Rekordjahr, Milliarden-Rückkauf, Dividende mehr als verdreifacht - und trotzdem notiert die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, FSE: ENR) ein Drittel unter ihrem Rekordhoch. Bernstein-Analyst Varun Govindaraj hält das für eine Chance: Er bestätigt "Outperform" und ein Kursziel von 210 Euro, obwohl die US-Zwischenwahlen den Boom bei Rechenzentren ausbremsen könnten, von dem der Energietechnik-Konzern so stark profitiert.
Siemens Energy-Aktie Prognose: Bernstein sieht 64% Potenzial bis 210 Euro - Zündet der KI-Strombedarf trotz Midterm-Bremse?
Bernstein bestätigt für die Siemens Energy-Aktie "Outperform" und ein Kursziel von 210 Euro. Nach den US-Zwischenwahlen warten die Hyperscaler beim Bau neuer Rechenzentren zwar ab, laufende Projekte bleiben aber unberührt. Was Rekordjahr, Chartbild und Fundamentaldaten für die Siemens Energy-Aktie Prognose kurz- und langfristig bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Ticker
- ENR (Xetra)
- Kurs 18.11., 09:25 Uhr
- 128,16 EUR (+2,53%)
- 52-Wochen-Spanne
- 100,35 bis 191,66 EUR
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027
Stand: 18.11.2026, Xetra-Kurs 18.11.2026, 09:25 Uhr
In seiner Branchenstudie vom 16.11.2026 schreibt Govindaraj, die Zwischenwahlen zum Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern. Mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun aber stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
Für die Siemens Energy-Aktie ist das eine Schlüsselfrage. Kaum ein DAX-Wert wird an der Börse so stark als Stellvertreter für den KI-Investitionszyklus gehandelt: Rechenzentren brauchen rund um die Uhr Strom - und damit Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik aus dem Hause Siemens Energy. Genau hier entscheidet sich die Siemens Energy-Aktie Prognose.
Die Bernstein-Studie
Rechenzentren nach den Midterms - warum Siemens Energy gelassen bleiben kann
Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 lokalen Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen. Bernstein sieht dennoch keinen Grund für Panik.
Laufende Projekte bleiben unberührt
Was zugelassen, finanziert oder im Bau ist, dürfte laut Govindaraj wie geplant weiterlaufen. Für Siemens Energy zählt das doppelt: Turbinen und Netztechnik werden bestellt, lange bevor ein Rechenzentrum ans Netz geht.
Neue Vorhaben: Wo und wann?
Bei künftigen Projekten rücken Standort und Timing in den Vordergrund. Das spricht eher für Verzögerungen und Verlagerungen als für Streichungen.
Hyperscaler warten ab
Die großen Cloud-Anbieter haben laut Bernstein zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Das kann den Auftragseingang einzelner Quartale dämpfen, nicht aber den Bestand.
Der wichtigste Puffer ist der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro - fast das Vierfache des Jahresumsatzes. Anders als die Cloud-Anbieter selbst muss Siemens Energy nicht in Vorleistung gehen, sondern liefert gegen feste Bestellungen. Zudem hängt der Konzern nicht allein an US-Rechenzentren: Netzausbau in Europa, Kraftwerkserneuerung weltweit und die Elektrifizierung der Industrie sorgen für weitere Nachfrage. Rückenwind kommt aktuell auch aus Brüssel, wo sich Unterhändler von EU-Parlament und Rat laut dpa-AFX vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Netze, Speicher und Erneuerbare geeinigt haben.
Die Zahlen
Rekordjahr mit Gewinnsprung - und noch ehrgeizigere Ziele
Am 11. November legte Siemens Energy das stärkste Geschäftsjahr seiner Geschichte vor. Der Gewinn je Aktie hat sich fast verdreifacht.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Ziel GJ 2027
|Konsens GJ 2027
|Auftragseingang
|68,1 Mrd. EUR
|-
|-
|Umsatz
|44,2 Mrd. EUR
|vergleichbar +14% bis +16%
|51,12 Mrd. EUR
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. EUR
|rund 5 Mrd. EUR
|5,24 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie
|4,44 EUR (Vorjahr 1,63 EUR)
|-
|rund 6,20 EUR
|Auftragsbestand
|164 Mrd. EUR
|-
|-
|Dividende
|2,30 EUR (Vorschlag, zuvor 0,70 EUR)
|-
|-
Geschäftsjahr bis 30. September. Konsens = Schätzungen Dritter laut MarketScreener.
Quelle: Siemens Energy (11.11.2026); MarketScreener (Konsens, Stand 12. bis 17.11.2026)
Bis 2030 soll der Umsatz jährlich um 12% bis 14% wachsen und die Marge vor Sondereffekten auf 20% bis 22% steigen. Die Aktionäre sollen kräftig mitverdienen: Neben der mehr als verdreifachten Dividende plant Siemens Energy einen Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Auch die Windtochter Siemens Gamesa, lange das Sorgenkind, hat im Geschäftsjahr 2026 die Gewinnschwelle erreicht.
Kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose
Was das Chartbild verrät - die 130-Euro-Marke als Nadelöhr
Nach den starken Nvidia-Zahlen war die Siemens Energy-Aktie am Mittwochmorgen größter DAX-Gewinner: Um 09:25 Uhr notierte sie auf Xetra bei 128,16 Euro, ein Plus von 2,53%. Am Dienstag hatte sie noch 3,09% verloren.
Die Marken, auf die es jetzt ankommt:
Rund 126 Euro: Die 20-Tage-Linie hat die Aktie mit dem Nvidia-Schub zurückerobert. Sie ist die erste Unterstützung.
130 Euro: An dieser Zone scheiterte der Sprung nach den Quartalszahlen. Ein Schlusskurs darüber wäre das wichtigste kurzfristige Kaufsignal.
Rund 135 Euro: Hier verläuft die 50-Tage-Linie. Erst darüber hellt sich das Chartbild nachhaltig auf.
Rund 154 Euro: Die 200-Tage-Linie markiert den mittelfristigen Trend. Bis zum Rekordhoch von 191,66 Euro fehlen rund 50%.
Kurzfristig ist die Siemens Energy-Aktie Prognose damit an die 130-Euro-Marke geknüpft. Die Fundamentaldaten liefern das Argument für eine Erholung, die KI-Stimmung und die Zinsnachrichten bestimmen das Tempo - am Abend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer letzten Sitzung.
Mittel- bis langfristige Siemens Energy-Aktie Prognose
Das große Bild - Gewinnexplosion zum moderaten Preis?
Die Analysten sind sich ungewöhnlich einig. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten bei 191,53 Euro - knapp 50% über dem aktuellen Kurs.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|JPMorgan
|Overweight
|250 EUR
|+95,1%
|Santander
|Outperform
|221 EUR
|+72,4%
|Bernstein Research
|Outperform
|210 EUR
|+63,9%
|Deutsche Bank Research
|Buy
|210 EUR
|+63,9%
|Berenberg
|Buy
|205 EUR
|+60,0%
|Goldman Sachs
|Buy
|200 EUR
|+56,1%
|Durchschnitt (28 Analysten)
|-
|191,53 EUR
|+49,4%
|Barclays
|Underweight
|130 EUR
|+1,4%
Einstufungen und Kursziele Dritter. Abstand bezogen auf 128,16 EUR (Xetra, 18.11.2026, 09:25 Uhr), eigene Berechnung. Barclays-Ziel vom 07.07.2026, möglicherweise überholt.
Quelle: dpa-AFX Analyser via finanzen.net; MarketScreener; finanznachrichten.de
Die Bewertung wirkt nach dem Rücksetzer moderat - vorausgesetzt, die erwartete Gewinnexplosion tritt ein. Auf Basis der Konsensschätzung von rund 6,20 Euro Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 liegt das KGV bei rund 21. Für 2028 erwarten Analysten bereits 8,34 Euro, das KGV sinkt damit auf rund 15. Die Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen 2,30 Euro beträgt rund 1,8%.
Mittel- bis langfristig hängt die Siemens Energy-Aktie Prognose an zwei Fragen: Bleibt der Strombedarf von Rechenzentren und Netzen so hoch, dass die Aufträge wieder anziehen - und liefert das Management die versprochene Margenausweitung? Die Bernstein-Studie spricht dafür, dass eine Verzögerung bei neuen US-Rechenzentren den Konzern weniger trifft als befürchtet. Der Auftragsbestand reicht für Jahre, und die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre stützen den Kurs zusätzlich.
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Bernstein für die Siemens Energy-Aktie? Bernstein Research hat die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro bestätigt. Das sind rund 64% über dem Xetra-Kurs vom Mittwochmorgen.
Was bedeuten die US-Zwischenwahlen für Siemens Energy? Laut Bernstein-Analyst Varun Govindaraj ändert sich für genehmigte, finanzierte oder bereits im Bau befindliche Rechenzentren wohl nichts. Bei neuen Projekten gehe es stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen. Die Hyperscaler warteten deshalb zunächst ab.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel für die Siemens Energy-Aktie? Laut MarketScreener liegt es bei 191,53 Euro, ermittelt aus 28 Analystenschätzungen.
Welche Ziele hat Siemens Energy für 2027? Das Management erwartet ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14% bis 16% und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro.
Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Einstufung "Outperform" und das Kursziel von 210 Euro von Bernstein Research (Analyst Varun Govindaraj, Studie vom 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Bernstein: Bernstein Research - Disclosures.
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- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein Research (Varun Govindaraj) vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 16:04 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 16:04 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein Research (Varun Govindaraj).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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