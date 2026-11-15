Siemens Energy Aktie: Rekordjahr, 2,30 Euro Dividende, 9 Milliarden Rückkauf – Aktienanalyse: Startet jetzt die große Aufholjagd?

Eine Woche hat genügt, um die Stimmung komplett zu drehen. Noch Anfang November zählte Siemens Energy zu den größten Verlierern Europas, weil Anleger um den Boom bei KI-Rechenzentren fürchteten. Jetzt ist die Siemens Energy Aktie der größte Gewinner im Euro Stoxx 50: Mit einem Wochenplus von 11,16 Prozent führt sie die Liste an und schloss am Freitag auf Xetra bei 131,28 Euro. Den Ausschlag gab das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Diese Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, warum die Aktie trotzdem noch rund 31 Prozent unter ihrem Rekord steht – und was das für die Siemens Energy Aktienprognose bedeutet.