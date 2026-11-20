Siemens Energy meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Nach Berenberg deckt er etwa 85 Prozent der für 2027 erwarteten Erlöse ab. Im jüngsten Quartal wuchs der Umsatz laut finanzen.net um 23 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 Euro nach 0,19 Euro im Vorjahr; die Gewinnmarge für das Geschäftsjahr 2026 beträgt 12,4 Prozent.

Dazu kommt ein großzügiges Kapitalprogramm: Ein Rückkauf über neun Milliarden Euro, das Ziel von rund 55 Milliarden Euro freiem Cashflow bis 2030 und die Absicht, etwa 45 Prozent des verfügbaren Kapitals auszuschütten. Die Dividende für 2025 betrug 0,70 Euro.