Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?

Der Börsengang von Anthropic hebt die Stimmung für KI-Werte. Siemens Energy liefert Turbinen und Netztechnik, die für die Stromversorgung von Rechenzentren gebraucht werden.

Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy?

Der Vorstand schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr.

Was erwartet Siemens Energy für 2027?

Ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Ergebnismarge von 14 bis 16 Prozent.