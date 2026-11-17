Warum fällt die Siemens-Energy-Aktie nach den guten Zahlen?

Vor den Nvidia-Zahlen nehmen Anleger Gewinne bei KI-Infrastrukturwerten mit. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht.

Welche Chartmarken sind für Siemens Energy wichtig?

Nach oben die 50-Tage-Linie um 137 Euro und die Zone um 141 bis 144 Euro, nach unten das Unterstützungsbündel zwischen 114 und 118 Euro.

Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy?

Für das Geschäftsjahr 2026 sollen 2,30 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, nach 0,70 Euro im Vorjahr.