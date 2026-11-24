Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) hat am Montag zum Xetra-Schluss um 17:30 Uhr 126,46 Euro erreicht, ein Plus von 6,88 Prozent und Platz eins im DAX. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten bleibt dabei deutlich optimistischer als der Kurs: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 194 Euro, Unternehmensprognose und Konsensschätzungen sprechen von zweistelligem Wachstum bis 2030. Offen ist, ob die Erholung nach dem Minus von 6,6 Prozent am Freitag mehr ist als ein Rebound.
Siemens Energy Aktie Prognose: Analysten-Ziele im Schnitt bei rund 194 Euro – was trauen Profis der Aktie nach dem 7-Prozent-Sprung zu?
Die Siemens Energy Aktie schließt am Montag bei 126,46 Euro (+6,88 %). Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 194 Euro, das Konzernziel verspricht 14–16 % Umsatzwachstum. Was dahinter steckt.
Was ist passiert?
Warum springt die Siemens Energy Aktie am Montag um fast 7 Prozent?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Der Sprung gehört zur breiten Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze: Der DAX legte um rund 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte zu, KI-nahe Werte wie Infineon (+6,56 %) und Siemens Energy führten das Feld. Siemens Energy gilt als Profiteur des KI-Strombedarfs, weil Gasturbinen, Netztechnik und Transformatoren für Rechenzentren gefragt sind. Entsprechend heftig fällt die Aktie, wenn die KI-Euphorie bröckelt, und entsprechend stark erholt sie sich, wenn sie zurückkehrt. Am Freitag war der Kurs auf 118,32 Euro gefallen.
Ein Risiko bleibt der Arbeitskampf: Bei Siemens Gamesa in Cuxhaven gab es einen 24-stündigen Warnstreik, die IG Metall Küste hat weitere Streiks an 22 Standorten angekündigt. Das Management tritt am Dienstag, 24.11.2026, beim Deutschen Eigenkapitalforum auf.
Geschäftsmodell
Wie verdient Siemens Energy sein Geld – und warum ist das für die Siemens Energy Aktie 2026/2027 wichtig?
Siemens Energy liefert die Technik, mit der Strom erzeugt, übertragen und stabilisiert wird: Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Netzanbindungen und Transformatoren (Grid Technologies) sowie die Windsparte Siemens Gamesa. Der Konzern ist damit gleichzeitig Wette auf den Ausbau der Stromnetze, auf neue Gaskraftwerke und auf den Strombedarf der KI. Rechenzentren machen laut Unternehmen rund 15 Milliarden Euro, also weniger als 10 Prozent des Auftragsbestands aus – der größere Teil kommt aus klassischen Netz- und Kraftwerksprojekten.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Siemens Energy Prognose des Konzerns selbst aus?
Im Geschäftsjahr 2025/26 (bis 30.09.2026) erzielte Siemens Energy laut Unternehmensmitteilung vom 11.11.2026 einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro (+15,5 % vergleichbar) und einen Auftragseingang von 68,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord. Der Nettogewinn stieg auf 4,13 Milliarden Euro (Vorjahr 1,69 Milliarden), das Ergebnis je Aktie auf 4,44 Euro; die Marge vor Sondereffekten lag bei 12,4 Prozent nach 6,1 Prozent. Der freie Cashflow vor Steuern betrug 8,8 Milliarden Euro, die Nettoliquidität rund 8 Milliarden Euro.
Für 2026/27 stellt das Management 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum, eine Marge von 14 bis 16 Prozent, einen Nettogewinn von etwa 5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow von rund 10 Milliarden Euro in Aussicht. Bis 2030 peilt der Konzern 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an. Vorgeschlagen ist eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr; zudem läuft ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm.
