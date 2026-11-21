Rekordgewinn, Rekordaufträge, Rekordrückkauf – und eine Aktie im Sturzflug. Die Siemens-Energy-Aktie schloss am Freitag bei 118,32 Euro, ein Tagesminus von 6,61 Prozent. Vom Rekordschluss bei 191,66 Euro im April fehlen damit rund 38 Prozent. Dabei hat der Energietechnik-Konzern im Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn von 4,1 Milliarden Euro erzielt und einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro aufgebaut. Diese Siemens Energy Aktienanalyse klärt, ob der KI-Ausverkauf hier eine Chance oder eine Falle ist.
Siemens Energy Aktienanalyse: 164 Milliarden Euro Aufträge, Rekordgewinn – und trotzdem 38 Prozent unter dem Hoch: Kaufchance oder KI-Falle?
Die Siemens-Energy-Aktie schloss am Crash-Freitag bei 118,32 Euro – 38 Prozent unter dem Rekord vom April. Dabei liefert der Konzern Rekordzahlen: 4,1 Milliarden Euro Gewinn, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, Aktienrückkauf bis zu 9 Milliarden Euro. Unsere große Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, was die Aktie drückt, was für sie spricht und wo die Analystenziele liegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Sitz
- München
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- WKN
- ENER6Y
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SMEGF (OTC)
- Kurs
- 118,32 Euro
- Börsenwert
- rund 100,7 Milliarden Euro
- Dividende
- 2,30 Euro je Aktie (vorgeschlagen)
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Siemens-Energy-Aktie trägt die ISIN DE000ENER6Y0 und die WKN ENER6Y. Das Handelssymbol lautet ENR (Xetra), in den USA wird sie außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SMEGF gehandelt.
Die Zahlen
Rekordjahr: was Siemens Energy geliefert hat
An den Zahlen liegt es nicht – sie sind das stärkste Argument jeder Siemens Energy Aktienanalyse.
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Siemens Energy einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro bei einer Marge von 12,4 Prozent. Der Nettogewinn sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der freie Cashflow erreichte 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 164 Milliarden Euro, davon rund 15 Milliarden Euro für Rechenzentren. Die Aktionäre sollen 2,30 Euro Dividende erhalten, zusätzlich läuft ein Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent in Aussicht, bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Gas Services
Umsatz plus 20 Prozent bei 16,4 Prozent Marge – Gasturbinen sind für den KI-Strombedarf gefragt.
Grid Technologies
Plus 26 Prozent bei 18,9 Prozent Marge – der Netzausbau treibt das Geschäft.
Gamesa
Die Windsparte erreicht Break-even und belastet nicht mehr.
Das Problem
Warum die Börse trotzdem verkauft: Auftragseingang und KI-Angst
Der Auftragseingang im vierten Quartal lag bei 14,8 Milliarden Euro – für viele Analysten ein Dämpfer nach den Rekordmonaten zuvor. Hinzu kommt die Angst vor einer KI-Blase: Siemens Energy gilt als Profiteur des Rechenzentrum-Booms, weil Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf gebraucht werden. Der Crash-Freitag an der Nasdaq, bei dem der Nasdaq 100 um 5,61 Prozent einbrach, traf die Siemens-Energy-Aktie deshalb besonders hart. Wer an die KI-Fantasie nicht mehr glaubt, verkauft den Zulieferer zuerst.
Siemens Energy: Kennzahlen im Geschäftsjahr 2026
Mrd. Euro
Umsatz, Nettogewinn und freier Cashflow im Geschäftsjahr 2026.
Quelle: Siemens Energy, Geschäftsbericht 2026; Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Mrd. Euro
|Umsatz
|44,2
|Freier Cashflow
|8,8
|Nettogewinn
|4,1
Die Analysten
Von 125 bis 250 Euro: das Lager ist gespalten
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich: JPMorgan und Evercore sehen 250 Euro, Santander 221 Euro, die Bank of America 220 Euro. Deutsche Bank, Jefferies und Bernstein nennen 210 Euro, Goldman Sachs und RBC 200 Euro. Skeptischer sind die DZ Bank mit 157 Euro und Panmure mit 125 Euro. Im Schnitt liegt das Ziel bei rund 194 Euro – gut 60 Prozent über dem Freitagsschluss. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, teils vor dem jüngsten Kursrutsch abgegeben.
Siemens-Energy-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Xetra-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: Redaktionsarchiv, Medienberichte; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan / Evercore
|250
|Santander
|221
|Bank of America
|220
|Deutsche Bank / Jefferies / Bernstein
|210
|Goldman Sachs / RBC
|200
|DZ Bank
|157
|Panmure
|125
|Schlusskurs 20. November
|118,32
Die Bewertung
KGV um 27: wie viel KI-Fantasie steckt im Kurs?
Mit einem Börsenwert von rund 100,7 Milliarden Euro und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 27 ist die Siemens-Energy-Aktie kein Schnäppchen, aber auch nicht überzogen für einen Konzern mit Gewinnsprung und Auftragsbestand für Jahre. Das Jahrestief liegt bei rund 111 Euro und ist nicht weit entfernt. Die Frage dieser Siemens Energy Aktienanalyse: Reicht das Wachstum aus Gas, Netzen und Rechenzentren, um die Bewertung zu tragen, wenn der KI-Optimismus schwindet?
Die Szenarien
Siemens Energy Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Wichtig ist die Zone um das Jahrestief bei rund 111 Euro.
Szenario 1: Beruhigung und Rückkehr der Fantasie
Der Ausverkauf endet, Rückkäufe stützen. Dann könnte die Siemens-Energy-Aktie die Zone um 140 Euro zurückerobern.
Szenario 2: Seitwärts im Nebel
Auftragseingang und KI-Stimmung bleiben gemischt, die Aktie pendelt zwischen 110 und 135 Euro.
Szenario 3: Der Ausverkauf geht weiter
Fällt die KI-Fantasie weiter, rückt das Jahrestief bei rund 111 Euro und darunter in den Blick.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Siemens-Energy-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR (Xetra), das US-Handelssymbol SMEGF (OTC).
Warum ist die Siemens-Energy-Aktie gefallen?
Wegen der Angst vor einer KI-Blase, des schwächeren Auftragseingangs im vierten Quartal und des breiten Ausverkaufs.
Wie hoch ist das KGV?
Laut aktiencheck.de rund 27.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Zwischen 125 Euro (Panmure) und 250 Euro (JPMorgan, Evercore). Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie.
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