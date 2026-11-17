Die Siemens Energy Aktie (Ticker ENR, ISIN DE000ENER6Y0) kommt vor dem wichtigsten Termin der Woche nicht vom Fleck: Gegen 14:26 Uhr kostete das Papier bei Tradegate 127,59 Euro, ein Minus von 1,08 Prozent. Dabei liefert die spanische Großbank Santander Rückenwind und hebt ihr Kursziel von 205 auf 221 Euro – im Schnitt sehen die 28 von MarketScreener erfassten Analysten den fairen Wert bei 191,53 Euro, rund 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Siemens Energy Aktienprognose der Profis ist damit so optimistisch wie bei kaum einem anderen DAX-Wert – der Kurs aber folgt derzeit der KI-Stimmung, nicht den Studien.
Siemens Energy Aktie Prognose: Santander hebt das Ziel auf 221 Euro, Analysten sehen im Schnitt rund 192 – hält die KI-Story bis zur Nvidia-Nacht?
Die Siemens Energy Aktie notiert am Dienstag rund 128 Euro und damit etwa ein Drittel unter dem Rekordhoch, während Santander das Kursziel auf 221 Euro anhebt. Was die Unternehmensprognose für 2027 und 2030, der Konsens, die Kursziele der Analysten und die Bewertung für die Siemens Energy Aktienprognose bedeuten – samt Bull-, Base- und Bear-Case.
Genau das macht die Lage so spannend. Eine Woche nach dem besten Geschäftsjahr der Firmengeschichte hat die Aktie einen großen Teil ihres Zahlen-Sprungs wieder abgegeben. Heute Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor, und kaum ein deutscher Wert reagiert so empfindlich auf Signale aus dem Rechenzentrumsbau wie der Münchner Hersteller von Gasturbinen und Netztechnik. Für die Siemens Energy Aktie Prognose stellt sich deshalb die Frage, wie viel der ehrgeizigen Ziele bis 2030 der Markt schon glaubt.
Santander legt nach
Die Bank bleibt bei „Outperform“ und erhöht das Kursziel am 17.11. laut MarketScreener von 205 auf 221 Euro.
Ehrgeizige Unternehmensprognose
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und rund 5 Mrd. Euro Gewinn, bis 2030 eine Marge von 20 bis 22 Prozent.
Konsens mit viel Luft nach oben
Ø-Kursziel 191,53 Euro (MarketScreener) bzw. 194,10 Euro (finanzen.net); acht von elf dort erfassten Häusern raten zum Kauf.
Kurs hängt an der KI-Stimmung
Rund ein Drittel unter dem Rekordhoch von 191,66 Euro, heute Abend berichtet Nvidia.
Der Auslöser
Was ist bei der Siemens Energy Aktie passiert?
Die frische Studie kommt aus Madrid: Santander hat das Kursziel für die Siemens Energy Aktie laut MarketScreener am Dienstag von 205 auf 221 Euro angehoben und die Einstufung „Outperform“ bestätigt. Es ist die nächste Zielanhebung in einer Serie von Studien seit den Jahreszahlen vom 11. November. Zu Wochenbeginn hatten bereits Deutsche Bank Research und Berenberg ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Gael de-Bray von der Deutschen Bank sieht laut dpa-AFX das Gewinn- und Margenpotenzial über 2030 hinaus in der Bewertung nicht abgebildet. Berenberg-Analyst Richard Dawson hält den Weg zu profitablerem Wachstum für gut planbar, weil die Pipeline für Gasturbinen auch außerhalb des Rechenzentrumsgeschäfts gut gefüllt sei.
Der Kurs zeigt sich davon unbeeindruckt. Nach den Zahlen war die Aktie am 11. November um 10,78 Prozent auf 132,76 Euro gesprungen. Seitdem bröckelt sie, weil Anleger vor den Nvidia-Zahlen Gewinne bei allem mitnehmen, was am KI-Ausbau hängt. Hinzu kommen neue US-Exportregeln für KI-Chips, die den Bau von Rechenzentren außerhalb der USA bremsen könnten.
Geschäftsmodell
Womit verdient Siemens Energy sein Geld?
