Zwei Aktien mit demselben Namen, zwei Richtungen. Die Siemens Healthineers Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 43,27 Euro, ein Plus von 0,15 Euro oder 0,35 Prozent. Die Aktie der Mehrheitseignerin Siemens verliert zur selben Zeit 0,60 Prozent. Im DAX reicht das kleine Plus der Medizintechniktochter für einen Platz unter den ersten drei.
Siemens Healthineers Aktie: Die Mutter fällt, die Tochter steigt – ein Morgen mit Symbolkraft
Die Siemens Healthineers Aktie legt zum Handelsstart am Dienstag um 0,35 Prozent auf 43,27 Euro zu und zählt zu den drei stärksten DAX-Werten. Gleichzeitig steht die Konzernmutter Siemens auf der Verliererliste. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Das Muster
Drei Gesundheitswerte an der Spitze
Die Siemens Healthineers Aktie steigt nicht allein. Vor ihr liegen mit Fresenius Medical Care und Fresenius zwei weitere Titel aus dem Gesundheitssektor. Auf der Verliererseite stehen dagegen SAP, Siemens, die beiden Großbanken und Volkswagen, also die Gewinner der Erholung vom Montag. Der DAX hatte zum Wochenstart 2,2 Prozent zugelegt. Unsere Lesart: Am zweiten Tag sichern Anleger einen Teil dieser Gewinne und schichten in defensive Werte um.
Die Einordnung
Was hinter der Aktie steht
Siemens Healthineers baut Computertomographen, Magnetresonanzgeräte und Labordiagnostik. Mitte November stand die Aktie unter Druck, nachdem der Ausblick des Unternehmens am Markt enttäuscht hatte. Zugleich beschäftigt Anleger die Frage, wie Siemens mit seiner Mehrheitsbeteiligung weiter verfährt. Für den Dienstag liegt keine neue Meldung vor. Der Kursgewinn ist damit Teil der Bewegung im Sektor.
Einordnung der Redaktion: Die Siemens Healthineers Aktie profitiert an diesem Morgen von dem, was sie nicht ist: ein Technologiewert, der am Montag gelaufen ist. Für eine Trendaussage reicht ein Plus von 15 Cent nicht. Wer die Aktie beobachtet, sollte auf Nachrichten zum Ausblick und zur Beteiligung von Siemens achten und nicht auf die Rangliste eines ruhigen Morgens.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Warum steigt die Siemens Healthineers Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Gesundheitswerte sind am Morgen im DAX gefragt.
Wie hängt Siemens Healthineers mit Siemens zusammen?
Siemens ist Mehrheitsaktionär der börsennotierten Medizintechniktochter.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens Healthineers Aktie?
ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHL. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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