Siemens Healthineers Aktie: DAX Verlierer nach enttäuschendem Ausblick – Prognose: Was bringt die Abspaltung von Siemens?

Die Siemens Healthineers Chartanalyse zeigt eine Verschnaufpause nach einer starken Rally. Seit Anfang Oktober war die Aktie um rund 18 Prozent gestiegen, auf Monatssicht liegt sie trotz der Wochenverluste noch gut 7 Prozent im Plus. Die Zone um 42 Euro bildet die erste Unterstützung, darunter der Bereich um 41 Euro, von dem aus die Erholung vor einem Monat startete. Nach oben ist die Zone um 45 bis 46 Euro die erste Hürde. Darüber rückt das 52-Wochen-Hoch knapp unter 50 Euro in den Fokus.