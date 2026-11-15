Siemens Energy-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Rekordumsatz, Dividende mal drei und 9-Milliarden-Rückkauf – die große Wende ist vollzogen

Vor drei Jahren brauchte Siemens Energy staatliche Garantien, um die Krise bei Siemens Gamesa zu überstehen. Heute verdient der Konzern über 4 Milliarden Euro im Jahr und gibt Milliarden an die Aktionäre zurück. Die Siemens Energy Quartalszahlen markieren damit den Abschluss einer der bemerkenswertesten Wenden im DAX.

Der Kursverlauf erzählt eine andere Geschichte. Ende April markierte die Aktie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Danach fiel sie um rund 40 Prozent, weil Anleger an der Dauer des Investitionsbooms bei KI-Rechenzentren zweifelten und nach den US-Zwischenwahlen strengere Regeln für neue Anlagen fürchteten. Mit den Zahlen setzte die Aufholjagd ein, doch der Abstand zum Rekord beträgt noch rund 31 Prozent. Auf Basis des Gewinnziels für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 25 – die Rückkäufe dürften den Gewinn je Aktie zusätzlich anheben.