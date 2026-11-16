Siemens-Energy-Aktie: Rekordjahr, Milliarden-Rückkauf – und jetzt entscheidet Nvidia

Diese zwei Motoren tragen das Rekordjahr. Die Sparte Gas Services wuchs auf vergleichbarer Basis um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent. Grid Technologies legte sogar um 26,2 Prozent zu und erreichte 18,9 Prozent Marge. Das heißt aber auch: Ein wachsender Teil der Fantasie hängt an Investitionsplänen von Hyperscalern, die wiederum an den Zahlen von Nvidia gemessen werden. Wenn der Chipriese am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtet, geht es deshalb auch um die Frage, ob die Bestellbücher in München weiter so voll bleiben.