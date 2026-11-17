Die Siemens Energy Aktie (Ticker: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0) fällt am Dienstagmorgen auf Tradegate um 1,6 Prozent auf 126,98 Euro (09:04 Uhr) – der vierte schwächere Handelstag in Folge nach dem Kursfeuerwerk auf die Jahreszahlen. Auslöser ist erneut kein eigener Bericht, sondern ein globaler Ausverkauf bei KI-Werten vor den Nvidia-Zahlen am Abend, verschärft durch neue US-Exportregeln für KI-Chips. In dieser Siemens Energy Aktienanalyse zeigen wir, warum der Rekordkonzern so empfindlich auf Nachrichten aus dem Silicon Valley reagiert – und was die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten hergibt.
Siemens Energy Aktienanalyse: Vom Rekordjahr in den Nvidia-Strudel – wie viel KI-Angst steckt schon im Kurs?
Rekordgewinn, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, verdreifachte Dividende – und trotzdem rutscht die Siemens Energy Aktie am Dienstagmorgen auf rund 127 Euro. Unsere Siemens Energy Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Siemens Energy Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG, München
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- WKN
- ENER6Y
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Index
- DAX
- Rekordhoch
- 191,66 € (24.04.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 100,35 €
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 GJ 2027)
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate 09:04 Uhr laut Investing.com; Rekordhoch und 52-Wochen-Tief laut finanzen.net und stock3
Rekordjahr
Umsatz 44,2 Mrd. Euro, Gewinn nach Steuern 4,13 Mrd. Euro, Auftragsbestand 164 Mrd. Euro.
Aktionärsrendite
Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, neuer Rückkauf über bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030.
Kratzer
Gewinnziel 2027 von rund 5 Mrd. Euro und Auftragseingang im Schlussquartal unter den Erwartungen.
Taktgeber Nvidia
Die Aktie handelt als Stellvertreter für den KI-Strombedarf – heute Abend berichtet Nvidia.
Der Auslöser
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute – trotz Rekordjahr?
Die Verkaufswelle begann in Asien und erreichte Frankfurt vor der Eröffnung. Siemens Energy steht dabei in der ersten Reihe, weil kaum ein DAX-Wert so eng mit dem Bau von KI-Rechenzentren verbunden ist.
In Tokio verlor der Nikkei 225 laut Investing.com 1,23 Prozent, der MSCI-Index für Technologiewerte aus dem asiatisch-pazifischen Raum sogar 3,6 Prozent. Hintergrund sind neue US-Exportregeln: Für KI-Chips in Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien gilt künftig eine Lizenzpflicht. Das soll Umgehungen nach China verhindern, bremst aber womöglich auch den Rechenzentrumsbau außerhalb der USA. Gleichzeitig wartet die Börse auf die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss – die ersten nach dem Abgang von Jensen Huang. Die Nvidia-Aktie hatte am Montag an der Nasdaq 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar verloren; Analysten erwarten einen Quartalsumsatz von rund 108,8 Milliarden Dollar.
Der DAX gab bis zum Vormittag rund 0,9 Prozent nach. Siemens Energy fiel damit stärker als der Gesamtmarkt – ein Muster, das seit Wochen gilt: Steigt die KI-Fantasie, gehört die Aktie zu den größten Gewinnern; wackelt sie, geht es überproportional abwärts. Am Mittwoch der Vorwoche hatte das Papier nach den Jahreszahlen laut dpa-AFX noch 10,78 Prozent auf 132,76 Euro zugelegt.
Das Geschäftsmodell
Was macht Siemens Energy – und was hat das mit KI zu tun?
Siemens Energy baut, was Stromsysteme brauchen: große Gasturbinen und Dampfturbinen für Kraftwerke (Sparte Gas Services), Transformatoren, Schaltanlagen und Hochspannungs-Gleichstromtechnik (Grid Technologies), Lösungen für Industrie und Wasserstoff (Transformation of Industry) sowie Windturbinen über die Tochter Siemens Gamesa. Jedes KI-Rechenzentrum benötigt enorme Mengen Strom, und zwar rund um die Uhr. Gasturbinen und Netzanschlüsse sind deshalb zum Engpass geworden – die Lieferzeiten für große Turbinen liegen nach Unternehmensangaben bei rund zwei Jahren.
