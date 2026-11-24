Im Schnitt liegen die Kursziele der Analysten bei rund 194 Euro und damit rechnerisch rund 58 Prozent über dem Xetra-Kurs von etwa 122,7 Euro. Das ist die Sicht Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Siemens Energy Aktie Prognose: Analysten-Kursziele von 116 bis 250 Euro – wie viel Rückenwind trägt der Rekordbestand von 164 Milliarden Euro?
Die Siemens Energy Aktie gibt nach dem Huang-Sprung vom Montag wieder nach. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten reicht von 116 bis 250 Euro, der Durchschnitt liegt bei rund 194 Euro. Was Unternehmensprognose, Konsens und Kursziele aussagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- ISIN / Ticker
- DE000ENER6Y0 / ENR
- 52-Wochen-Spanne
- 102,90 € bis 191,66 € (Schlusskurs-Hoch 24.04.2026)
- Marktkapitalisierung
- rund 100 Mrd. €
- Umsatz 2025/26
- 44,2 Mrd. €
- Auftragsbestand
- 164 Mrd. € (Rekord)
- Dividendenvorschlag
- 2,30 € je Aktie
- Nächste Termine
- Q1-Zahlen 11.02.2027, Hauptversammlung 25.02.2027
Stand: 24.11.2026, Xetra, ca. 12:00 Uhr MEZ; Geschäftszahlen laut Unternehmensmitteilung vom 11.11.2026
Konsens weit über dem Kurs
Unternehmensprognose 2026/27
Siemens Energy peilt ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn nach Steuern von rund 5 Milliarden Euro an.
Rekord im Auftragsbuch
Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro, getragen von Gasturbinen und dem US-Geschäft.
Streit um Bewertung
Barclays sieht die Aktie bei 130 Euro, JPMorgan bei 250 Euro – die Spanne zeigt, wie sehr die Bewertung an der KI-Stimmung hängt.
Siemens Energy Aktie heute
Was ist bei der Siemens Energy Aktie passiert?
Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) hat die Rally vom Wochenstart nicht halten können: Am Dienstagmittag notiert das Papier auf Xetra bei rund 122,7 Euro, etwa 3 Prozent im Minus. Wichtigste Zahl der aktuellen Siemens Energy Aktienprognose: Elf Analysen kommen im Schnitt auf ein Kursziel von rund 194 Euro.
Am Montag hatte die Siemens Energy Aktie noch rund 6,9 Prozent auf 126,46 Euro zugelegt. Auslöser war die Stimmung am KI-Markt, nachdem Jensen Huang als Chef von Nvidia zurückgekehrt war. Die Anleger werteten das als Signal für weiter steigende Investitionen in Rechenzentren – und damit für Gasturbinen und Netztechnik, mit denen Siemens Energy beliefert. Am Freitag zuvor hatte der Kurs bei etwa 118 Euro geschlossen, nahe der Marke von 120 Euro, die Marktbeobachter als wichtige Unterstützung nennen.
Heute folgt keine Anschlussnachfrage. Das Unternehmen selbst hat keine neue Mitteilung veröffentlicht; die Bewegung speist sich aus Gewinnmitnahmen und aus dem insgesamt schwächeren Technologiesektor. Wer die Siemens Energy Aktie 2026 und 2027 verfolgt, sieht damit ein Papier, das von der KI-Erzählung stark getragen und entsprechend schwankungsanfällig ist: Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 191,66 Euro (Schlusskurs vom 24. April 2026), das 52-Wochen-Tief bei 102,90 Euro (25. November 2025).
Geschäftsmodell
Was macht Siemens Energy – und woher kommt das Wachstum?
