Siemens Healthineers Aktie: Die Mutter fällt, die Tochter steigt – ein Morgen mit Symbolkraft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Siemens Healthineers Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 0,35 Prozent auf 43,27 Euro zu und zählt zu den drei stärksten DAX-Werten. Gleichzeitig steht die Konzernmutter Siemens auf der Verliererliste. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Bild: KI-generiert

Zwei Aktien mit demselben Namen, zwei Richtungen. Die Siemens Healthineers Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 43,27 Euro, ein Plus von 0,15 Euro oder 0,35 Prozent. Die Aktie der Mehrheitseignerin Siemens verliert zur selben Zeit 0,60 Prozent. Im DAX reicht das kleine Plus der Medizintechniktochter für einen Platz unter den ersten drei. Kurs der Siemens Healthineers Aktie 43,27 EUR Tagesgewinn am Morgen +0,35 % Siemens zur selben Zeit −0,60 % DAX-Schluss vom Montag 25.337 Punkte Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:00 und 09:01 Uhr; Reuters Das Muster Drei Gesundheitswerte an der Spitze Die Siemens Healthineers Aktie steigt nicht allein. Vor ihr liegen mit Fresenius Medical Care und Fresenius zwei weitere Titel aus dem Gesundheitssektor. Auf der Verliererseite stehen dagegen SAP, Siemens, die beiden Großbanken und Volkswagen, also die Gewinner der Erholung vom Montag. Der DAX hatte zum Wochenstart 2,2 Prozent zugelegt. Unsere Lesart: Am zweiten Tag sichern Anleger einen Teil dieser Gewinne und schichten in defensive Werte um. Die Einordnung Was hinter der Aktie steht Siemens Healthineers baut Computertomographen, Magnetresonanzgeräte und Labordiagnostik. Mitte November stand die Aktie unter Druck, nachdem der Ausblick des Unternehmens am Markt enttäuscht hatte. Zugleich beschäftigt Anleger die Frage, wie Siemens mit seiner Mehrheitsbeteiligung weiter verfährt. Für den Dienstag liegt keine neue Meldung vor. Der Kursgewinn ist damit Teil der Bewegung im Sektor. Was für die Siemens Healthineers Aktie spricht Defensives Geschäft mit Medizintechnik

Gesundheitswerte führen den DAX am Morgen an

Unabhängig vom KI-Zyklus

Stärker als die Konzernmutter Was Anleger bedenken sollten Tagesgewinn von nur 0,35 Prozent

Ausblick hatte zuletzt enttäuscht

Künftige Rolle von Siemens als Großaktionär offen

Keine neue Nachricht als Auslöser Einordnung der Redaktion: Die Siemens Healthineers Aktie profitiert an diesem Morgen von dem, was sie nicht ist: ein Technologiewert, der am Montag gelaufen ist. Für eine Trendaussage reicht ein Plus von 15 Cent nicht. Wer die Aktie beobachtet, sollte auf Nachrichten zum Ausblick und zur Beteiligung von Siemens achten und nicht auf die Rangliste eines ruhigen Morgens. FAQ Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie Warum steigt die Siemens Healthineers Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Gesundheitswerte sind am Morgen im DAX gefragt. Wie hängt Siemens Healthineers mit Siemens zusammen?

Siemens ist Mehrheitsaktionär der börsennotierten Medizintechniktochter. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens Healthineers Aktie?

ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHL. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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