Gewinne kosten.
Die Analysten
Kursziele von 39 bis 57,40 Euro: die Profis sind gespalten
JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit 57,40 Euro und hält den Ausblick für konservativ. Barclays hob das Kursziel auf 51 Euro an, Goldman Sachs von 43 auf 49 Euro bei „Neutral“. Am vorsichtigsten ist die Deutsche Bank mit „Hold“ und 39 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Siemens Healthineers Aktienprognose: Unabhängigkeit als Chance
Mittel- bis langfristig ist die Siemens Healthineers Aktienprognose eine Geschichte über Unabhängigkeit. Mit der Abspaltung wird Healthineers vom Tochterunternehmen zu einem eigenständigen Medizintechnikkonzern mit deutlich höherem Streubesitz – das kann die Aufmerksamkeit internationaler Investoren erhöhen. Bildgebung und Strahlentherapie wachsen solide, die Diagnostik bleibt die Baustelle. Auf Basis des Ausblicks für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 18 bis 20 – für Medizintechnik kein überzogener Wert. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie allerdings rund 28 Prozent im Minus. Für die langfristige Siemens-Healthineers-Aktie Prognose entscheidet, ob die Diagnostik die Wende schafft und die Abspaltung ohne dauerhaften Verkaufsdruck gelingt.
Häufige Fragen zur Siemens-Healthineers-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens-Healthineers-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Zone um 42 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegt die erste Hürde bei 45 bis 46 Euro.
Warum ist die Siemens-Healthineers-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Der Ausblick für 2027 mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro lag unter den Erwartungen. Die Aktie verlor 1,20 Prozent.
Was bekommen Siemens-Aktionäre bei der Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 39 Euro (Deutsche Bank) über 49 Euro (Goldman Sachs) und 51 Euro (Barclays) bis 57,40 Euro (JPMorgan).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.