Siemens Energy baut Technik für Erzeugung, Übertragung und Speicherung von Energie. Das Geschäft gliedert sich in vier Bereiche: Gas Services (Gasturbinen und Service), Grid Technologies (Transformatoren, Netzanbindung), Transformation of Industry (unter anderem Elektrolyse und Verdichter) sowie Siemens Gamesa mit Windkraft. Zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September 2026 meldete das Unternehmen laut Pressemitteilung vom 11.11.2026 im Gas-Geschäft einen um 45,9 Prozent höheren Auftragseingang von 32,8 Milliarden Euro, im Netzgeschäft 24,0 Milliarden Euro (+14,5 Prozent). Siemens Gamesa erreichte nach langen Verlusten ein ausgeglichenes Ergebnis vor Sondereffekten (+8 Millionen Euro), der Auftragseingang sank aber um 31,1 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro. Besonders stark ist die Region USA mit 27,7 Milliarden Euro Auftragseingang (+70,8 Prozent).
Zahlen und Guidance
Welche Zahlen und welche Prognose hat Siemens Energy vorgelegt?
Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro (vergleichbar +15,5 Prozent), der Auftragseingang auf 68,1 Milliarden Euro (Book-to-Bill 1,54). Das Ergebnis vor Sondereffekten erreichte 5,5 Milliarden Euro, die Marge 12,4 Prozent nach 6,0 Prozent im Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern lag bei gut 4,1 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie bei 4,44 Euro (Vorjahr 1,63 Euro). Der Free Cashflow vor Steuern betrug 8,8 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|Ist 2025/26
|Prognose 2026/27
|Mittelfristziel 2030
|Umsatzwachstum
|+15,5 %
|+14 bis +16 %
|+12 bis +14 % p. a.
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|14 bis 16 %
|20 bis 22 %
|Gewinn nach Steuern
|gut 4,1 Mrd. €
|rund 5 Mrd. €
|danach zweistelliges EPS-Wachstum p. a.
|Free Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. €
|rund 10 Mrd. €
|–
Umsatzwachstum jeweils vergleichbar (bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte).
Quelle: Siemens Energy AG, Pressemitteilung vom 11.11.2026
Für die Aktionäre sieht das Unternehmen eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vor (Vorjahr 0,70 Euro) sowie ein neues Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030. Ob der 2026/27er-Gewinn von rund 5 Milliarden Euro die Erwartungen übertrifft, wird kontrovers diskutiert: Einige Marktbeobachter hatten mehr erwartet, auch der Auftragseingang im vierten Quartal blieb nach Medienberichten hinter den Erwartungen zurück.
Schätzungen
Was erwarten Analysten bei Umsatz, Gewinn und KGV?
|Geschäftsjahr
|Umsatz (Konsens)
|Gewinn je Aktie
|KGV (erwartet)
|Dividende je Aktie
|2026/27
|51,1 Mrd. €
|6,36 €
|ca. 19,3
|2,76 €
|2027/28
|58,0 Mrd. €
|8,79 €
|ca. 14,0
|3,88 €
KGV rechnerisch auf Basis des Xetra-Kurses von rund 122,7 Euro (ca. 12:00 Uhr MEZ). Geschäftsjahr endet am 30. September.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 20.11.2026; KGV eigene Berechnung
Der Markt traut Siemens Energy demnach binnen zwei Jahren eine Gewinnsteigerung von gut 38 Prozent zu. Bei einem KGV von rund 14 auf 2027/28 ist die Bewertung vergleichsweise moderat – vorausgesetzt, die Schätzungen halten. Als Wettbewerber gilt vor allem GE Vernova, das zuletzt mit deutlich höheren Bewertungskennzahlen gehandelt wurde; aktuelle Vergleichszahlen für Mitsubishi Heavy, Schneider Electric und ABB lagen zum Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Analysten-Kursziele
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Nach Auswertung der Analystenurteile sehen acht von elf Analysten die Aktie als Kauf, zwei als neutral und einer mit Untergewichtung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,10 Euro, die Spanne reicht von 116 Euro (Citigroup) bis 250 Euro (JPMorgan). Breiter gefasste Konsensrechnungen mit bis zu 30 Analysten kommen auf rund 192 Euro. Die Siemens Energy Aktie Prognose der Häuser im Überblick:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan (Phil Buller)
|Overweight
|250 € (zuvor 245 €)
|12.11.2026
|Santander
|Outperform
|221 € (zuvor 205 €)
|17.11.2026
|Bernstein (Alasdair Leslie)
|Outperform
|210 €
|17.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|210 €
