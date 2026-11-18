Der Nvidia-Effekt kommt in München an: Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) steigt am Mittwochmorgen um 2,53 Prozent auf 128,16 Euro und führt damit den DAX an (Xetra, 09:25 Uhr). Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten ist dabei weit optimistischer als der Markt: Im Schnitt trauen 28 von MarketScreener erfasste Experten der Aktie 191,53 Euro zu – gut 49 Prozent mehr als der aktuelle Kurs. Bernstein bestätigt ein Ziel von 210 Euro, Santander nennt 221 Euro, JPMorgan sogar 250 Euro. Warum hängt die Aktie trotzdem noch gut ein Drittel unter dem Rekordhoch, und was spricht dafür, dass sich die Lücke schließt?
Siemens Energy Aktie Prognose: Nvidia liefert, Analysten sehen im Schnitt rund 192 Euro – schließt der KI-Strombedarf die Lücke zum Rekordhoch?
Die Siemens Energy Aktie führt am Mittwochmorgen den DAX an, nachdem Nvidia den KI-Boom bestätigt hat. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt rund 50 Prozent über dem Kurs. Was die Unternehmensziele, die Konsensschätzungen, die Kursziele von Bernstein, Deutscher Bank und Co. und die Bewertung bedeuten – samt Bull-, Base- und Bear-Case.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 110 Mrd. € (MarketScreener)
- Geschäftsjahr
- endet am 30. September
- Dividende
- 2,30 € je Aktie vorgeschlagen (zuvor 0,70 €)
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 18.11.2026, Xetra-Kurs 18.11.2026, 09:25 Uhr; Konsens MarketScreener 17.11.2026
Nvidia entschärft die KI-Sorge
115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und rund 130 Milliarden Dollar Ausblick bestätigen die Nachfrage nach Rechenzentren – und damit nach Gasturbinen und Netztechnik.
Konsens mit viel Luft nach oben
Durchschnittliches Kursziel 191,53 Euro (MarketScreener) bzw. 194,10 Euro (finanzen.net); acht von elf dort erfassten Studien lauten auf Kaufen.
Rekordjahr als Fundament
Auftragsbestand 164 Milliarden Euro, Dividende von 2,30 Euro, Rückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro zusätzlich zum laufenden Programm.
Hohe Fallhöhe
Die Aktie schwankt im Takt der KI-Stimmung; US-Wähler lehnten laut Bernstein zuletzt viele Rechenzentrumsprojekte ab.
Der Auslöser
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Seit dem Zahlentag am 11. November pendelt die Aktie zwischen Rekordhoffnung und KI-Angst – die Nvidia-Bilanz hat die Waage in der Nacht in Richtung Hoffnung gekippt.
Nvidia hatte am Dienstagabend einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar gemeldet, davon 107,6 Milliarden Dollar im Rechenzentrumsgeschäft, und für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das dämpft die Sorge, der Bau von KI-Rechenzentren könnte an Tempo verlieren. Für Siemens Energy ist das relevant, weil der Konzern mit Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik vom enormen Strombedarf dieser Anlagen profitiert. Dazu kommt Rückenwind aus Brüssel: Unterhändler von EU-Parlament und Rat haben sich nach dpa-AFX-Angaben vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Netze, Speicher und Erneuerbare geeinigt; die förmliche Bestätigung steht noch aus. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht – die Bewegung ist ein Branchen- und Stimmungseffekt, nachdem die Aktie am Dienstag 3,09 Prozent verloren hatte.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Siemens Energy sein Geld?
Siemens Energy liefert die Hardware für Stromsysteme. Gas Services baut große Gas- und Dampfturbinen für Kraftwerke, Grid Technologies Transformatoren, Schaltanlagen und Hochspannungs-Gleichstromtechnik. Hinzu kommen Transformation of Industry mit Lösungen für Industrie und Wasserstoff sowie die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die im Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle erreicht hat. Weil Rechenzentren rund um die Uhr Strom brauchen und Netzanschlüsse wie Turbinen weltweit knapp sind, wird der Konzern an der Börse oft als Stellvertreter für den KI-Investitionszyklus gehandelt – mit Vor- und Nachteilen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Siemens Energy für 2027 und 2030 ab?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern auf 4,13 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie von 1,63 auf 4,44 Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Im Schlussquartal lag der Auftragseingang mit 14,8 Milliarden Euro zwar über dem Umsatz, wuchs aber vergleichbar nur um 5,2 Prozent und blieb damit unter den Erwartungen.
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge vor Sondereffekten auf 20 bis 22 Prozent steigen. Die Aktionäre sollen mitverdienen: Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie steigen – bei 128,16 Euro eine Rendite von rund 1,8 Prozent –, dazu kommt ein Rückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030.
|Kennzahl
|GJ 2026 (Ist)
|Unternehmensziel GJ 2027
|Konsens GJ 2027e
|Konsens GJ 2028e
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|vergleichbar +14 bis +16 %
|51,12 Mrd. €
|–
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. €
|rund 5 Mrd. €
|5,24 Mrd. €
|–
|Gewinn je Aktie
|4,44 €
|–
|rund 6,20 €
|rund 8,34 €
|KGV auf 128,16 €
|–
|–
|rund 20,7
|rund 15,4
|Dividende
|2,30 € (Vorschlag)
|–
|–
|–
Geschäftsjahr endet am 30. September. Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV auf 128,16 € selbst gerechnet; MarketScreener nennt 32,1 (2026e) und 20,6 (2027e) auf seiner Kursbasis.
Quelle: Siemens Energy (11.11.2026); MarketScreener (Umsatz/Nettogewinn Stand 17.11., EPS Stand 12.11.2026)
Auffällig: Der Markt erwartet für 2027 mit 5,24 Milliarden Euro etwas mehr Gewinn, als das Management selbst in Aussicht stellt. Die Latte liegt also hoch – ein Grund, warum die Aktie nach dem anfänglichen Sprung um knapp 11 Prozent auf 132,76 Euro am Zahlentag wieder Boden abgegeben hat.
Die Analysten
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Das Lager der Optimisten ist groß. MarketScreener weist als Konsens „Kaufen“ aus, das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten liegt bei 191,53 Euro. Bei finanzen.net kommen die erfassten Häuser auf durchschnittlich 194,10 Euro, acht Kaufempfehlungen stehen zwei neutralen und einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Die Spanne der Kursziele reicht von 116 bis 250 Euro; wer am Dienstagabend auf die jüngsten Studien schaute, fand dazwischen vor allem Ziele zwischen 200 und 221 Euro.
Die jüngste große Studie kommt von Bernstein: Analyst Varun Govindaraj bestätigte am 16. November „Outperform“ und ein Kursziel von 210 Euro – zugrunde lag eine Branchenstudie zu den Folgen der US-Zwischenwahlen für den Rechenzentrumsbau. Für bereits genehmigte oder im Bau befindliche Projekte ändere sich wohl nichts, bei künftigen gehe es nun stärker um Ort und Zeitpunkt. Santander hatte das Ziel am 17. November laut MarketScreener von 205 auf 221 Euro angehoben, Deutsche Bank Research und Berenberg bekräftigten ihre Kaufempfehlungen mit 210 beziehungsweise 205 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Overweight
|250 € (zuvor 245 €)
|rund +95 %
|12.11.2026
|finanzen.net
|Santander
|Outperform
|221 € (zuvor 205 €)
|rund +72 %
|17.11.2026
|MarketScreener
|Bernstein (Varun Govindaraj)
|Outperform
|210 €
|rund +64 %
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanzen.net
|Deutsche Bank Research (Gael de-Bray)
|Buy
|210 €
|rund +64 %
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanznachrichten.de
|Berenberg (Richard Dawson)
|Buy
|205 €
|rund +60 %
|16.11.2026
|dpa-AFX/finanznachrichten.de
|Goldman Sachs (Ajay Patel)
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|rund +56 %
|11.11.2026
|finanzen.net, dpa-AFX
|Barclays
|Underweight
|130 €
|rund +1 %
|07.07.2026
|finanzen.net
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 128,16 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr), eigene Rechnung. Datum = Datum der Weitergabe laut Quelle.
Quelle: finanzen.net/dpa-AFX, finanznachrichten.de, MarketScreener, finanzen.at
Bemerkenswert ist die Lücke zwischen Studien und Kurs: Selbst das vorsichtigste frische Ziel in der Tabelle liegt über dem aktuellen Preis. Die Analysten glauben den Zielen des Managements offenbar mehr als der Markt, der vor allem auf Nachrichten aus dem KI-Sektor reagiert.
