Die Aktie ist am 19. November unter die 20-Tage-Linie (124,28 Euro) gefallen und hat nun die 120-Euro-Marke gebrochen. Widerstände liegen bei 120 Euro und im Bereich 126 bis 127 Euro. Unterstützung bietet der Bereich 116 bis 118 Euro (Freitagstief). Darunter fehlt bis in die Gegend von 100 Euro eine belegte Marke, das 52-Wochen-Tief liegt bei 99,92 Euro. Das KGV liegt je nach Rechnung bei 24 bis 30, die Free-Cashflow-Rendite 2027e bei rund 8% (Redaktionsrechnung).