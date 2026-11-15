Vor einer Woche noch Prügelknabe, jetzt der Star des DAX. Die Siemens Energy Quartalszahlen vom 11. November 2026 haben die Stimmung um den Energietechnikkonzern in einem einzigen Handelstag gedreht. Rekordumsatz, ein Gewinn, der sich mehr als verdoppelt hat, eine Dividende, die sich mehr als verdreifacht, und ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro – Konzernchef Christian Bruch lieferte das komplette Paket. Die Siemens Energy-Aktie schoss um 9,42 Prozent auf 132,92 Euro nach oben und schloss die Woche mit einem Plus von 11,28 Prozent bei 131,28 Euro. Sie ist damit der größte DAX-Gewinner der Woche – und steht trotzdem noch rund 31 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom April.
Siemens Energy-Aktie: Quartalszahlen Q4 2026 mit Rekordumsatz, Dividende mal drei und 9-Milliarden-Rückkauf – die große Wende ist vollzogen
Die Siemens Energy Quartalszahlen zum vierten Quartal 2026 krönen das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte: Rekordumsatz von 12,8 Milliarden Euro im Quartal, ein verfünffachter Quartalsgewinn, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, eine Dividende von 2,30 Euro und ein neuer Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro. Die Siemens Energy-Aktie springt um 9,42 Prozent und wird größter DAX-Gewinner der Woche. Die große Analyse der Siemens Energy Zahlen: was die Analysten erwartet hatten, wo die Zahlen enttäuschten und warum die Aktie trotzdem noch 31 Prozent unter ihrem Rekord steht.
ENRENR
Siemens Energy Quartalszahlen Q4 2026
Gewinn verfünffacht: die Siemens Energy Zahlen im Detail
Im Schlussquartal des Geschäftsjahres, das am 30. September endete, stellte Siemens Energy gleich mehrere Rekorde auf.
Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 21,5 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro – ein Quartalsrekord, ebenso wie in den Sparten Gas Services und Grid Technologies. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich von 471 Millionen auf 1,54 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 1,36 Milliarden Euro nach nur 236 Millionen Euro im Vorjahresquartal – mehr als das Fünffache. Einziger Schönheitsfehler: Der Auftragseingang wuchs vergleichbar nur um 5,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro und blieb damit unter den Analystenerwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen verweist auf die normale Taktung großer Projekte nach drei außergewöhnlich starken Quartalen.
Rekordjahr 2026
Im Gesamtjahr stieg der Umsatz vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge auf 12,4 Prozent.
Gewinn je Aktie fast verdreifacht
Der Gewinn nach Steuern kletterte von 1,69 auf 4,13 Milliarden Euro, je Aktie von 1,63 auf 4,44 Euro.
Cash-Maschine
Der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro. Für 2027 stellt der Konzern rund 10 Milliarden Euro in Aussicht.
Aufträge für Jahre
Mit 68,1 Milliarden Euro Bestellungen im Jahr wuchs der Auftragsbestand auf den Rekordwert von 164 Milliarden Euro.
Siemens Energy Zahlen: Auftragsbestand zum Quartalsende
Mrd. €
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichungen Q4 GJ 2025 bis Q4 GJ 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragsbestand
|Q4 GJ 2025
|138
|Q1 GJ 2026
|146
|Q2 GJ 2026
|154
|Q3 GJ 2026
|162
|Q4 GJ 2026
|164
Die Sparten
Gasturbinen und Stromnetze: die zwei Motoren des KI-Zeitalters
Hinter dem Rekordjahr stehen zwei Sparten, die von derselben Entwicklung profitieren: Die Welt braucht mehr Strom, und sie braucht ihn schnell. Gas Services wuchs vergleichbar um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent. Rechenzentren, Programme zur Netzstabilität und der Kohleausstieg treiben die Nachfrage nach Gasturbinen, wer heute eine große Turbine bestellt, wartet oft rund zwei Jahre. Grid Technologies legte sogar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent – der Ausbau der Stromnetze hält die Investitionen weltweit hoch. Und die lange kriselnde Windtochter Siemens Gamesa erreichte wie versprochen die Gewinnschwelle, nachdem sie ihr Ergebnis um fast 1,4 Milliarden Euro verbessert hatte.
