Eine Woche nach dem besten Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte steht der Energietechnikkonzern aus München wieder im Gegenwind. Die Siemens Energy Aktie (Handelssymbol: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0) verlor am Montagnachmittag laut finanzen.at 1,51 Prozent auf 129,30 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Werten im DAX. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Druck kommt von außen: Die Börse rätselt, wie lange der Bauboom bei KI-Rechenzentren noch trägt – und am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor, zum ersten Mal ohne Jensen Huang als Chef.
Siemens-Energy-Aktie: Rekordjahr, Milliarden-Rückkauf – und jetzt entscheidet Nvidia
Die Siemens-Energy-Aktie fällt am Montag um rund 1,5 Prozent auf gut 129 Euro – trotz 4,1 Milliarden Euro Rekordgewinn. Warum der KI-Stromriese am Nvidia-Abend hängt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- WKN
- ENER6Y
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- Kurs
- 129,30 €
- Rekordschluss
- 191,66 € (24.04.2026)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut finanzen.at, Xetra, 15:42 Uhr
Der Montag
Warum fällt die Siemens Energy Aktie – trotz Rekordjahr?
Die Siemens Energy Aktie ist zur reinsten Wette auf den Stromhunger der KI geworden, die der DAX zu bieten hat. Das macht sie stark, wenn die Fantasie blüht – und verwundbar, wenn sie wackelt.
Genau das passiert zum Wochenstart. Die Verkaufswelle bei Chip- und KI-Werten, die am Morgen in Asien begann, setzte sich am Nachmittag an der Wall Street fort. In Frankfurt standen neben Siemens Energy auch Infineon und Siemens unter Druck, während Rüstungswerte wie Rheinmetall zulegten. Laut finanzen.at notierte der DAX am Nachmittag knapp im Minus, nachdem er in der Vorwoche erstmals über 27.000 Punkte gestiegen war.
Für die Siemens-Energy-Aktie ist es der dritte schwächere Tag nach einem Kursfeuerwerk. Am Mittwoch hatte sie nach den Jahreszahlen um rund 10 Prozent zugelegt, die Woche schloss sie mit einem Plus von gut 11 Prozent als größter DAX-Gewinner. Seitdem sichern Anleger Gewinne. Der Abstand zum Rekordschluss von 191,66 Euro aus dem April beträgt wieder rund ein Drittel.
Das große Bild
Was hat Nvidia mit Gasturbinen aus Berlin zu tun?
Auf den ersten Blick wenig. Siemens Energy baut keine Chips, sondern Gasturbinen, Transformatoren, Hochspannungstechnik und Windräder. Doch jedes Rechenzentrum, das Nvidia-Prozessoren zu Tausenden betreibt, braucht vor allem eines: Strom, und zwar sofort und rund um die Uhr. Große Gasturbinen sind deshalb zum Engpass geworden – wer heute bestellt, wartet laut Unternehmensangaben oft rund zwei Jahre. Dazu kommen Milliarden für Stromnetze, die dem Ansturm neuer Verbraucher nicht gewachsen sind.
Diese zwei Motoren tragen das Rekordjahr. Die Sparte Gas Services wuchs auf vergleichbarer Basis um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent. Grid Technologies legte sogar um 26,2 Prozent zu und erreichte 18,9 Prozent Marge. Das heißt aber auch: Ein wachsender Teil der Fantasie hängt an Investitionsplänen von Hyperscalern, die wiederum an den Zahlen von Nvidia gemessen werden. Wenn der Chipriese am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtet, geht es deshalb auch um die Frage, ob die Bestellbücher in München weiter so voll bleiben.
Belastend kommen zwei Faktoren hinzu. Washington hat am Montag eine Regel zum Fernzugriff auf Hochleistungschips vorgelegt, die Umgehungen der Exportkontrollen über Rechenzentren im Ausland verhindern soll – ein weiterer Unsicherheitsfaktor für den globalen KI-Ausbau. Und die Zinsen bleiben hoch: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut US-Finanzministerium zuletzt über 5 Prozent, für den Abend war eine Rede von Notenbankchef Kevin Warsh angesetzt. Teure Finanzierung trifft kapitalintensive Großprojekte wie Kraftwerke und Rechenzentren besonders.
