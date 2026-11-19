Wer Künstliche Intelligenz sagt, muss Strom sagen. Diese Rechnung treibt am Donnerstag die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR): Das Papier steigt bis zum Mittag um 2,83 Prozent auf 130,24 Euro und ist damit nach Infineon der zweitgrößte Gewinner im DAX. Am Vortag hatte die Aktie noch bei 126,66 Euro geschlossen. Der Rückenwind kommt aus den USA, wo der KI-Entwickler Anthropic heute sein Börsendebüt gibt.
Siemens Energy Aktie zurück über 130 Euro: Anthropic braucht Strom für fast 900 Milliarden Dollar Rechenleistung - Wer liefert ihn?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Tag des Anthropic-Börsengangs zu den größten DAX Gewinnern und steigt um 2,8 Prozent auf 130,24 Euro. Der Grund liegt tiefer als die gute Stimmung: Jedes KI-Rechenzentrum braucht Turbinen, Transformatoren und Netze. Was die Siemens Energy Aktie jetzt antreibt, wie die Analysten rechnen und was gegen die Rally spricht.
Die KI-Rechnung
Fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung
Der Börsengang von Anthropic liefert Anlegern eine Zahl, die bisher kaum jemand so klar vor Augen hatte. Das Unternehmen hat sich Berichten zufolge langfristig zu Ausgaben für Rechenkapazitäten von fast 900 Milliarden Dollar verpflichtet. Diese Rechenzentren müssen gebaut, ans Netz gebracht und rund um die Uhr mit Strom versorgt werden. Genau hier setzt das Geschäft von Siemens Energy an: Gasturbinen für die Stromerzeugung, Transformatoren und Schaltanlagen für die Netze. Die Aktie wird an der Börse deshalb längst wie ein KI-Wert gehandelt – im Guten wie im Schlechten.
Hinzu kommt ein hausgemachter Impuls. Am Mittwoch sorgte ein Bericht über eine mögliche strategische Neuordnung der Sparte Transformation of Industry für Fantasie. Eine schlankere Struktur würde den Blick der Anleger noch stärker auf das Kerngeschäft mit Turbinen und Netzen lenken.
Die Zahlen
Rekordjahr, Rückkauf, ehrgeizige Ziele
Operativ hat der Konzern in der Vorwoche geliefert. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 15,5 Prozent. Der Auftragsbestand liegt bei rund 164 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen 2,30 Euro Dividende je Aktie erhalten, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Für 2027 stellt Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Ergebnismarge in gleicher Höhe in Aussicht.
Die Analysten
Kursziele bis 250 Euro
Die Analysten sehen überwiegend deutlich höhere Kurse. JPMorgan hat das Ziel für die Siemens Energy Aktie nach den Zahlen auf 250 Euro angehoben, Goldman Sachs nennt 200 Euro und empfiehlt den Kauf. Im Schnitt liegen die Ziele bei rund 213 Euro. Es gibt aber auch Skeptiker: mwb research rät mit einem Ziel von 100 Euro zum Verkauf. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Der Börsengang von Anthropic hebt die Stimmung für KI-Werte. Siemens Energy liefert Turbinen und Netztechnik, die für die Stromversorgung von Rechenzentren gebraucht werden.
Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy?
Der Vorstand schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr.
Was erwartet Siemens Energy für 2027?
Ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Ergebnismarge von 14 bis 16 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.