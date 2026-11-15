Vom Prügelknaben zum Spitzenreiter in nur fünf Handelstagen: Noch in der Vorwoche zählte Siemens Energy zu den größten Verlierern im DAX, jetzt ist die Siemens Energy-Aktie mit einem Plus von 11,91 Prozent der größte DAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 131,28 Euro. Den Ausschlag gab das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte – mit 4,1 Milliarden Euro Gewinn, einer mehr als verdreifachten Dividende und einem neuen Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro. Doch die eigentliche Frage beginnt erst: Bis zum Rekordhoch von 191,66 Euro fehlen noch rund 46 Prozent. Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose klärt, ob die Aufholjagd Substanz hat.
Siemens Energy Aktie: Plus 11,9 Prozent nach Rekordjahr und 9-Milliarden-Rückkauf – Prognose: Beginnt jetzt die Jagd aufs Rekordhoch?
Die Siemens Energy-Aktie ist der größte DAX Gewinner der Woche: Plus 11,91 Prozent nach Rekordgewinn, verdreifachter Dividende und einem Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro. Doch der Kurs liegt noch rund 31 Prozent unter dem Rekordhoch. Unsere Siemens Energy-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Siemens Energy Chartanalyse kurzfristig entscheiden, was die Analysten erwarten und warum die Ziele bis 2030 mittel- bis langfristig den Takt vorgeben.
Die Ausgangslage
Rekordjahr trifft Kurskeller: warum die Siemens Energy-Aktie so stark drehte
Die Siemens Energy-Aktie hatte Ende Oktober und Anfang November rund 40 Prozent unter ihrem Rekord gelegen. Die Angst vor einem Ende des KI-Baubooms hatte den Kurs gedrückt – die Zahlen haben diese Angst nun zumindest vertagt.
Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2026 auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, die Marge kletterte auf 12,4 Prozent. Der Gewinn nach Steuern sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro, der Free Cashflow vor Steuern verdoppelte sich nahezu auf 8,8 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro. Am Zahlentag schoss die Aktie um 9,42 Prozent nach oben.
Gasturbinen als Engpass der KI-Ära
Gas Services wuchs vergleichbar um 20,3 Prozent bei 16,4 Prozent Marge. Rechenzentren, Netzstabilität und der Kohleausstieg treiben die Nachfrage, Lieferzeiten für große Turbinen liegen bei rund zwei Jahren.
Netztechnik als Margenstar
Grid Technologies legte vergleichbar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent.
Windsparte an der Gewinnschwelle
Siemens Gamesa erreichte wie versprochen den Break-even – das größte Sorgenkind belastet nicht mehr.
Ambitionierte Ziele
Für 2027 plant Siemens Energy 14 bis 16 Prozent Wachstum und rund 5 Milliarden Euro Gewinn, bis 2030 jährlich 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum und 20 bis 22 Prozent Marge.
Kurzfristige Prognose
Siemens Energy Chartanalyse: die Zone um 133 Euro entscheidet
Die Siemens Energy Chartanalyse zeigt ein Comeback mit Ansage – aber noch keine Trendwende. Mit dem Kurssprung am Mittwoch auf 132,92 Euro hat die Aktie die Abwärtsbewegung seit dem Frühjahr erstmals deutlich unterbrochen. Am Donnerstag und Freitag folgten Gewinnmitnahmen, der Schlusskurs von 131,28 Euro liegt knapp unter diesem Hoch. Die erste Unterstützung bildet die Zone um 124 Euro, das Niveau vom Montag. Darunter liegt der Bereich um 117 Euro, von dem aus die Rally startete. Nach oben ist die Zone um 133 Euro die erste Hürde, danach rücken die runden Marken 140 und 150 Euro in den Blick. Bis zum Rekordschluss von 191,66 Euro ist es ein weiter Weg.
Szenario 1: Ausbruch über 133 Euro
Gelingt ein Schlusskurs über dem Hoch vom Mittwoch, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg in Richtung 140 und 150 Euro frei. Rückenwind könnten starke Nvidia-Zahlen am 17. November und die laufenden Rückkäufe liefern.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 124 und 133 Euro
Nach fast 12 Prozent Plus in einer Woche ist eine Verschnaufpause nicht ungewöhnlich. Eine Seitwärtsphase oberhalb von 124 Euro würde den Kurssprung bestätigen.
Szenario 3: Rückfall unter 124 Euro
Enttäuscht der KI-Sektor, könnte die Aktie die Gewinne der Woche wieder abgeben. Dann rückt die Zone um 117 Euro in den Fokus – das Comeback wäre vorerst gescheitert.
Die Analysten
Kursziele von 125 bis 250 Euro: die Profis sehen mehr Luft
Nach den Zahlen hob JPMorgan das Kursziel von 245 auf 250 Euro an, auch Evercore ISI sieht 250 Euro. Die Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen jeweils 210 Euro. Goldman Sachs senkte das Ziel von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Oddo BHF stufte auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch, am unteren Ende steht Panmure Liberum mit 125 Euro. Der Großteil der Ziele liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Siemens Energy Aktienprognose: wächst der Konzern in seine Bewertung?
Fundamental ist die Siemens Energy Aktienprognose eine Wette auf die Ziele für 2030. Auf Basis des Gewinns je Aktie von 4,44 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 30, auf Basis des Gewinnziels für 2027 bei etwa 25. Das ist ambitioniert, aber nicht abgehoben – zumal die Rückkäufe die Zahl der Aktien senken und den Gewinn je Aktie zusätzlich heben. Der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro entspricht rund dem 3,7-Fachen eines Jahresumsatzes. Gelingt der Sprung auf 20 bis 22 Prozent Marge bis 2030, würde sich der Gewinn gegenüber heute vervielfachen. Für die langfristige Siemens Energy-Aktie Prognose zählt deshalb weniger das nächste Quartal als die Frage, wie lange der weltweite Investitionszyklus in Stromnetze und Kraftwerke anhält.
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Siemens Energy-Aktie Prognose?
Kurzfristig entscheidet die Zone um 133 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde aus charttechnischer Sicht den Weg in Richtung 140 und 150 Euro öffnen. Unterstützungen liegen um 124 und um 117 Euro.
Warum ist die Siemens Energy-Aktie DAX Gewinner der Woche?
Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2026, eine Dividende von 2,30 Euro und ein neuer Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro. Die Aktie stieg um 11,91 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) und 210 Euro (unter anderem Deutsche Bank und UBS) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
Wie weit ist die Siemens Energy-Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Mit 131,28 Euro notiert sie rund 31 Prozent unter dem Rekordschluss von 191,66 Euro vom 24. April 2026.
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