|16.11.2026
|UBS
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Jefferies
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Berenberg (Chris Armstrong)
|Buy
|205 €
|16.11.2026
|Goldman Sachs (Ajay Patel)
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|12.11.2026
|DZ Bank
|Hold
|157 €
|Okt. 2026
|Barclays
|Underweight
|130 €
|Juli 2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Barclays: Abstufung im Juli 2026, Kursziel zuletzt 130 Euro. Die Angaben beruhen auf den jeweils zuletzt bekannten Studien.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 24.11.2026
JPMorgan-Analyst Phil Buller hob sein Kursziel auf 250 Euro an und verwies auf starke Zahlen und einen beruhigenden Ton im Analystengespräch; die Ergebnisschätzungen bis 2029 erhöhte er um bis zu 21 Prozent. Goldman Sachs senkte das Ziel dagegen von 212 auf 200 Euro, weil die Bewertung im Sektor insgesamt gesunken sei – die höheren Gewinnschätzungen reichten nicht aus, um das auszugleichen. Barclays hatte die Aktie im Juli auf „Underweight“ abgestuft und die Bewertung kritisiert, das operative Geschäft aber ausdrücklich als „sehr positiv“ eingestuft.
Technik
Was sagt die Charttechnik zur Siemens Energy Aktie?
Beschreibend betrachtet notiert die Aktie unter ihrer 50- und 200-Tage-Linie. Als Unterstützungen nennen Marktbeobachter die Marke von 120 Euro und den Bereich um 118 Euro (Freitagsschluss), als Widerstand etwa 126,50 Euro und die Zone um 130 Euro. Darunter liegt eine offene Kurslücke zwischen etwa 100 und 111 Euro; das Jahrestief steht bei 102,90 Euro. Charttechnische Marken sind Beschreibungen vergangener Kurse und keine Garantie für künftige Bewegungen.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Siemens Energy Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Quelle der Argumentation
|Bull
|Gasturbinen-Auftragsbestand und US-Nachfrage tragen Margenausweitung Richtung 20 bis 22 Prozent bis 2030; Gewinnschätzungen steigen
|JPMorgan, Bernstein
|Base
|Guidance wird erreicht, Bewertung folgt dem Sektor; Kursziele um 200 bis 210 Euro
|Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS
|Bear
|Hohe Erwartungen, Abhängigkeit von der KI-Stimmung, Wind-Risiken bei Siemens Gamesa; Bewertung bereits anspruchsvoll
|Barclays, DZ Bank
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenaussagen (JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, Berenberg) – keine Prognose von aktiencheck.de
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
Die nächsten festen Termine sind die Zahlen zum ersten Quartal am 11. Februar 2027 und die Hauptversammlung am 25. Februar 2027. Bis dahin dürften vor allem drei Fragen die Siemens Energy Aktienprognose bestimmen: ob die Nachfrage nach Gasturbinen im Zuge des KI-Ausbaus anhält, ob die Marge den Weg zu 14 bis 16 Prozent nimmt und ob die Marke von 120 Euro hält. Auch die Entwicklung von Siemens Gamesa und die geplante Verselbstständigung des Bereichs Transformation of Industry stehen auf der Beobachtungsliste.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 194 Euro, die Spanne reicht von 116 bis 250 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Siemens Energy Aktie? Zuletzt nannten JPMorgan 250 Euro, Santander 221 Euro, Bernstein, Deutsche Bank, UBS und Jefferies jeweils 210 Euro; Barclays liegt mit 130 Euro am unteren Ende.
Was erwartet Siemens Energy für 2026/27? Das Unternehmen peilt ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Gewinn nach Steuern von rund 5 Milliarden Euro an.
Zahlt die Siemens Energy Aktie eine Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr, über die die Hauptversammlung entscheidet.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Die Q1-Zahlen sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: In diesem Beitrag werden Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wiedergegeben; sie stammen nicht von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: J.P. Morgan, Goldman Sachs, Santander, Bernstein, Deutsche Bank, Berenberg, UBS, Jefferies, Barclays, DZ Bank. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Keine Anlageberatung.
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