Damit ist Siemens Energy zwar kein Chipwert, wird an der Börse aber wie ein „Picks-and-Shovels“-Profiteur des KI-Booms gehandelt. Das verbindet die Aktie mit US-Konkurrent GE Vernova und erklärt, warum Nachrichten zu Hyperscaler-Investitionen und Nvidia-Zahlen in München unmittelbar Kurswirkung haben.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Siemens Energy Aktie?
Fundamental hat das Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) alle Erwartungen an die Sanierung übertroffen. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge kletterte auf 12,4 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Konzern 4,13 Milliarden Euro nach 1,69 Milliarden im Vorjahr, je Aktie 4,44 Euro. Allein im vierten Quartal wuchs der Umsatz laut finanzen.net um gut 31 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro. Der Free Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro, und Siemens Gamesa schaffte wie versprochen die Gewinnschwelle.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Vorjahr / Veränderung
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|vergleichbar +15,5 %
|Ergebnis vor Sondereffekten
|5,49 Mrd. €
|mehr als verdoppelt
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|deutlich gestiegen
|Gewinn nach Steuern
|4,13 Mrd. €
|1,69 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|4,44 €
|1,63 €
|Free Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. €
|nahezu verdoppelt
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Rekord
|Dividende (Vorschlag)
|2,30 €
|0,70 €
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichung vom 11.11.2026; finanzen.net
|Sparte
|Umsatzwachstum (vergleichbar)
|Marge vor Sondereffekten
|Gas Services
|gut +20 %
|16,4 %
|Grid Technologies
|+26,2 %
|18,9 %
|Siemens Gamesa
|–
|Gewinnschwelle erreicht
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichung vom 11.11.2026
Die Kratzer liegen im Detail. Der Auftragseingang im vierten Quartal wuchs vergleichbar nur um 5,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro und blieb unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management 14 bis 16 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht – Analysten hatten im Schnitt mit etwa 5,5 Milliarden gerechnet. Bis 2030 sollen die Erlöse jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen, die Marge vor Sondereffekten soll auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Wie teuer ist die Aktie? Auf Basis des Gewinns je Aktie von 4,44 Euro ergibt sich beim aktuellen Kurs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 29, legt man das Gewinnziel für 2027 zugrunde, liegt es nach unserer Rechnung bei rund 24. Das ist für einen Industriekonzern viel, für einen Wachstumswert mit zweistelligen Zuwachsraten und steigenden Margen aber nicht ausgereizt. Im Vergleich zu GE Vernova, das an der Wall Street mit deutlich höheren Multiplikatoren gehandelt wird, erscheint Siemens Energy sogar günstiger – der Abschlag spiegelt die lange Krisenhistorie bei Siemens Gamesa wider.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Siemens Energy Aktienprognose?
Die Banken bleiben nach den Zahlen überwiegend zuversichtlich, liegen aber weit auseinander. Goldman Sachs bestätigte am 11. November laut dpa-AFX die Einstufung „Buy“, senkte das Kursziel jedoch von 212 auf 200 Euro; Analyst Ajay Patel wertete den Ausblick als besser als vom Konsens erwartet. Oddo BHF stufte die Aktie am 13. November auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 175 Euro hoch. Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen jeweils 210 Euro als Kursziel. Insgesamt reicht die Spanne der seit den Zahlen veröffentlichten Kursziele laut dpa-AFX und finanzen.at von 125 bis 250 Euro.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|11.11.2026
|Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein, UBS
|–
|je 210 €
|November 2026
|Oddo BHF
|Outperform (Hochstufung)
|175 €
|13.11.2026
|Spanne aller bekannten Ziele
|–
|125 bis 250 €
|11.–13.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: 126,98 € (Tradegate, 17.11.2026, 09:04 Uhr).
