Ein Auftragsbuch, so dick wie nie, ein Rekordgewinn, ein Aktienrückkauf von bis zu neun Milliarden Euro – und trotzdem schickt der Markt die Siemens Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) auf Talfahrt. Am Freitag verlor das Papier rund 6,6 Prozent und schloss je nach Quelle bei etwa 116 bis 118 Euro. Es war ein Tag, an dem die Wall Street ihre KI-Favoriten abstrafte, und die Siemens Energy Aktie hängt an diesem Thema wie kaum ein zweiter deutscher Wert.