Am 11. November hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025/26 ein Rekordjahr gemeldet. Danach stieg die Aktie zunächst. Seit dem 20. November dreht der Kurs jedoch im Takt der Technologiewerte: Am Montag, dem 23. November, sprang der Kurs nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 6,9 Prozent auf 126,46 Euro. Am Dienstag folgte der Rückschlag auf 117,88 Euro, am Mittwoch der nächste Abschlag.

Der Zusammenhang ist schnell erklärt. Siemens Energy gilt am Markt als indirekter KI-Profiteur: Gasturbinen und Netztechnik werden gebraucht, um Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Sorgen um die Finanzierbarkeit der KI-Investitionen treffen deshalb auch einen Konzern, der selbst keine Chips baut. Hinzu kamen in dieser Woche schwache Signale aus der Halbleiterbranche, ein Rutsch der Nasdaq zeitweise um mehr als vier Prozent und Berichte über mögliche neue US-Zölle auf Waren aus der EU.