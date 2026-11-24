Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Sprung gehört zur breiten Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze: Der DAX legte um rund 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte zu, KI-nahe Werte wie Infineon (+6,56 %) und Siemens Energy führten das Feld. Siemens Energy gilt als Profiteur des KI-Strombedarfs, weil Gasturbinen, Netztechnik und Transformatoren für Rechenzentren gefragt sind. Entsprechend heftig fällt die Aktie, wenn die KI-Euphorie bröckelt, und entsprechend stark erholt sie sich, wenn sie zurückkehrt. Am Freitag war der Kurs auf 118,32 Euro gefallen.

Ein Risiko bleibt der Arbeitskampf: Bei Siemens Gamesa in Cuxhaven gab es einen 24-stündigen Warnstreik, die IG Metall Küste hat weitere Streiks an 22 Standorten angekündigt. Das Management tritt am Dienstag, 24.11.2026, beim Deutschen Eigenkapitalforum auf.