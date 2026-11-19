Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) notierte am 19. November 2026 um 17:29 Uhr MEZ im Xetra-Handel bei 127,08 Euro, ein Plus von 0,33 Prozent. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten bleibt deutlich darüber: Berenberg bekräftigt ein Kursziel von 205 Euro, im Schnitt der neun hier genannten Häuser liegen die Ziele bei rund 210 Euro.
Siemens Energy Aktie Prognose: Neun Häuser sehen im Schnitt 210 Euro Kursziel – reicht der Rekord-Auftragsbestand gegen die KI-Skepsis?
Die Siemens Energy Aktie schloss am 19. November bei rund 127 Euro, Berenberg bekräftigt 205 Euro Kursziel. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten: 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, Dividendenvorschlag von 2,30 Euro und ein neuer Ausblick bis 2027 – aber auch Zweifel am KI-Zyklus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN / Ticker
- DE000ENER6Y0 / ENR
- Index
- DAX
- Auftragsbestand
- 164 Mrd. €
- Dividendenvorschlag
- 2,30 € je Aktie
- Nächster Termin
- Q1-Zahlen am 11.02.2027
Stand: 19.11.2026, Xetra-Kurs kurz vor Handelsschluss; Schlussauktion nicht separat belegt
Das ist ein Abstand von mehr als 60 Prozent – und genau darin liegt die Spannung. Auf der einen Seite stehen ein Rekordjahr, ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro und ein neues Rückkaufprogramm. Auf der anderen Seite steht ein Markt, der seit dem Frühjahr die Dauer des KI-Investitionsbooms hinterfragt. Wer nach der Siemens Energy Aktie Prognose sucht, findet deshalb vor allem eine Frage: Wie viel Vertrauen in die Zukunft steckt im Kurs?
Was ist bei der Siemens Energy Aktie passiert?
Siemens Energy hat Mitte November die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 (bis 30. September) vorgelegt. Der Umsatz stieg laut Unternehmensmitteilung auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Der Auftragseingang erreichte 68,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand ein Rekordniveau von 164 Milliarden Euro. Die Aktie sprang nach den Zahlen kräftig, gab zuletzt aber wieder nach: Am 13. November schloss sie bei 131,28 Euro, am 19. November lag sie intraday zeitweise bei 129,78 Euro und zum Handelsende knapp unter 127,50 Euro. Ein eigener Kurstreiber am 19. November war nicht erkennbar; der Markt stand im Zeichen des Anthropic-Börsengangs und der Frage, wie viel Rechenzentrums-Fantasie Energietechnik-Werte tragen.
Am 19. November bekräftigte zudem Berenberg in einer Studie die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 205 Euro.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Siemens Energy sein Geld?
Siemens Energy baut Gasturbinen und Dienstleistungen (Gas Services), Netztechnik wie Transformatoren und Schaltanlagen (Grid Technologies) sowie Windkraftanlagen über Siemens Gamesa. Die Nachfrage nach Strom für Rechenzentren, Netzausbau und Kraftwerkserneuerung treibt vor allem die ersten beiden Sparten. Gamesa erreichte im Geschäftsjahr 2026 laut Unternehmen nach hohen Verlusten ein ausgeglichenes Ergebnis.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert Siemens Energy?
Der Konzerngewinn lag im Geschäftsjahr 2026 bei rund 4,1 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie bei 4,44 Euro; die Marge vor Sondereffekten betrug 12,4 Prozent. Der freie Cashflow vor Steuern erreichte rund 8,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag der Umsatz mit 12,8 Milliarden Euro auf einem Quartalsrekord, der Auftragseingang mit 14,8 Milliarden Euro jedoch unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden.
Für 2027 stellt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent in Aussicht, dazu einen Konzerngewinn von rund 5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Der Gewinnausblick liegt unter den rund 5,5 Milliarden, die Analysten erwartet hatten. Bis 2030 peilt Siemens Energy ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an. Aktionäre sollen eine Dividende von 2,30 Euro (Vorjahr 0,70 Euro) erhalten, dazu läuft ein Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
|Kennzahl
|GJ2026
|Ausblick GJ2027
|Umsatzwachstum (vergleichbar)
|+15,5 %
|+14–16 %
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|14–16 %
|Konzerngewinn
|ca. 4,1 Mrd. €
|ca. 5 Mrd. €
|Freier Cashflow (vor Steuern)
|ca. 8,8 Mrd. €
|ca. 10 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|4,44 €
|–
Zahlen laut Unternehmensmitteilung zum Geschäftsjahr 2026; Konzerngewinn und Cashflow in Quellen leicht abweichend gerundet. Eine belastbare Konsensschätzung für Umsatz und Ergebnis je Aktie der Geschäftsjahre 2027/2028 liegt hier nicht vor.
