Trotz aller Rekorde hat die Siemens Energy Aktie seit ihrem Hoch deutlich verloren. Ein Grund ist der Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro. Laut Investing.com liegt das etwa zehn Prozent unter den Erwartungen der Analysten. Hinzu kommt die Unruhe im gesamten KI-Sektor: Weil Siemens Energy als einer der großen Profiteure des Rechenzentrumsbooms gilt, trifft jede Sorge um KI-Investitionen auch diese Aktie. Langfristig peilt das Management bis 2030 eine Marge von 20 bis 22 Prozent an.