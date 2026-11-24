Nach Darstellung von goldesel.de war weder ein neuer Auftrag noch eine geänderte Prognose der Auslöser, sondern eine Stimmungsreaktion auf KI-Profiteure. Finanztrends.de spricht von einer „Jensen-Huang-Rallye“, von der die Aktie massiv profitiert habe und mit der ein großer Teil der im November erlittenen Verluste ausgeglichen wurde. Dazu passt die dpa-AFX-Schlagzeile vom Montag: „KI-Werte springen nach Huang-Rückkehr zu NVIDIA an“.

Der Grund liegt im Geschäftsmodell. Siemens Energy liefert Gasturbinen und Netztechnik, die für den Ausbau von Rechenzentren gebraucht werden, und wird deshalb an der Börse als Infrastrukturwert der KI-Welle gehandelt. Eine konkrete Auftragsbeziehung zu Nvidia nennt keine der geprüften Quellen. Die Verbindung läuft über die Stimmung – und die dreht schnell: Schon am Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit.