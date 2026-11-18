Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?

Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei 191,53 Euro, bei finanzen.net bei 194,10 Euro. Die erfassten Ziele reichen von 116 bis 250 Euro.

Welches Kursziel nennt Bernstein für die Siemens Energy Aktie?

Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigte am 16. November „Outperform“ mit einem Kursziel von 210 Euro.

Welche Prognose gibt Siemens Energy selbst ab?

Für 2027 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und rund 5 Milliarden Euro Gewinn; bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.

Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?

Die starken Nvidia-Zahlen dämpfen die Sorge vor einem Ende des KI-Booms, dazu kommt die vorläufige EU-Einigung auf schnellere Netzgenehmigungen. Um 09:25 Uhr lag die Aktie 2,53 Prozent im Plus bei 128,16 Euro.

Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.