Bewertung
Ist die Siemens Energy Aktie nach dem Rekordjahr teuer?
Auf Basis des Geschäftsjahres 2026 liegt das KGV laut MarketScreener bei 32,1, für 2027 bei 20,6. Mit dem heutigen Kurs ergibt sich auf den Konsens-Gewinn von rund 6,20 Euro je Aktie ein KGV von rund 20,7, für 2028 mit 8,34 Euro von rund 15,4. Die Bewertung hängt damit stark davon ab, ob die erwartete Gewinnexplosion tatsächlich eintritt. Im Vergleich zu US-Konkurrenten wie GE Vernova, die an der Wall Street traditionell mit Aufschlag gehandelt werden, gilt Siemens Energy bei vielen Analysten als weniger teuer – ein Abschlag, der auch die lange Krisengeschichte der Windtochter widerspiegelt. Die Marktkapitalisierung liegt laut MarketScreener bei rund 110 Milliarden Euro.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Siemens Energy Aktie im Chart?
Charttechnisch ist die Aktie angeschlagen, aber nicht kaputt. Mit dem heutigen Plus hat sie laut boerse.de die 20-Tage-Linie bei rund 126 Euro zurückerobert, bleibt aber unter der 50-Tage-Linie bei rund 135 Euro und deutlich unter der 200-Tage-Linie bei rund 154 Euro. Die Zone um 130 Euro, an der der Zahlen-Sprung zuletzt scheiterte, ist die nächste Bewährungsprobe. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 100,35 Euro, das Rekordhoch vom 24. April bei 191,66 Euro. Seit Jahresbeginn lag die Aktie bis Dienstag rund 6 Prozent im Plus, auf Monatssicht knapp 5 Prozent im Minus.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Siemens Energy Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|250 € (JPMorgan), 221 € (Santander)
|rund +95 % bzw. +72 %
|Turbinen- und Netzboom hält an, Margenziel 2030 wird erreicht, Gewinnpotenzial über 2030 hinaus
|Base-Case
|191,53 € (Ø von 28 Analysten)
|rund +49 %
|Ziele für 2027 werden erfüllt, Rückkäufe und Dividende stützen
|Bear-Case
|130 € (Barclays), 116 € (ältestes bei finanzen.net erfasstes Ziel)
|rund +1 % bzw. −10 %
|Abkühlung der KI-Investitionen, schwächere Aufträge, hohe Bewertung
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 128,16 € (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr). Ziele von 116 € (Citigroup, Dezember 2025) und 130 € (Barclays, Juli 2026) sind teils älter und können überholt sein.
Quelle: MarketScreener, finanzen.net, dpa-AFX, Siemens Energy
Termine
Was Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, abends: Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung – Zinsen wirken auf kapitalintensive Energieprojekte
Laufend: Bestätigung des EU-Netzpakets, Auftragseingänge in Gas Services und Grid Technologies, Tempo der Aktienrückkäufe
11. Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027
25. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende von 2,30 Euro
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie Prognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei 191,53 Euro, bei finanzen.net bei 194,10 Euro. Die erfassten Ziele reichen von 116 bis 250 Euro.
Welches Kursziel nennt Bernstein für die Siemens Energy Aktie?
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigte am 16. November „Outperform“ mit einem Kursziel von 210 Euro.
Welche Prognose gibt Siemens Energy selbst ab?
Für 2027 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und rund 5 Milliarden Euro Gewinn; bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen.
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Die starken Nvidia-Zahlen dämpfen die Sorge vor einem Ende des KI-Booms, dazu kommt die vorläufige EU-Einigung auf schnellere Netzgenehmigungen. Um 09:25 Uhr lag die Aktie 2,53 Prozent im Plus bei 128,16 Euro.
Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 210 Euro von Bernstein (Analyst Varun Govindaraj, Studie vom 16.11.2026, gemeldet von dpa-AFX/finanzen.net) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: Bernstein, Deutsche Bank Research, Berenberg, Santander, Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Varun Govindaraj) vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:52 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Varun Govindaraj).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.