Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) gehört seit Tagen zu den meistgesuchten Werten bei deutschen Anlegern – und das aus einem ungewöhnlichen Grund: Es gibt keine schlechte Unternehmensnachricht. Nach einem Xetra-Schlusskurs von 117,88 Euro am 24. November (minus 6,8 Prozent) rutschte der Kurs am 25. November erneut um rund fünf Prozent auf etwa 112 Euro. Binnen zwei Handelstagen summiert sich das auf gut zwölf Prozent. Auslöser war nach Medienberichten der breite Ausverkauf bei KI-nahen Werten, nicht das operative Geschäft des Energietechnik-Konzerns. Diese Siemens Energy Aktienanalyse prüft, was hinter dem Absturz steckt, was die Zahlen hergeben und was Analysten erwarten.
Siemens Energy Aktienanalyse: Rekordjahr, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand – doch der Kurs liegt gut 40 Prozent unter dem Hoch. Ist der KI-Ausverkauf überzogen?
Die Siemens Energy Aktie hat in zwei Tagen rund zwölf Prozent verloren, obwohl das Unternehmen gerade Rekordzahlen und eine Gewinnprognose von etwa fünf Milliarden Euro vorgelegt hat. Die Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und Chartlage ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Index
- DAX
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 2026/27)
Stand: 25.11.2026, Kurs: Handelsplatz Lang & Schwarz, 25.11.2026, 17:45 Uhr (am 26.11. vor Redaktionsschluss noch kein belastbarer Vorbörsenkurs)
Was ist passiert?
Warum fällt die Siemens Energy Aktie trotz Rekordzahlen?
Am 11. November hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025/26 ein Rekordjahr gemeldet. Danach stieg die Aktie zunächst. Seit dem 20. November dreht der Kurs jedoch im Takt der Technologiewerte: Am Montag, dem 23. November, sprang der Kurs nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 6,9 Prozent auf 126,46 Euro. Am Dienstag folgte der Rückschlag auf 117,88 Euro, am Mittwoch der nächste Abschlag.
Der Zusammenhang ist schnell erklärt. Siemens Energy gilt am Markt als indirekter KI-Profiteur: Gasturbinen und Netztechnik werden gebraucht, um Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Sorgen um die Finanzierbarkeit der KI-Investitionen treffen deshalb auch einen Konzern, der selbst keine Chips baut. Hinzu kamen in dieser Woche schwache Signale aus der Halbleiterbranche, ein Rutsch der Nasdaq zeitweise um mehr als vier Prozent und Berichte über mögliche neue US-Zölle auf Waren aus der EU.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Mo 23.11.2026
|126,46 €
|+6,9 %
|Di 24.11.2026
|117,88 €
|-6,8 %
|Mi 25.11.2026 (Abend, 17:45 Uhr)
|ca. 111,8 €
|ca. -5,2 %
Der offizielle Xetra-Schlusskurs vom 25.11. lag bei Redaktionsschluss nicht abschließend vor; der Mittwochswert ist ein Abendkurs.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Siemens Energy aus?
Siemens Energy baut Technik für Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom. Das Geschäft gliedert sich in vier Bereiche: Gas Services (Gasturbinen und Wartung), Grid Technologies (Transformatoren, Netzanbindung, Hochspannungs-Gleichstromübertragung), Transformation of Industry (etwa Kompressoren und Elektrolyseure) sowie die Windsparte Siemens Gamesa. Gerade die ersten beiden Bereiche profitieren davon, dass weltweit Kraftwerks- und Netzkapazität knapp ist. Gasturbinen sind auf Jahre ausgebucht, Netztechnik ebenfalls.
Ein Hinweis zum Namen: Nach öffentlich zugänglichen Angaben hat das Unternehmen im Juli 2026 angekündigt, sich wegen der auslaufenden Markennutzung künftig anders zu nennen. An der Börse läuft das Papier weiterhin als Siemens Energy mit dem Kürzel ENR.
Wie gut sind die Zahlen – und wie teuer ist die Siemens Energy Aktie?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 (bis 30. September 2026) lesen sich beeindruckend. Der Umsatz stieg vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 18,8 Prozent auf 68,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord; das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag bei 1,54. Der Gewinn vor Sondereinflüssen sprang von 2,36 auf 5,49 Milliarden Euro (Marge 12,4 Prozent), der Nettogewinn von 1,69 auf 4,13 Milliarden Euro. Der Free Cashflow vor Steuern stieg auf 8,8 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|GJ 2025/26
|Prognose GJ 2026/27
|Umsatzwachstum (vergleichbar)
|+15,5 %
|+14 bis 16 %
|Marge vor Sondereinflüssen
|12,4 %
|14 bis 16 %
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. €
|ca. 5 Mrd. €
|Free Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. €
|ca. 10 Mrd. €
|Marge Gas Services
|16,4 %
|18 bis 20 %
|Marge Grid Technologies
|18,9 %
|21 bis 23 %
|Marge Siemens Gamesa
|0,1 %
|0 bis 2 %
Marge vor Sondereinflüssen. Prognose laut Unternehmensmitteilung vom 11.11.2026.