Quelle: Siemens Energy AG, Unternehmensmitteilung zum Geschäftsjahr 2026 (11.11.2026)
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten für 2027?
Nach den Zahlen blieben die Häuser überwiegend optimistisch. Berenberg sieht die Aktie bei einem Kursziel von 205 Euro, J.P. Morgan hob das Ziel auf 250 Euro an, Goldman Sachs senkte es von 212 auf 200 Euro. Bernstein, UBS, Jefferies und die Deutsche Bank nennen jeweils 210 Euro. Oddo BHF stufte die Aktie auf Outperform hoch und nennt 175 Euro, die Bank of America 220 Euro (zuvor höher). Gemessen am Xetra-Kurs von 127,08 Euro ergibt der Durchschnitt von 210 Euro ein rechnerisches Potenzial von rund 65 Prozent. Andere Auswertungen kommen wegen weiterer Häuser auf Spannen von 125 bis 250 Euro und Durchschnitte um 200 Euro – die Datenbasis ist uneinheitlich.
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|J.P. Morgan
|Overweight
|250 € (zuvor 245 €)
|12.11.2026
|Berenberg
|Buy
|205 € (bekräftigt)
|19.11.2026
|Bank of America
|–
|220 € (gesenkt)
|Mitte 11.2026
|Bernstein
|Outperform
|210 €
|11.11.2026
|UBS
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Jefferies
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|210 € (bestätigt)
|12.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|Mitte 11.2026
|Oddo BHF
|Outperform (hochgestuft)
|175 €
|13.11.2026
Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datumsangaben teils nur auf den Tag nach den Zahlen genau.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Wie ist die Siemens Energy Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Auf Basis des Gewinns je Aktie von 4,44 Euro liegt das KGV bei rund 29; auf den angepeilten Konzerngewinn 2027 von etwa 5 Milliarden Euro ergibt sich ein Wert um 25. Zum Vergleich: GE Vernova wird mit einem erwarteten KGV von rund 32 gehandelt, Siemens mit 24,4. Die Siemens Energy Aktie 2027 ist damit nicht billig, wird aber mit Wachstumsraten von mehr als 14 Prozent und steigenden Margen begründet.
|Unternehmen
|KGV
|Siemens Energy (GJ2026)
|ca. 29
|GE Vernova (erwartet)
|ca. 32
|Siemens
|24,4
Stand überwiegend 17.11.2026; Basis der KGV-Angaben je Anbieter unterschiedlich.
Was sagt die Charttechnik zur Siemens Energy Aktie?
Die Aktie liegt klar unter ihrem Hoch vom Frühjahr, das je nach Quelle bei 188 bis rund 192 Euro verortet wird, und deutlich über den Jahrestiefs im Bereich von 100 bis 111 Euro – die Angaben variieren. Die Zone um 130 Euro wirkte zuletzt als Widerstand: Nach dem Zahlensprung auf über 131 Euro folgten Gewinnmitnahmen. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen nicht belegt vor.
Siemens Energy Aktie 2027: Bull-Case und Bear-Case
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Bull
|J.P. Morgan (höchstes genanntes Ziel)
|250 €
|Base
|Durchschnitt der neun genannten Häuser
|ca. 210 €
|Bear
|Oddo BHF (niedrigstes genanntes Ziel)
|175 €
Zusammenstellung aus den oben genannten Analystenhäusern.
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
Am 24. November tritt das Management beim Deutschen Eigenkapitalforum auf, am 11. Februar 2027 folgen die Zahlen zum ersten Quartal, am 25. Februar 2027 stimmt die Hauptversammlung über die Dividende von 2,30 Euro ab. Dazwischen zählen Auftragseingänge bei Gasturbinen und Netztechnik sowie die Stimmung im KI-Sektor.
FAQ: Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Die hier genannten neun Häuser sehen Kursziele zwischen 175 und 250 Euro, im Schnitt rund 210 Euro.
Welches Kursziel hat die Siemens Energy Aktie? Berenberg bekräftigte am 19. November 205 Euro, J.P. Morgan nennt 250 Euro, Goldman Sachs 200 Euro.
Wie hoch ist die Siemens Energy Aktie bewertet? Das KGV liegt auf Basis des Geschäftsjahres 2026 bei rund 29, auf den Gewinnausblick 2027 bei etwa 25.
Wie geht es mit der Siemens Energy Aktie 2026 und 2027 weiter? Das Unternehmen peilt 2027 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und rund 5 Milliarden Euro Konzerngewinn an.
Wann kommen die nächsten Siemens-Energy-Zahlen? Die Zahlen zum ersten Quartal sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: Berenberg, J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Bernstein, Deutsche Bank, Oddo BHF, Bank of America, Jefferies. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Stand der Kurse: Xetra, 19.11.2026, 17:29 Uhr MEZ.
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