Siemens Energy liefert die Hardware für Stromsysteme. Die Sparte Gas Services baut große Gas- und Dampfturbinen für Kraftwerke, Grid Technologies Transformatoren, Schaltanlagen und Hochspannungs-Gleichstromtechnik. Dazu kommen Transformation of Industry mit Lösungen für Industrie und Wasserstoff sowie die Windtochter Siemens Gamesa. Weil KI-Rechenzentren rund um die Uhr enorme Strommengen brauchen, sind Turbinen und Netzanschlüsse weltweit knapp. Das treibt Preise und Auftragsbücher – macht die Aktie aber auch zur Stellvertreterin für den KI-Investitionszyklus.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose des Unternehmens?
Rekordjahr, Rekordauftragsbestand, Rekordausschüttung – und trotzdem zwei Schönheitsfehler.
Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) wuchs der Umsatz vergleichbar um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge stieg auf 12,4 Prozent. Der Gewinn je Aktie kletterte von 1,63 auf 4,44 Euro, der Free Cashflow vor Steuern auf 8,8 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro, Siemens Gamesa schaffte die Gewinnschwelle. Im vierten Quartal übertraf Siemens Energy mit 12,83 Milliarden Euro Umsatz und 1,49 Euro Gewinn je Aktie laut MarketScreener die Erwartungen.
Die Schönheitsfehler: Der Auftragseingang im Schlussquartal wuchs vergleichbar nur um 5,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro und blieb unter den Erwartungen. Und das Gewinnziel für das neue Geschäftsjahr liegt mit rund 5 Milliarden Euro unter dem, was viele Analysten vorher auf dem Zettel hatten.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|Prognose Siemens Energy GJ 2027
|Konsens GJ 2027e
|Konsens GJ 2028e
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|vergleichbar +14 bis +16 %
|51,12 Mrd. €
|–
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. €
|rund 5 Mrd. €
|5,24 Mrd. €
|–
|Gewinn je Aktie
|4,44 €
|–
|rund 6,20 €
|rund 8,34 €
|KGV
|32,1 (2026e)
|–
|20,6
|rund 15,3
|Dividendenrendite
|1,55 %
|–
|2,25 %
|–
Geschäftsjahr endet am 30. September. Unternehmensziele laut Mitteilung vom 11.11.2026. Konsens laut MarketScreener (Umsatz/Nettogewinn Stand 17.11., EPS Stand 12.11.2026). KGV 2028 eigene Rechnung mit 127,59 €.
Quelle: Siemens Energy (11.11.2026), MarketScreener
Langfristig legt das Management die Latte hoch: Bis zum Geschäftsjahr 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge vor Sondereffekten auf 20 bis 22 Prozent steigen. Die Aktionäre sollen mitverdienen: Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030, zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
Das Lager der Optimisten ist groß. MarketScreener weist als Konsens „Kaufen“ aus, finanzen.net zählt unter elf erfassten Studien acht Kaufempfehlungen, zwei neutrale und eine Verkaufsempfehlung; das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 194,10 Euro. Seit den Zahlen haben sich viele Häuser in der Zone zwischen 200 und 221 Euro gesammelt. JPMorgan setzt mit 250 Euro das höchste Ziel. Am anderen Ende steht Barclays mit „Underweight“ und 130 Euro aus dem Juli; das niedrigste bei finanzen.net erfasste Ziel von 116 Euro stammt sogar aus dem Dezember 2025.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Santander
|Outperform
|205 → 221
|17.11.2026
|MarketScreener
|Deutsche Bank Research (Gael de-Bray)
|Buy
|210
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanznachrichten.de
|Berenberg (Richard Dawson)
|Buy
|205
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanznachrichten.de
|Goldman Sachs (Ajay Patel)
|Buy
|212 → 200
|11.11.2026
|finanzen.net, dpa-AFX
|JPMorgan
|Overweight
|245 → 250
|12.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Buy
|210
|11.11.2026
|finanzen.net
|UBS
|Buy
|210
|11.11.2026
|finanzen.net
|Bernstein
|Outperform
|210
|11.11.2026
|finanzen.net
|Oddo BHF
|Outperform
|175
|13.11.2026
|dpa-AFX/aktiencheck.de
|Barclays
|Underweight
|130
|07.07.2026
|finanzen.net
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datum = Datum der Weitergabe laut Quelle.