Quelle: Unternehmensmitteilung Siemens Energy vom 11.11.2026
Die Mittelfristziele bis 2030 sehen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge von 20 bis 22 Prozent vor. Aktionäre sollen für 2025/26 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie erhalten (Vorjahr 0,70 Euro), rund die Hälfte des Nettogewinns. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkauf: 3,1 Milliarden Euro flossen im abgelaufenen Jahr, das Programm wurde um bis zu weitere neun Milliarden Euro bis 2030 erweitert.
Bei der Bewertung zeigt sich, warum die Aktie so empfindlich reagiert. Auf Basis des Schlusskurses vom 24. November liegt das erwartete KGV bei rund 32 für 2026 und rund 20 für 2027, das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz bei etwa 2,6 beziehungsweise 1,9. Bei dem niedrigeren Kurs von Mittwoch sinken diese Werte entsprechend.
Ein Vergleich mit Wettbewerbern wie GE Vernova war in diesem Lauf nur auf Basis älterer Daten möglich: Im Mai 2026 wurde der US-Rivale mit einem Forward-KGV von rund 69 gehandelt, Siemens Energy mit rund 39. Seither ist viel passiert; belastbar vergleichen lässt sich das nur mit frischen Daten.
Was sagen die Analysten zur Siemens Energy Aktienprognose?
Im Konsens bleibt die Stimmung klar positiv. Von 28 Analysten empfahlen zuletzt 22 den Kauf, vier Halten und zwei Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag nach den verfügbaren Konsenszahlen vom 24. November bei rund 191,5 Euro, die Spanne reichte von 100 bis 260 Euro. Andere Datensammlungen kommen wegen unterschiedlicher Stichproben auf Durchschnittswerte von etwa 194 bis 213 Euro. Rechnerisch liegt der Konsens damit je nach Kursstand 60 bis 70 Prozent über dem aktuellen Kurs – ein Wert, der vor allem zeigt, dass die Schätzungen zuletzt kaum mit dem Kursrutsch Schritt gehalten haben.
|Merkmal
|Wert
|Analysten insgesamt
|28
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|22 / 4 / 2
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 191,5 €
|Spanne der Kursziele
|100 bis 260 €
|Stand
|24.11.2026
Konsenswerte unterscheiden sich je nach Datensammlung; die Angaben dokumentieren den Markt, sie sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wichtig: Die Kursziele stammen überwiegend aus der Zeit vor dem jüngsten Ausverkauf. Dass einzelne Häuser ihre Ziele bereits leicht gesenkt haben, begründen sie mit niedrigeren Branchenbewertungen, nicht mit schwächeren Erwartungen an das operative Geschäft. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wie sieht die Charttechnik der Siemens Energy Aktie aus?
Der Chart ist angeschlagen. Der Rekordschlusskurs liegt bei 191,66 Euro (24. April 2026); davon ist die Aktie rund 40 Prozent entfernt. Beschreibend lässt sich festhalten: Als Unterstützung gilt die Zone um 110 Euro, darunter rückt die runde Marke von 100 Euro in den Blick. Nach oben wirken der Schlusskurs vom 24. November (117,88 Euro) sowie die Marken um 120 Euro und 126 bis 127 Euro als Hürden. Die Schwankungsbreite ist enorm: Der Kurs lag binnen einer Woche gut elf Prozent im Minus, auf Sicht von zwölf Monaten allerdings noch rund sechs Prozent im Plus.
Was bedeutet das für die Siemens Energy Aktienprognose?
Der Markt diskutiert im Wesentlichen drei Szenarien, ohne dass sich eines belegen ließe. Im optimistischen Szenario setzt sich die Logik der Rekordzahlen durch: Aufträge werden zu Umsatz, die Margen steigen wie prognostiziert, und die Aktie holt zumindest einen Teil des Rückstands zum Konsens auf. Im neutralen Szenario bleibt die Aktie ein Spielball der KI-Stimmung und pendelt in einer breiten Spanne, während die Zahlen im Hintergrund solide laufen. Im pessimistischen Szenario kippt die Finanzierung der KI-Investitionen, Bestellungen für Rechenzentrumskraftwerke werden verschoben und die Bewertung gerät weiter unter Druck. Welches davon eintritt, hängt weniger von Siemens Energy selbst ab als von der Verfassung des gesamten Technologiesektors.
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
Laufender Aktienrückkauf: Das Unternehmen kauft seit Ende September Aktien zurück, zuletzt rund 1,4 Millionen Stück in einer Woche.
Stimmung bei KI-Werten: Nvidia, Halbleiter- und Rechenzentrumswerte geben den Takt vor.
Zölle und Politik: Entscheidungen zu US-Zöllen auf EU-Waren und Gespräche über Netzausbau.
Termine: Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 sind für den 11. Februar 2027 geplant, die Hauptversammlung nach vorläufiger Terminlage für den 25. Februar 2027.
FAQ zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie so stark gefallen?
Nach Medienberichten wegen eines breiten Ausverkaufs bei KI-nahen Werten und Zollsorgen. Eine unternehmensspezifische schlechte Nachricht gab es nicht; die Zahlen vom 11. November waren Rekordzahlen.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26, ein Rekordwert.
Was erwarten Analysten bei der Siemens Energy Aktienprognose?
Im Konsens von 28 Analysten (Stand 24.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 191,5 Euro, die Spanne bei 100 bis 260 Euro. 22 Analysten stufen mit Kaufen ein.
Zahlt Siemens Energy eine Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkauf.
Wann gibt es die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 sind für den 11. Februar 2027 angesetzt.
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