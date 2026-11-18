Die Siemens Energy-Aktie liefert fundamental alles, was Anleger sich wünschen: Rekordgewinn, einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro und Milliarden für die Aktionäre. Bernstein sieht in der abwartenden Haltung der Hyperscaler nach den Zwischenwahlen keinen Grund, vom Kursziel von 210 Euro abzurücken - laufende Projekte bleiben unberührt. Kurzfristig entscheidet sich die Siemens Energy-Aktie Prognose an der Marke von 130 Euro und an der KI-Stimmung. Mittel- bis langfristig sprechen Auftragslage, Margenziele und ein KGV von rund 15 auf die Gewinne 2028 für die Aktie - vorausgesetzt, die Aufträge ziehen wieder an.