Die Zahlen
Wie stark war das Geschäftsjahr 2026 von Siemens Energy wirklich?
An der Substanz liegt der Kursrückgang nicht. Siemens Energy steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr bis Ende September vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge stieg auf 12,4 Prozent. Unter dem Strich blieben 4,13 Milliarden Euro nach 1,69 Milliarden im Vorjahr, je Aktie 4,44 Euro. Der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro. Und die lange kriselnde Windtochter Siemens Gamesa erreichte wie angekündigt die Gewinnschwelle.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Vorjahr / Hinweis
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|vergleichbar +15,5 %
|Ergebnis vor Sondereffekten
|5,49 Mrd. €
|mehr als verdoppelt
|Gewinn nach Steuern
|4,13 Mrd. €
|1,69 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|4,44 €
|1,63 €
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Rekord
|Dividende (Vorschlag)
|2,30 €
|0,70 €
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichung vom 11.11.2026
Für die Aktionäre öffnet der Konzern die Schatulle: Neben der mehr als verdreifachten Dividende kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2029/30 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro, wie dpa-AFX berichtete. Vor drei Jahren brauchte das Unternehmen noch staatliche Garantien, um die Krise bei Siemens Gamesa zu überstehen. Heute verteilt es Milliarden an seine Aktionäre.
Der Ausblick
Siemens Energy Prognose: wo die Zahlen Kratzer haben
Ganz makellos war das Zahlenwerk nicht – und genau dort setzen die Skeptiker an. Der Auftragseingang im vierten Quartal wuchs vergleichbar nur um 5,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro und blieb unter den Erwartungen von rund 15,5 Milliarden. Für 2027 stellt das Management vergleichbar 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht; Analysten hatten mit etwa 5,5 Milliarden gerechnet. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent zulegen und die Marge vor Sondereffekten auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Die Analysten
Welches Kursziel nennen Analysten für die Siemens Energy Aktie?
Die Banken bleiben überwiegend zuversichtlich, liegen aber weit auseinander. JPMorgan hob das Kursziel nach den Zahlen von 245 auf 250 Euro, auch Evercore ISI nennt 250 Euro. Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS sehen jeweils 210 Euro. Goldman Sachs senkte das Ziel von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“; Analyst Ajay Patel lobte laut dpa-AFX, der Ausblick liege über dem Konsens. Oddo BHF stufte am Freitag auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch, Panmure Liberum steht mit 125 Euro am unteren Ende. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Bewertet ist die Aktie anspruchsvoll. Gemessen am Gewinnziel für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis grob in der Mitte der Zwanziger. Das ist günstiger als bei US-Rivale GE Vernova, lässt aber wenig Raum für Lieferprobleme oder einen abrupten Investitionsstopp bei Rechenzentren.
Die Termine
Was kommt jetzt auf die Siemens-Energy-Aktie zu?
Der nächste Prüfstein kommt schnell: Nvidia berichtet am Dienstag, 17. November, nach US-Börsenschluss, in Deutschland also am späten Abend. Am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic, der zeigt, wie viel Geld weiter in die KI fließt. Für Siemens Energy selbst stehen die Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027 an, die Hauptversammlung mit der Abstimmung über die Dividende von 2,30 Euro am 25. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute?
Es gibt keine Unternehmensnachricht. Anleger nehmen nach dem Kurssprung der Vorwoche Gewinne mit, und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen belastet Profiteure des Rechenzentrumsbooms.
Wie viel hat Siemens Energy 2026 verdient?
Im Geschäftsjahr bis Ende September 2026 stieg der Gewinn nach Steuern auf 4,13 Milliarden Euro, der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr. Dazu kommt ein Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
Welche ISIN hat die Siemens-Energy-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Kürzel auf Xetra ENR.
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