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Der Ausblick
Ziele bis 2030 – und eine kleine Enttäuschung für 2027
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro. Das liegt allerdings unter den Erwartungen der Analysten von etwa 5,5 Milliarden Euro – die eine Schwachstelle im Zahlenwerk. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen, die Marge vor Sondereffekten auf 20 bis 22 Prozent steigen. Das neue Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro läuft bis Ende des Geschäftsjahres 2030 und kommt zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro hinzu.
Das große Bild
Vom Sanierungsfall zur Cash-Maschine – und warum die Aktie trotzdem 31 Prozent unter dem Rekord steht
Vor drei Jahren brauchte Siemens Energy staatliche Garantien, um die Krise bei Siemens Gamesa zu überstehen. Heute verdient der Konzern über 4 Milliarden Euro im Jahr und gibt Milliarden an die Aktionäre zurück. Die Siemens Energy Quartalszahlen markieren damit den Abschluss einer der bemerkenswertesten Wenden im DAX.
Der Kursverlauf erzählt eine andere Geschichte. Ende April markierte die Aktie mit 191,66 Euro ihren Rekordschluss. Danach fiel sie um rund 40 Prozent, weil Anleger an der Dauer des Investitionsbooms bei KI-Rechenzentren zweifelten und nach den US-Zwischenwahlen strengere Regeln für neue Anlagen fürchteten. Mit den Zahlen setzte die Aufholjagd ein, doch der Abstand zum Rekord beträgt noch rund 31 Prozent. Auf Basis des Gewinnziels für 2027 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 25 – die Rückkäufe dürften den Gewinn je Aktie zusätzlich anheben.
Die Analysten
Kursziele von 125 bis 250 Euro: die Profis sind gespalten
Nach den Zahlen passten die Analysten ihre Einschätzungen in beide Richtungen an. JPMorgan hob das Kursziel von 245 auf 250 Euro, auch Evercore ISI sieht 250 Euro. Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen jeweils 210 Euro. Goldman Sachs senkte das Ziel von 212 auf 200 Euro bei weiter „Buy“, weil die gesunkene Branchenbewertung die höheren Gewinnschätzungen überlagere. Oddo BHF stufte auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch, Panmure Liberum steht mit 125 Euro am unteren Ende. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Die Siemens Energy-Aktie auf einen Blick
Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR) – 131,28 Euro am 13. November 2026 (Xetra), Wochenplus 11,28 Prozent
Q4 GJ 2026: Umsatz 12,8 Mrd. Euro (vergleichbar +21,5 Prozent), Ergebnis vor Sondereffekten 1,54 Mrd. Euro, Gewinn 1,36 Mrd. Euro
Auftragseingang Q4: 14,8 Mrd. Euro (Konsens rund 15,5 Mrd. Euro)
GJ 2026: Umsatz 44,2 Mrd. Euro, Gewinn 4,13 Mrd. Euro, Gewinn je Aktie 4,44 Euro, Free Cashflow 8,8 Mrd. Euro
Auftragsbestand: 164 Mrd. Euro (Rekord)
Dividendenvorschlag: 2,30 Euro (Vorjahr 0,70 Euro), Rückkauf bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030
Ziele 2030: Wachstum 12 bis 14 Prozent pro Jahr, Marge 20 bis 22 Prozent
Nächste Termine: Q1-Zahlen am 11. Februar 2027, Hauptversammlung am 25. Februar 2027
Häufige Fragen zu den Siemens Energy Quartalszahlen
Wie fielen die Siemens Energy Quartalszahlen Q4 2026 aus?
Siemens Energy steigerte den Umsatz im vierten Quartal vergleichbar um 21,5 Prozent auf den Rekordwert von 12,8 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg auf 1,36 Milliarden Euro nach 236 Millionen Euro im Vorjahr.
Hat Siemens Energy die Erwartungen übertroffen?
Bei Umsatz, Ergebnis und Ausschüttungen ja. Der Auftragseingang von 14,8 Milliarden Euro und das Gewinnziel von rund 5 Milliarden Euro für 2027 blieben dagegen unter den Schätzungen der Analysten.
Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy?
Siemens Energy schlägt für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Abgestimmt wird auf der Hauptversammlung am 25. Februar 2027.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Siemens Energy-Aktie?
Die Siemens Energy-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol ENR gehandelt. Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y.
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