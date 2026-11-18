Siemens hält noch rund 67 Prozent an Healthineers. Der Mutterkonzern hatte im November 2025 per Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, die Beteiligung zu entkonsolidieren; bevorzugt sollen 30 Prozent der Aktien direkt an die Siemens-Aktionäre übertragen werden, langfristig strebt Siemens eine reine Finanzbeteiligung an. Beide Hauptversammlungen sollen im Februar 2027 entscheiden.

Parallel gliedert Healthineers die Labordiagnostik aus. Sie soll unter dem Namen Olyrian Diagnostics bis Mitte 2028 eigenständig werden, der Konzern fokussiert sich auf Bildgebung und Präzisionstherapie. Die Berichte zu den Zahlen vom 5. November nennen für Entflechtung, Ausgliederung und das Auslaufen des Ultraschallgeschäfts jährliche Belastungen von rund 300 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro und ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent; die Umsatzerwartung lag unter den damaligen Analystenschätzungen von 5,5 Prozent. Die Aktie fiel an jenem Tag zeitweise um knapp 3 Prozent, hatte seit Anfang Oktober aber rund 18 Prozent gewonnen.