Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Siemens Energy einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro bei einer Marge von 12,4 Prozent. Der Nettogewinn sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der freie Cashflow erreichte 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 164 Milliarden Euro, davon rund 15 Milliarden Euro für Rechenzentren. Die Aktionäre sollen 2,30 Euro Dividende erhalten, zusätzlich läuft ein Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent in Aussicht, bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.