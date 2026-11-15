Eine Woche hat genügt, um die Stimmung komplett zu drehen. Noch Anfang November zählte Siemens Energy zu den größten Verlierern Europas, weil Anleger um den Boom bei KI-Rechenzentren fürchteten. Jetzt ist die Siemens Energy Aktie der größte Gewinner im Euro Stoxx 50: Mit einem Wochenplus von 11,16 Prozent führt sie die Liste an und schloss am Freitag auf Xetra bei 131,28 Euro. Den Ausschlag gab das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Diese Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, warum die Aktie trotzdem noch rund 31 Prozent unter ihrem Rekord steht – und was das für die Siemens Energy Aktienprognose bedeutet.
Siemens Energy Aktie: Rekordjahr, 2,30 Euro Dividende, 9 Milliarden Rückkauf – Aktienanalyse: Startet jetzt die große Aufholjagd?
Die Siemens Energy Aktie ist der größte Gewinner im Euro Stoxx 50 der Woche: plus 11,16 Prozent. Rekordgewinn von 4,1 Milliarden Euro, eine mehr als verdreifachte Dividende und ein neuer Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro haben die Stimmung gedreht. Unsere Siemens Energy Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kurssprung steckt, was die Analysten sagen und was die Siemens Energy Aktienprognose jetzt bestimmt.
Die Woche
Vom Sorgenkind zum Spitzenreiter: fünf Tage Comeback
Der Weg an die Spitze des Euro Stoxx 50 verlief alles andere als geradlinig. Die Siemens Energy Aktie erlebte einen Kurssprung, einen Rückschlag und eine Explosion.
Zum Wochenstart sprang die Aktie um rund 5,5 Prozent. Bernstein Research hielt die Sorge vor einem Ende des Gasturbinenbooms für überzogen und bestätigte 210 Euro, RBC bekräftigte 200 Euro und brachte einen Aktienrückkauf ins Spiel. Am Dienstag folgte vor den Zahlen und nach heißen US-Inflationsdaten ein Rücksetzer von knapp 3 Prozent. Am Mittwoch lieferte der Konzern: Die Aktie schoss um 9,42 Prozent nach oben. Donnerstag und Freitag nahmen Anleger Gewinne mit, am Freitag gab das Papier 0,94 Prozent nach. Unter dem Strich blieb das stärkste Wochenplus aller 50 Werte.
Das Geschäft
Rekordzahlen, Rückkauf, Ziele bis 2030: was die Siemens Energy Aktie antreibt
Im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge stieg auf 12,4 Prozent. Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord – rund das 3,7-Fache eines Jahresumsatzes.
Gasturbinen für das KI-Zeitalter
Gas Services wuchs vergleichbar um 20,3 Prozent bei 16,4 Prozent Marge. Rechenzentren, Netzstabilität und der Kohleausstieg treiben die Nachfrage.
Netztechnik als Margenstar
Grid Technologies legte vergleichbar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent.
Geld für die Aktionäre
Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen. Dazu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
Ambitionierte Ziele
Für 2027 plant Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Wachstum und rund 5 Milliarden Euro Gewinn. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen, die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Windsparte an der Gewinnschwelle
Siemens Gamesa erreichte wie versprochen den Break-even.
Mit einer Dividende von 2,30 € je Aktie und durch unser kontinuierliches Aktienrückkaufprogramm profitieren unsere Aktionäre vom Geschäftserfolg.
Die Bewertung
31 Prozent unter dem Rekord: wie teuer ist die Siemens Energy Aktie?
Trotz des Wochengewinns liegt die Aktie auf Monatssicht noch 8,23 Prozent im Minus, auf Jahressicht aber knapp 30 Prozent im Plus. Am 24. April markierte sie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Der Absturz danach hatte wenig mit dem Geschäft zu tun: Anleger zweifelten an der Dauer des Investitionsbooms bei KI-Rechenzentren. Auf Basis des Gewinns je Aktie von 4,44 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels für 2027 bei etwa 25. Die Rückkäufe dürften den Gewinn je Aktie zusätzlich anheben.
Die Analysten sind gespalten, sehen die Aktie aber mehrheitlich deutlich höher. JPMorgan hob das Kursziel auf 250 Euro, auch Evercore ISI sieht 250 Euro. Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen 210 Euro. Goldman Sachs senkte von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Oddo BHF stufte auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch. Am unteren Ende steht Panmure Liberum mit 125 Euro. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Siemens Energy Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Xetra-Schluss am 13. November 2026: 131,28 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, Medienberichte; Stand 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|JPMorgan
|250
|Evercore ISI
|250
|Bernstein
|210
|Deutsche Bank
|210
|UBS
|210
|Goldman Sachs
|200
|Oddo BHF
|175
|Panmure Liberum
|125
Die Szenarien
Siemens Energy Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Aufholjagd
Die Nvidia-Zahlen am 17. November beruhigen den KI-Sektor, die Rückkäufe laufen an. Dann rückt die Zone um 150 Euro und später das Rekordhoch wieder in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts mit Schwankungen
Die Zahlen sind eingepreist, die KI-Debatte bleibt offen. Die Aktie pendelt zwischen dem Novembertief und der Marke von 140 Euro.
Szenario 3: Neuer Rückschlag
Enttäuscht Nvidia oder verzögern sich Projekte, kehrt die Angst vor dem Ende des Rechenzentrumsbooms zurück und das Novembertief wird erneut getestet.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienanalyse
Warum ist die Siemens Energy Aktie der größte Gewinner im Euro Stoxx 50?
Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2026, eine Dividende von 2,30 Euro und ein neuer Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro. Die Aktie stieg in der Woche um 11,16 Prozent.
Wie viel hat Siemens Energy 2026 verdient?
4,1 Milliarden Euro nach Steuern bei 44,2 Milliarden Euro Umsatz.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 11. Februar 2027 mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027; die Hauptversammlung folgt am 25. Februar 2027.
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