Die Zahlen zeigen, warum der Markt Siemens Energy als Wachstumswert behandelt: Rund 85 Prozent des Umsatzes 2026/27 sind laut Unternehmen bereits im Auftragsbestand. Der Auftragseingang des vierten Quartals blieb mit 14,8 Milliarden Euro allerdings unter den erwarteten rund 15,5 Milliarden Euro, und die Gewinnprognose liegt unter dem früheren Markt-Konsens von etwa 5,5 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|2025/26 (Ist)
|2026/27e
|2027/28e
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|51,1 Mrd. €
|58,0 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|4,44 €
|6,36 €
|8,79 €
|KGV (bei 126,46 €)
|28,5
|19,9
|14,4
|Dividende je Aktie
|2,30 € (vorgeschlagen)
|2,76 €
|3,88 €
Geschäftsjahr jeweils bis 30. September. KGV rechnerisch auf Basis des Xetra-Schlusskurses von 126,46 Euro (23.11.2026). Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Analysten-Konsens (27–28 Analysten), Stand 23.11.2026; KGV eigene Berechnung
Analysten
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens fällt klar positiv aus: Die überwiegende Mehrheit der Häuser rät zum Kaufen, nur wenige zum Halten oder Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 194 Euro, das entspricht gerechnet vom Schlusskurs 126,46 Euro einem rechnerischen Abstand von etwa 53 Prozent. Die Spanne reicht je nach Erhebung von rund 116 bis 250 Euro. Wichtig: Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; sie lagen im bisherigen Jahresverlauf zeitweise weit über dem tatsächlichen Kurs.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
Nach den Zahlen am 11.11.2026 haben mehrere Häuser ihre Einschätzungen bestätigt oder angepasst. JPMorgan hob das Ziel von 245 auf 250 Euro an, Santander von 205 auf 221 Euro, Goldman Sachs senkte von 212 auf 200 Euro. Deutsche Bank, Bernstein, UBS und Jefferies sehen die Aktie bei 210 Euro, Berenberg bei 205 Euro, Oddo BHF bei 175 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Santander
|Outperform
|221 € (zuvor 205 €)
|17.11.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|210 €
|17.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank Research
|Buy
|210 €
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|205 €
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Oddo BHF
|Outperform
|175 €
|13.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|Mitte 11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|250 € (zuvor 245 €)
|12.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele in Euro, Stand 23.11.2026. Goldman Sachs: Datum Mitte November (11.–13.11.), Quellenlage uneinheitlich. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Veröffentlichungsdaten laut Marktberichten
Selbst skeptischere Stimmen liegen meist nur knapp unter oder über dem aktuellen Kurs. Vorsichtiger bleiben unter anderem Barclays (Underweight, Ziel 130 Euro, Juli 2026) und Panmure Liberum (Hold, Ziel 125 Euro).
Bewertung
Ist die Siemens Energy Aktie nach dem Rebound teuer?
Auf Basis der Konsens-Gewinne kostet die Aktie das 19,9-Fache des erwarteten Gewinns 2026/27 und das 14,4-Fache für 2027/28. Das ist für einen Konzern mit zweistelligem Wachstum und einer Marge, die sich laut Plan von 12 auf 20 Prozent und mehr bewegen soll, keine extreme Bewertung – aber sie hängt stark davon ab, dass die hohen Gewinnsprünge tatsächlich eintreten. Marktbeobachter verweisen zudem auf deutlich höhere Multiplikatoren bei US-Wettbewerbern wie GE Vernova; belastbare Vergleichswerte für diese Peer-Gruppe lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Siemens Energy Aktie aus?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 191,66 Euro (Schlusskurs 24.04.2026), das 52-Wochen-Tief bei etwa 100,35 Euro (21.11.2025). Mit 126,46 Euro notiert die Aktie unterhalb der 50- und der 200-Tage-Linie, der seit April laufende Abwärtstrend ist damit noch nicht gedreht. Unterstützungen sehen Chartanalysten im Bereich um 117 bis 118 Euro und bei etwa 111 Euro; Widerstände liegen bei rund 128 bis 136 Euro und dort, wo die 200-Tage-Linie verläuft. Das ist eine Beschreibung der Marken, keine Handlungsaufforderung.
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|221–250 €
|Santander, JPMorgan
|KI-Netzausbau treibt Aufträge, Marge Richtung 20 %
|Base-Case
|rund 194 €
|Analysten-Konsens
|Konzernziele 2026/27 werden erreicht
|Bear-Case
|125–130 €
|Panmure Liberum, Barclays
|Wachstum bereits eingepreist, Projekt- und Streikrisiken
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern, keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Panmure-Wert und Datum vor Veröffentlichung prüfen.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
24.11.2026: Auftritt des Managements beim Deutschen Eigenkapitalforum.
11.02.2027: Zahlen zum ersten Quartal 2026/27.
25.02.2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die Dividende.
Laufend: Aufträge für Gasturbinen und Netzanbindungen, Stimmung rund um KI-Investitionen, weitere Streiks.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 194 Euro, die Spanne reicht von etwa 116 bis 250 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, kein Versprechen.
Wie viel Wachstum erwartet Siemens Energy selbst? Für 2026/27 14 bis 16 Prozent Umsatzwachstum und eine Marge von 14 bis 16 Prozent, bis 2030 zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum.
Was ist das Kursziel der Siemens Energy Aktie 2026/2027? Je nach Haus 175 bis 250 Euro (Auswahl); Barclays und Panmure Liberum liegen mit 130 beziehungsweise 125 Euro nahe am Kurs.
Wann kommen die nächsten Siemens Energy Zahlen? Die Q1-Zahlen sind für den 11.02.2027 angesetzt.
Welche Risiken hat die Siemens Energy Aktie? Schwankungen im KI-Sentiment, Streiks, Projektverzögerungen und eine bereits hohe Erwartung an die Margen.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Bernstein, Berenberg, Oddo BHF, Santander, UBS, Goldman Sachs, JPMorgan, Jefferies.
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