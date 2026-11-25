Wie lief das Geschäftsjahr 2026?

Der Umsatz stieg vergleichbar um 4 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro.

Was bekommen Siemens-Aktionäre?

Geplant ist eine Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlungen.

Was erwartet Healthineers für 2027?

Ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und ein Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.