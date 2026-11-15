Siemens Energy Aktie: Plus 11,9 Prozent nach Rekordjahr und 9-Milliarden-Rückkauf – Prognose: Beginnt jetzt die Jagd aufs Rekordhoch?

Die Siemens Energy Chartanalyse zeigt ein Comeback mit Ansage – aber noch keine Trendwende. Mit dem Kurssprung am Mittwoch auf 132,92 Euro hat die Aktie die Abwärtsbewegung seit dem Frühjahr erstmals deutlich unterbrochen. Am Donnerstag und Freitag folgten Gewinnmitnahmen, der Schlusskurs von 131,28 Euro liegt knapp unter diesem Hoch. Die erste Unterstützung bildet die Zone um 124 Euro, das Niveau vom Montag. Darunter liegt der Bereich um 117 Euro, von dem aus die Rally startete. Nach oben ist die Zone um 133 Euro die erste Hürde, danach rücken die runden Marken 140 und 150 Euro in den Blick. Bis zum Rekordschluss von 191,66 Euro ist es ein weiter Weg.