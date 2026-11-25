Die Siemens Healthineers Aktie steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Medizintechnikkonzern auf vergleichbarer Basis um 4 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro Umsatz. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro, der freie Mittelzufluss bei rund 2,4 Milliarden Euro. Die Dividende soll unverändert 1,00 Euro betragen.
Siemens Healthineers Aktie: Bildgebung plus 10 Prozent, Abspaltung von Siemens, neuer Name – warum bremst der Ausblick trotzdem die Euphorie?
Healthineers wird unabhängig: Siemens-Aktionäre sollen Healthineers-Aktien erhalten, das Diagnostikgeschäft wird ausgegliedert. Operativ glänzt die Bildgebung, doch der Gewinnausblick für 2027 enttäuscht. Was die Siemens Healthineers Aktie jetzt bewegt.
Der Motor
Bildgebung zieht kräftig an
Im Schlussquartal beschleunigte sich das Wachstum auf 5,9 Prozent. Treiber war die Bildgebung mit einem Umsatzplus von 10 Prozent und einer Marge von fast 22 Prozent. Schwach bleibt dagegen die Labordiagnostik, deren Umsatz um gut 4 Prozent schrumpfte. Sie soll unter dem Namen Olyrian Diagnostics bis Mitte 2028 als eigenständige Einheit aufgestellt werden.
Die Weichen
Abschied von der Mutter
Für 2027 erwartet Healthineers ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und ein Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro – also bestenfalls auf Vorjahresniveau. Höhere Zinskosten nach der Loslösung von Siemens belasten. Parallel plant Siemens, 34,1 Prozent der Healthineers-Anteile direkt an die eigenen Aktionäre zu übertragen: eine Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien. Über die Abspaltung sollen die Hauptversammlungen im Februar 2027 abstimmen, danach soll das Unternehmen nur noch „Healthineers“ heißen.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum eigenständigen Medizintechnik-Wert. Mehr Streubesitz kann neue Investoren anziehen – doch der flache Gewinnausblick zeigt, dass die Unabhängigkeit zunächst etwas kostet.
Häufige Fragen zur Siemens Healthineers Aktie
Wie lief das Geschäftsjahr 2026?
Der Umsatz stieg vergleichbar um 4 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 Euro.
Was bekommen Siemens-Aktionäre?
Geplant ist eine Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlungen.
Was erwartet Healthineers für 2027?
Ein Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent und ein Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro.
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