Siemens Energy baut, was Stromsysteme brauchen: große Gasturbinen und Dampfturbinen für Kraftwerke (Sparte Gas Services), Transformatoren, Schaltanlagen und Hochspannungs-Gleichstromtechnik (Grid Technologies), Lösungen für Industrie und Wasserstoff (Transformation of Industry) sowie Windturbinen über die Tochter Siemens Gamesa. Jedes KI-Rechenzentrum benötigt enorme Mengen Strom, und zwar rund um die Uhr. Gasturbinen und Netzanschlüsse sind deshalb zum Engpass geworden – die Lieferzeiten für große Turbinen liegen nach Unternehmensangaben bei rund zwei Jahren.

Damit ist Siemens Energy zwar kein Chipwert, wird an der Börse aber wie ein „Picks-and-Shovels“-Profiteur des KI-Booms gehandelt. Das verbindet die Aktie mit US-Konkurrent GE Vernova und erklärt, warum Nachrichten zu Hyperscaler-Investitionen und Nvidia-Zahlen in München unmittelbar Kurswirkung haben.