Ein Auftragsbuch, so dick wie nie, ein Rekordgewinn, ein Aktienrückkauf von bis zu neun Milliarden Euro – und trotzdem schickt der Markt die Siemens Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) auf Talfahrt. Am Freitag verlor das Papier rund 6,6 Prozent und schloss je nach Quelle bei etwa 116 bis 118 Euro. Es war ein Tag, an dem die Wall Street ihre KI-Favoriten abstrafte, und die Siemens Energy Aktie hängt an diesem Thema wie kaum ein zweiter deutscher Wert.
Siemens Energy-Aktie: Rekordbestand 164 Mrd. Euro, Kurs unter 120 Euro – wer hat recht: Auftragsbuch oder KI-Angst?
Die Siemens Energy Aktie fiel am Freitag um rund 6,6 Prozent auf etwa 116 bis 118 Euro – trotz 164 Milliarden Euro Auftragsbestand und Rekordgewinn. Was jetzt zählt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- Kurs zuletzt
- rund 116 bis 118 Euro
- Minus am Freitag
- rund 6,6 bis 6,8 %
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schlusskurs Freitag; die Quellen nennen leicht abweichende Werte (116,00 und 118,32 Euro)
Der Freitag
Warum fällt die Siemens Energy Aktie trotz Rekordzahlen?
Die Antwort liegt weniger in der Bilanz als in der Erzählung dahinter: Siemens Energy ist die Aktie, die vom Strombedarf der Rechenzentren lebt. Wenn Anleger an der KI zweifeln, zweifeln sie automatisch auch an Gasturbinen und Netztechnik.
Nach Berichten der Nachrichtenagentur dpa-AFX, die Börse Global wiedergibt, rollte am Freitag eine neue Verkaufswelle durch die KI-Werte, nachdem die Stimmung rund um den Börsengang von Anthropic kurz aufgehellt hatte. Siemens Energy geriet in diesen Strudel. Dabei hatte das Unternehmen am 11. November geliefert: Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn sprang auf 4,13 Milliarden Euro nach 1,69 Milliarden im Vorjahr, und der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Im vierten Quartal kamen Bestellungen über 14,8 Milliarden Euro hinzu.
|Kennzahl
|Wert
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Auftragseingang 4. Quartal
|14,8 Mrd. €
|Umsatz
|44,2 Mrd. € (+15,5 %)
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. € (Vorjahr 1,69 Mrd. €)
|Freier Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. €
|Dividendenvorschlag
|2,30 € (Vorjahr 0,70 €)
Zahlen laut Berichten von FinanzNachrichten (21.11.2026) und Börse Global (22.11.2026) zu den Unternehmenszahlen vom 11.11.2026.
Quelle: FinanzNachrichten, Börse Global
Die Zahlen
Was steckt hinter dem Rekordbestand von 164 Milliarden Euro?
Ein Auftragsbestand ist kein Umsatz, aber er ist die Sichtbarkeit, von der Industrieaktien leben. 164 Milliarden Euro bedeuten: Gasturbinen, Netzanschlüsse und Service sind auf Jahre ausgelastet. Das Unternehmen kann Preise besser durchsetzen und Kapazitäten planbar hochfahren. Der freie Cashflow vor Steuern lag laut Berichten bei 8,8 Milliarden Euro. Mit diesem Polster stützt Siemens Energy zwei Versprechen an die Aktionäre: eine auf 2,30 Euro mehr als verdreifachte Dividende (Vorschlag) und zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu neun Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Unternehmen laut Börse Global ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent in Aussicht. Die Marge vor Sondereffekten lag 2026 bei 12,4 Prozent. FinanzNachrichten wertet den Ausblick allerdings als etwas schwächer als vom Markt erwartet – ein Detail, das erklärt, warum die Aktie trotz bester Zahlen nicht nachhaltig abhob.
Die Sorge
Wie stark hängt die Siemens Energy Aktie an der KI?
Sehr stark, und genau das ist das Problem. Das Unternehmen selbst hat in seinem Aktionärsbrief vom 16. November darauf hingewiesen, dass die Aktie oft auf Stimmungswechsel rund um KI-Unternehmen und Rechenzentren reagiert. Am Freitag zeigte sich das erneut: Der Kurs verlor in einem Tag den Gegenwert vieler Wochen operativer Fortschritte. Wer in der Aktie ein reines Auftragsbuch-Investment sieht, erlebt sie gerade als Sentiment-Papier.
Die Bewertung
Wie weit ist die Siemens Energy Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch lag laut FinanzNachrichten bei über 190 Euro. Bei einem Kurs von rund 116 bis 118 Euro notiert die Aktie damit rund 38 bis 39 Prozent darunter (eigene Rechnung). Charttechniker verweisen auf das Jahrestief knapp über 100 Euro und eine dort offene Kurslücke. Analysten sehen laut derselben Quelle mehrheitlich Potenzial; das durchschnittliche Kursziel liege über 190 Euro, eine Bank nennt die Quelle nicht. Ein eigenes Kursziel gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Siemens Energy Aktie?
Entscheidend dürfte die Stimmung an der Wall Street bleiben: Jede neue Welle im KI-Sektor trifft das Papier unmittelbar, jede Beruhigung kann es ebenso schnell nach oben tragen. Unternehmensseitig bleiben der laufende Rückkauf und die Frage, wie konkret die Pläne für die Industrie-Sparte werden. Den nächsten Termin für Quartalszahlen entnehmen Anleger dem Finanzkalender des Unternehmens.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Wie hoch war der Kurs der Siemens Energy Aktie zuletzt? Am Freitag, dem 20. November 2026, schloss sie je nach Quelle bei rund 116 bis 118 Euro, ein Minus von etwa 6,6 bis 6,8 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Energy Aktie? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 nach 0,70 Euro im Vorjahr; die Hauptversammlung muss noch zustimmen.
Gibt es ein Kursziel der Analysten für die Siemens Energy Aktie? Laut FinanzNachrichten liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten über 190 Euro; einzelne Banken nennt die Quelle nicht. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Wie viel Aktienrückkauf plant Siemens Energy? Zusätzlich zum laufenden Programm sind laut Börse Global Rückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 vorgesehen.
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