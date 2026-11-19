Siemens Energy hat Mitte November die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) vorgelegt. Der Umsatz stieg laut Unternehmensmitteilung auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Der Auftragseingang erreichte 68,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand ein Rekordniveau von 164 Milliarden Euro. Die Aktie sprang nach den Zahlen kräftig, gab zuletzt aber wieder nach: Am 13. November schloss sie bei 131,28 Euro, am 19. November lag sie intraday zeitweise bei 129,78 Euro und zum Handelsende knapp unter 127,50 Euro. Ein eigener Kurstreiber am 19. November war nicht erkennbar; der Markt stand im Zeichen des Anthropic-Börsengangs und der Frage, wie viel Rechenzentrums-Fantasie Energietechnik-Werte tragen.

Am 19. November bekräftigte zudem Berenberg in einer Studie die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 205 Euro.