Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR) ist am Dienstag zweitgrößter DAX-Verlierer: Sie schließt 6,78% tiefer bei 117,88 Euro und fällt damit klar unter die Marke von 120 Euro. Dabei liefert das Unternehmen zuletzt Rekordzahlen. Die Siemens Energy Aktie Prognose hängt derzeit stärker an der KI-Stimmung als an der Bilanz.
Siemens Energy Aktienanalyse: -7% unter die 120-Euro-Marke trotz Rekord-Auftragsbestand - Ist der KI-Absturz eine Einstiegschance?
Die Siemens Energy Aktie verliert am Dienstag 6,78% auf 117,88 Euro, obwohl der Auftragsbestand mit 164 Mrd. Euro auf Rekord steht. Die Siemens Energy Aktienanalyse zeigt Zahlen, Ausblick, Analystenmeinungen und die wichtigen Chartmarken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- WKN
- ENER6Y
- Ticker
- ENR (Xetra, DAX)
- Sitz
- München
- Branche
- Energietechnik
- CEO
- Christian Bruch
- Rekordschluss
- 191,66 € am 24.04.2026
Stand: 24.11.2026, Xetra-Schluss am 24.11.2026
Der Hintergrund ist derselbe wie bei Infineon: Das Ende der Nvidia-Erholung zog die Wetten auf den KI-Strombedarf mit nach unten. Siemens Energy gilt als Profiteur steigender Investitionen in Netze, Gasturbinen und Rechenzentren und reagiert entsprechend empfindlich, wenn KI-Werte fallen.
Der Weg nach unten war steil. Am Freitag, 20. November, verlor die Aktie 6,61%, am Montag erholte sie sich um 6,88% auf 126,46 Euro, am Dienstag folgte der erneute Rückschlag. Das Rekordhoch von 191,66 Euro vom 24. April liegt nun rund 38% entfernt.
Quartalszahlen
Rekordjahr 2026: Gewinn mehr als verdoppelt
Der Auftragseingang stieg im Geschäftsjahr um 19% auf 68,1 Mrd. Euro, der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 164 Mrd. Euro. Im vierten Quartal lag der Umsatz mit 12,8 Mrd. Euro auf Rekord. Der Auftragseingang von 14,8 Mrd. Euro blieb mit +5,2% aber unter dem Konsens von rund 15,5 Mrd. Euro.
|Kennzahl
|Ausblick GJ 2027
|Ziel bis 2030
|Umsatzwachstum
|14 bis 16%
|12 bis 14% pro Jahr
|Marge
|14 bis 16%
|20 bis 22%
|Nettogewinn
|rund 5 Mrd. €
|-
|Free Cashflow vor Steuern
|rund 10 Mrd. €
|-
Unternehmensziele, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Siemens Energy, 11.11.2026
Der Nettogewinn-Ausblick von rund 5 Mrd. Euro lag unter den erwarteten 5,5 Mrd. Euro. Aktionäre profitieren dennoch: Die Dividende steigt auf 2,30 Euro (Vorjahr 0,70 Euro). Laut Ad-hoc-Mitteilung vom 10.11. kauft Siemens Energy bis Ende des Geschäftsjahrs 2030 weitere eigene Aktien für bis zu 9 Mrd. Euro zurück, zusätzlich zum laufenden Programm von bis zu 6 Mrd. Euro. Zusammen sind das bis zu 15 Mrd. Euro.
Analysten
Was Analysten zur Siemens Energy Aktie Prognose sagen
Die meisten Häuser bleiben positiv: Bernstein (Outperform), UBS (Buy) und Jefferies (Buy) nennen jeweils 210 Euro, Berenberg (Buy) 205 Euro. Vorsichtiger ist die DZ Bank mit Halten und einem fairen Wert von 157 Euro. Das niedrigste Ziel liegt bei 100 Euro. Es sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Chartbild
Siemens Energy Aktie technisch: 120 Euro ist gefallen
Die Aktie ist am 19. November unter die 20-Tage-Linie (124,28 Euro) gefallen und hat nun die 120-Euro-Marke gebrochen. Widerstände liegen bei 120 Euro und im Bereich 126 bis 127 Euro. Unterstützung bietet der Bereich 116 bis 118 Euro (Freitagstief). Darunter fehlt bis in die Gegend von 100 Euro eine belegte Marke, das 52-Wochen-Tief liegt bei 99,92 Euro. Das KGV liegt je nach Rechnung bei 24 bis 30, die Free-Cashflow-Rendite 2027e bei rund 8% (Redaktionsrechnung).
Ausblick
Siemens Energy Aktie Prognose: worauf es jetzt ankommt
Kurzfristig: Nvidia gibt die Richtung vor
Der letzte volle US-Handelstag vor Thanksgiving am 25. November zeigt, ob sich die Chipwerte fangen. Nur dann ist eine Rückeroberung von 120 bis 127 Euro realistisch.
Mittelfristig: Auftragseingang beobachten
Setzt sich das Wachstum bei Aufträgen fort, stützt das den Ausblick. Eine Abschwächung wäre das Hauptrisiko.
Langfristig: Energiewende und Netzausbau
Der Rekordbestand sichert Auslastung für Jahre. Wettbewerber wie GE Vernova und Mitsubishi Heavy sind bewertet höher bzw. aggressiv im Markt. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie? Das Ende der Nvidia-Erholung belastet KI-nahe Werte. Ein Unternehmens-spezifischer Auslöser ist nicht belegt.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie.
Wie groß ist der Aktienrückkauf? Bis zu 15 Mrd. Euro insgesamt, davon 9 Mrd. Euro neu bis Ende GJ 2030.
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