Quelle: MarketScreener, finanzen.net/finanzen.at, finanznachrichten.de (dpa-AFX), aktiencheck.de-Archiv
Bemerkenswert ist, wie wenig die Kursschwäche der vergangenen Tage die Analysten beeindruckt. Goldman Sachs hat das Ziel nach den Zahlen zwar von 212 auf 200 Euro gesenkt, Analyst Ajay Patel sah den Ausblick laut dpa-AFX aber über dem Konsens. Die rechnerische Lücke zwischen Kurs und Durchschnittsziel von rund 50 Prozent ist vor allem ein Zeichen dafür, dass der Markt den Zielen des Managements deutlich weniger traut als die Research-Abteilungen.
Bewertung
Ist die Siemens Energy Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis der Schätzungen für das abgelaufene Geschäftsjahr nennt MarketScreener ein KGV von 32,1, für 2027 von 20,6. Legt man den Gewinnkonsens für 2028 von rund 8,34 Euro je Aktie zugrunde, sinkt das KGV rechnerisch auf gut 15. Die Bewertung hängt also stark daran, ob die Gewinne wie geplant steigen. Die Marktkapitalisierung beträgt laut MarketScreener rund 110 Milliarden Euro, die Dividendenrendite für 2027 2,25 Prozent. Im Vergleich zum US-Rivalen GE Vernova, der an der Wall Street traditionell mit Aufschlag gehandelt wird, gilt Siemens Energy bei vielen Analysten weiter als günstiger – ein Abschlag, der auch die lange Krisengeschichte bei Siemens Gamesa widerspiegelt.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Siemens Energy Aktie Prognose?
Charttechnisch steht die Aktie unter Druck. Sie notiert unter der 50-Tage-Linie, die boerse.de bei rund 135 Euro ausweist, und deutlich unter der 200-Tage-Linie um 153 Euro. Das Rekordhoch vom 24. April liegt bei 191,66 Euro, das 52-Wochen-Tief bei 100,35 Euro. Die Kurslücke vom Zahlentag beginnt knapp unter 120 Euro; darunter verweisen Chartanalysten auf eine Unterstützungszone zwischen 114 und 118 Euro. Nach oben gelten das Hoch nach den Zahlen um 133 Euro und der Bereich der 50-Tage-Linie als erste Hürden, danach die Zone um 141 bis 144 Euro.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Siemens Energy Aktienprognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|250 € (JPMorgan), 221 € (Santander)
|Turbinen- und Netzboom hält an, Margenziel 2030 wird erreicht, Gewinne über 2030 hinaus
|Base-Case
|191,53 € (Ø von 28 Analysten, MarketScreener)
|Prognose 2027 wird erfüllt, Rückkäufe und Dividende stützen
|Bear-Case
|130 € (Barclays), 116 € (ältestes erfasstes Ziel)
|Abkühlung des KI-Investitionszyklus, schwächere Aufträge, hohe Bewertung
Kursziele Dritter; Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen bzw. Unternehmensangaben.
Quelle: MarketScreener, finanzen.net, dpa-AFX, Siemens Energy
Termine
Was Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt beobachten
17. November 2026, nach US-Börsenschluss: Quartalszahlen von Nvidia als Stimmungstest für den KI-Infrastruktursektor.
11. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
25. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 2,30 Euro.
Laufend: Auftragseingänge in Gas Services und Grid Technologies sowie das Tempo der Aktienrückkäufe.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei 191,53 Euro, finanzen.net nennt 194,10 Euro. Die dort erfassten Ziele reichen von 116 bis 250 Euro.
Welches Kursziel nennt Santander für die Siemens Energy Aktie? Santander hob das Ziel am 17. November laut MarketScreener von 205 auf 221 Euro an und bestätigte „Outperform“.
Was erwartet Siemens Energy für 2027? Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro; bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Wie hoch ist das KGV der Siemens Energy Aktie 2026 und 2027? MarketScreener nennt 32,1 für das Geschäftsjahr 2026 und 20,6 für 2027.
Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor? Am 11. Februar 2027 mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 210 Euro von Deutsche Bank Research (Analyst Gael de-Bray) vom 16.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Deutsche Bank Research, Santander, Berenberg, Goldman Sachs, JPMorgan, Jefferies, UBS, Bernstein, Oddo BHF, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Gael de-Bray) vom 16.11.2026, 08:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 14:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 14:38 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Gael de-Bray).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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