Die Siemens Energy Aktie hängt derzeit an der Stimmung im KI-Sektor. Der Konzern profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren, denn Gasturbinen und Netztechnik gelten als Engpässe für den Ausbau. Brechen die Hoffnungen auf immer neue KI-Investitionen weg, trifft das die Aktie überproportional. Bereits am 20.11.2026 hatte die Aktie 5,1 Prozent auf 120,20 Euro verloren, am 24.11. folgte das Minus von 6,8 Prozent. Am Mittwochmorgen notierte sie im Handel bei der Börse Stuttgart um 08:35 Uhr bei 115,88 Euro, ein Minus von 3,2 Prozent zum Vortag. Gegenüber dem Rekordschluss von 191,66 Euro vom 24.04.2026 fehlen rund 38 Prozent.

Ein Auslöser aus dem Unternehmen selbst ist nicht belegt. Am 11.11.2026 hatte Siemens Energy ein Rekordjahr gemeldet, Q4-Auftragseingang von 14,8 Milliarden Euro (plus 5,2 Prozent) lag allerdings unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro.