Die Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR) hat am Dienstag im Xetra-Handel 6,8 Prozent verloren und mit 117,88 Euro unter der Marke von 120 Euro geschlossen. Die wichtigste Zahl der aktuellen Siemens Energy Aktienprognose: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 194 Euro, rund 64 Prozent über dem Schlusskurs, und der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord.
Siemens Energy Aktie Prognose: 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, Analysten-Konsens bei 194 Euro – warum rutscht die Aktie unter 120 Euro?
Die Siemens Energy Aktie schloss am Dienstag bei 117,88 Euro, rund 38 Prozent unter dem Rekord, obwohl das Geschäftsjahr 2026 Rekorde brachte und die Prognose für 2027 weiter steigt. Die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten: Kursziele zwischen 130 und 250 Euro, acht von elf Häusern sagen Kaufen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG, München
- ISIN / Ticker
- DE000ENER6Y0 / ENR
- Börsenwert
- rund 104 Mrd. €
- Auftragsbestand
- 164 Mrd. €
- Dividendenvorschlag
- 2,30 € je Aktie (Vorjahr 0,70 €)
- Nächster Termin
- 11.02.2027 (Q1-Zahlen)
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schluss 24.11.2026
Siemens Energy Aktienprognose
Siemens Energy Aktie: Rekordbilanz, fallender Kurs
Rekordjahr 2026
Umsatz 44,2 Milliarden Euro (+15,5 Prozent), Ergebnis vor Sondereffekten 5,49 Milliarden Euro nach 2,36 Milliarden im Vorjahr, Nettogewinn 4,13 Milliarden Euro.
Prognose 2027 angehoben
Siemens Energy plant ein Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Mehr Geld für Aktionäre
Die Dividende soll auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Rückkaufprogramm von bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030.
KI-Sorgen drücken den Kurs
Das Ende der Nvidia-Erholung und Zweifel am Rechenzentrumsausbau in den USA belasten die Aktie, ein unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht belegt.
Was ist bei der Siemens Energy Aktie passiert?
Die Siemens Energy Aktie hängt derzeit an der Stimmung im KI-Sektor. Der Konzern profitiert vom Strombedarf der Rechenzentren, denn Gasturbinen und Netztechnik gelten als Engpässe für den Ausbau. Brechen die Hoffnungen auf immer neue KI-Investitionen weg, trifft das die Aktie überproportional. Bereits am 20.11.2026 hatte die Aktie 5,1 Prozent auf 120,20 Euro verloren, am 24.11. folgte das Minus von 6,8 Prozent. Am Mittwochmorgen notierte sie im Handel bei der Börse Stuttgart um 08:35 Uhr bei 115,88 Euro, ein Minus von 3,2 Prozent zum Vortag. Gegenüber dem Rekordschluss von 191,66 Euro vom 24.04.2026 fehlen rund 38 Prozent.
Ein Auslöser aus dem Unternehmen selbst ist nicht belegt. Am 11.11.2026 hatte Siemens Energy ein Rekordjahr gemeldet, Q4-Auftragseingang von 14,8 Milliarden Euro (plus 5,2 Prozent) lag allerdings unter den Markterwartungen von rund 15,5 Milliarden Euro.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose der Siemens Energy Aktie aus?
Im vierten Quartal erzielte Siemens Energy einen Rekordumsatz von 12,8 Milliarden Euro (plus 21,5 Prozent vergleichbar), ein Ergebnis vor Sondereffekten von 1,54 Milliarden Euro nach 0,47 Milliarden im Vorjahresquartal und einen Nettogewinn von 1,36 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang um 18,8 Prozent auf 68,1 Milliarden Euro, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 1,54. Der Gewinn je Aktie betrug 4,44 Euro nach 1,63 Euro, der Free Cashflow vor Steuern 8,8 Milliarden Euro.
|Segment
|Umsatz 2026
|Marge 2026
|Prognose Umsatz 2027
|Prognose Marge 2027
|Gas Services
|+20,3 %
|16,4 %
|+24 bis 26 %
|18 bis 20 %
|Grid Technologies
|+26,2 %
|18,9 %
|+22 bis 24 %
|21 bis 23 %
|Siemens Gamesa
|+6,7 %
|0,1 %
|–3 bis –1 %
|0 bis 2 %
|Konzern
|+15,5 %
|12,4 %
|+14 bis 16 %
|14 bis 16 %
Umsatzwachstum vergleichbar; Marge vor Sondereffekten.
Quelle: Siemens Energy, Ergebnisveröffentlichung vom 11.11.2026
Für 2030 peilt Siemens Energy ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an. Für 2027 erwartet der Konzern einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|2026
|2027e
|KGV
|26,4
|18,5
|Dividende je Aktie
|2,30 € (Vorschlag)
|–
|Dividendenrendite
|rund 2,0 %
|–
|Nettogewinn
|4,13 Mrd. €
|rund 5 Mrd. € (Unternehmensziel)
|Free Cashflow
|8,8 Mrd. € (vor Steuern)
|rund 10 Mrd. € (Unternehmensziel)
KGV 2026e auf Basis des Gewinns je Aktie 4,44 Euro (eigene Rechnung rund 26,5). Konsens für Umsatz, Gewinn je Aktie und EV/EBITDA nicht belegt.
Quelle: Analysten-Konsens (Stand 23./25.11.2026); Siemens Energy
Wie lautet die Siemens Energy Aktienprognose der Analysten?
Von elf Analysten raten acht zum Kauf, zwei zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 194,10 Euro, das höchste bei 250 Euro (JPMorgan), das niedrigste bei 116 Euro und stammt aus dem Dezember 2025. Die jüngsten Studien aus November liegen bei 200 bis 250 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan
|Overweight
|250 €
|12.11.2026
|Analystenstudie
|Bernstein
|Outperform
|210 €
|17.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|210 €
|16.11.2026
|Analystenstudie
|UBS
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|210 €
|11.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|205 €
|16.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|200 € (zuvor 212 €)
|13.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Halten
|fairer Wert 157 €
|08.10.2026
|Analystenstudie
|Barclays
|Underweight
|130 €
|07.07.2026
|Analystenstudie
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Zeile Barclays und DZ Bank stammen aus Juli und Oktober.
Quelle: Jeweilige Analystenstudie
Welches Kursziel trauen Analysten der Siemens Energy Aktie zu?
Der Konsens von 194 Euro liegt weit über dem Kurs, das erwartete KGV von 18,5 für 2027 gilt bei 25 Prozent Gewinnwachstum als nicht überzogen. Kritiker verweisen darauf, dass die Bewertung bei einem KGV von 26 für 2026 viel Wachstum voraussetzt und die Aktie bei Enttäuschungen am KI-Markt nach unten laufen kann.
|Szenario
|Kursziel-Marke
|Argumentation
|Bull-Case
|210–250 €
|Auftragsbestand wird abgearbeitet, Prognose 2027 wird erreicht
|Base-Case
|rund 194 €
|Konsens, Gasturbinen und Netze bleiben knapp
|Bear-Case
|130–157 €
|KI-Investitionen schwächeln, Bewertung bleibt hoch
Einschätzungen Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien vom 11.11. bis 17.11.2026, Barclays vom 07.07.2026
Wie sieht die Charttechnik der Siemens Energy Aktie aus?
Der Abwärtstrend seit April ist intakt. Die Siemens Energy Aktie liegt unter der 50-Tage-Linie bei 133,65 Euro und der 200-Tage-Linie bei 152,57 Euro, die 20-Tage-Linie bei 124,28 Euro wurde am 19.11. nach unten durchbrochen. Widerstände liegen bei 120, 126 bis 127 und rund 130 Euro. Als Unterstützung gilt der Bereich 116 bis 118 Euro, bei dessen Bruch Beobachter 110 und dann 100 Euro nennen.
Bull-Case und Bear-Case: Was spricht für und gegen die Siemens Energy Aktie?
Was beobachten Anleger bei der Siemens Energy Aktie jetzt?
11.02.2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
25.02.2027: Hauptversammlung mit Abstimmung über die Dividende.
Laufend: Stimmung im KI-Sektor, Aufträge für Gasturbinen und Netzanschlüsse.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Siemens Energy Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 194 Euro, die Spanne reicht von 116 bis 250 Euro.
Warum fällt die Siemens Energy Aktie trotz Rekordzahlen? Die Aktie reagiert auf den KI-Ausverkauf und Sorgen um den Rechenzentrumsausbau. Eine unternehmensspezifische Nachricht ist nicht belegt.
Was erwartet Siemens Energy für 2027? Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent, Marge von 14 bis 16 Prozent, Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro und Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Siemens Energy Aktie? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr, die Abstimmung ist für die Hauptversammlung am 25.02.2027 geplant.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Einschätzungen stammen von den genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: J.P. Morgan, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg, Goldman Sachs, DZ Bank, Barclays.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenstudien von JPMorgan, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg, Goldman Sachs, DZ Bank und Barclays vom 17.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenstudien von JPMorgan, Bernstein, Deutsche Bank, UBS, Jefferies, Berenberg, Goldman Sachs, DZ Bank und Barclays.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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