Quelle: dpa-AFX, onvista, finanzen.at; Stand 11. bis 13. November 2026
Charttechnik
Wie steht die Siemens Energy Aktie im Chart?
Charttechnisch ist die Lage angespannt. Vom Rekordhoch bei 191,66 Euro aus dem April trennt die Aktie inzwischen rund ein Drittel; das 52-Wochen-Tief liegt bei 100,35 Euro. Ende Oktober hatten Zweifel am KI-Bauboom den Kurs kräftig gedrückt, die Jahreszahlen lösten am 11. November eine Kurslücke von knapp 120 auf über 132 Euro aus. Seither bröckelt der Kurs: Freitag 131,28 Euro, Montag knapp 129 Euro, heute rund 127 Euro. Damit ist gut die Hälfte des Zahlen-Sprungs wieder abgegeben. Als wichtige Unterstützung gilt die Zone um 120 Euro, wo die Kurslücke beginnt; nach oben bildet der Bereich um 132 bis 133 Euro – das Hoch nach den Zahlen – die erste Hürde.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Siemens Energy Aktie?
Szenarien
Siemens Energy Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Nvidia bestätigt den Investitionsboom, die Auftragseingänge ziehen wieder an. Die optimistischsten Häuser sehen die Aktie laut dpa-AFX bei bis zu 250 Euro.
Mittleres Szenario
Das Geschäft läuft nach Plan, die Bewertung bleibt an die KI-Stimmung gekoppelt. Mehrere große Häuser bündeln sich mit Kurszielen um 200 bis 210 Euro.
Vorsichtiges Szenario
Hyperscaler kürzen Budgets, Aufträge bleiben hinter den Erwartungen. Das niedrigste bekannte Kursziel liegt mit 125 Euro sogar leicht unter dem aktuellen Kurs.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der Siemens Energy Aktie jetzt beobachten?
Der erste Prüfstein kommt heute Abend: Nvidia legt nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic, der zeigt, wie viel Kapital weiter in die KI fließt. Für Siemens Energy selbst stehen die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 11. Februar 2027 an, die Hauptversammlung mit dem Dividendenbeschluss über 2,30 Euro am 25. Februar 2027. Im Blick behalten sollten Anleger zudem die Auftragseingänge in Gas Services und Grid Technologies sowie das Tempo der Aktienrückkäufe.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienanalyse
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute?
Es gibt keine Unternehmensnachricht. Vor den Nvidia-Zahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips verkaufen Anleger weltweit KI-Profiteure – dazu zählt die Aktie als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren.
Wie viel hat Siemens Energy im Geschäftsjahr 2026 verdient?
Der Gewinn nach Steuern stieg auf 4,13 Milliarden Euro, der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro. Je Aktie wurden 4,44 Euro verdient.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Siemens Energy Aktie?
Seit den Zahlen reicht die Spanne laut dpa-AFX und finanzen.at von 125 bis 250 Euro. Goldman Sachs nennt 200 Euro, Oddo BHF 175 Euro, mehrere Häuser 210 Euro.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr; abstimmen soll die Hauptversammlung am 25. Februar 2027.
Wovon hängt die Siemens Energy Aktienprognose kurzfristig ab?
Vor allem von der Stimmung rund um KI-Rechenzentren – und damit von den Nvidia-Zahlen sowie den Investitionsplänen der großen Cloud-Konzerne.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter (Einstufungen und Kursziele) wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs (ergänzend Richtlinie), Oddo BHF, Deutsche Bank Research, UBS, Bernstein, Jefferies. Erstmals weitergegeben am 17.11.2026; verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Kaufen, Kursziel 200,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Ajay Patel), laut dpa-AFX; weitere Kursziele: Oddo BHF, Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein, UBS vom 11.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Ajay Patel), laut dpa-AFX; weitere Kursziele: Oddo BHF, Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein, UBS.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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