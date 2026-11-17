Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei 191,53 Euro, finanzen.net nennt 194,10 Euro. Die dort erfassten Ziele reichen von 116 bis 250 Euro.

Welches Kursziel nennt Santander für die Siemens Energy Aktie? Santander hob das Ziel am 17. November laut MarketScreener von 205 auf 221 Euro an und bestätigte „Outperform“.

Was erwartet Siemens Energy für 2027? Ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro; bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.

Wie hoch ist das KGV der Siemens Energy Aktie 2026 und 2027? MarketScreener nennt 32,1 für das Geschäftsjahr 2026 und 20,6 für 2027.

Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor? Am 11. Februar 2027 mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.