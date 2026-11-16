Siemens Energy Aktie: Kursrückgang trotz Rekordgeschäft - warum Deutsche Bank weiter optimistisch is

Die Siemens Energy-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 16. November 2026 liefert ein ausgesprochen positives Signal. Analyst Gael de-Bray bestätigt das Rating "buy" und hält am unveränderten Kursziel 210 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 129,04 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 62,7 Prozent. Im Mittelpunkt der Einschätzung stehen die langfristigen Gewinn- und Margenchancen über das Jahr 2030 hinaus. Nach Ansicht von Deutsche Bank Research werden diese Möglichkeiten von der aktuellen Aktienbewertung nicht ausreichend berücksichtigt. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern überzeugende Argumente für diese Einschätzung. Siemens Energy hat ein Rekordjahr abgeschlossen, die Ergebnismarge auf 12,4 Prozent mehr als verdoppelt und einen Free Cashflow vor Steuern von rund 8,8 Milliarden Euro erzielt. Hinzu kommen ein Auftragsbestand von rund 164 Milliarden Euro, ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 und milliardenschwere Aktienrückkäufe. Gleichzeitig bleiben die Risiken erheblich. Besonders die Umsetzung großer Projekte, die Profitabilität von Siemens Gamesa und die hohen Erwartungen an zukünftige Margen verdienen Aufmerksamkeit. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob Siemens Energy seine operative Dynamik dauerhaft aufrechterhalten kann. Gelingt dies, könnte die langfristige Gewinnentwicklung die Bewertung unterstützen. Das Kursziel 210 Euro von Deutsche Bank Research zeigt jedenfalls, dass Gael de-Bray der Siemens Energy-Aktie weiterhin erhebliches Potenzial zutraut.

Hat Ihnen diese Siemens Energy-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden! Schließlich kann Siemens Energy ganze Kraftwerke antreiben – aber die nächste spannende Börsendiskussion startet immer noch mit einem einzigen Klick. Wer den Artikel nicht teilt, muss seinen Freunden später womöglich erklären, warum bei ihm zwar das Licht brennt, aber niemand über das Kursziel von 210 Euro Bescheid wusste!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.