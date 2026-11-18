Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, FSE: ENR) meldet sich eindrucksvoll zurück. Nach einem schwachen Dienstag kletterte das Papier am Mittwoch um 3,3 Prozent auf 129,12 Euro und übernahm die Spitze im DAX. Damit liegt die Aktie allerdings noch rund ein Drittel unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 191,66 Euro. Auslöser der Erholung ist ein Bericht über die Zukunft der kleinsten Konzernsparte - und die Frage, ob die Börse dort einen Milliardenwert übersieht.
Siemens Energy Aktie führt den DAX an: Industriesparte wird zerlegt, Finanzinvestoren klopfen an - Steckt hier ein versteckter Milliardenwert?
Plus 3,3 Prozent, Platz eins im DAX: Ein Bericht des Manager Magazins bringt Bewegung in die Siemens Energy Aktie. Die Industriesparte soll weiter aufgeteilt werden, Private-Equity-Häuser umwerben das Management. Dazu ein Rekordjahr, 164 Milliarden Euro Auftragsbestand und eine mehr als verdreifachte Dividende. Die große Analyse zur Siemens Energy Aktie.
Der Bericht
Die Industriesparte wird zerlegt
Nach einem Bericht des Manager Magazins wird die Sparte Transformation of Industry vor ihrer geplanten Abtrennung weiter aufgeteilt. Laut Goldesel sollen aus vier Einheiten acht werden. Das könnte Teilverkäufe erleichtern. Interessenten aus dem Private-Equity-Lager umwerben dem Bericht zufolge bereits das Management. Ein zitierter Fondsmanager meint, die Börse messe der Sparte bei aktuellen Kursen überhaupt keinen Wert bei. Siemens Energy hat den Bericht bislang nicht bestätigt.
Was die Sparte macht
Transformation of Industry liefert Industrie-Dampfturbinen, Kompressoren, Generatoren, Motoren und Elektrolyseure für Wasserstoff. Sie beschäftigt rund 17.000 Menschen und setzte im Geschäftsjahr 2025 rund 5,7 Milliarden Euro um.
Der Plan seit August
Im August hatte Siemens Energy angekündigt, die Sparte rechtlich und operativ zu verselbstständigen. Später soll sie nicht mehr voll konsolidiert werden, Siemens Energy will einen Minderheitsanteil behalten.
Rekordmarge
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte die Sparte laut Investing.com eine Rekordmarge von 12,1 Prozent. Das macht sie für Finanzinvestoren attraktiv.
Fokus auf das Kerngeschäft
Nach der Trennung will sich Siemens Energy ganz auf Stromerzeugung und Stromnetze konzentrieren, die am stärksten vom Energiehunger der KI-Rechenzentren profitieren.
Das Fundament
Ein Rekordjahr auf allen Ebenen
Der Bericht trifft auf ein Unternehmen in Bestform. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der vergleichbare Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 18,8 Prozent auf 68,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 164 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sprang auf 4,13 Milliarden Euro nach 1,69 Milliarden Euro im Vorjahr. Im Gasturbinengeschäft legten die Bestellungen um 45,9 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro zu. Und das jahrelange Sorgenkind Siemens Gamesa hat die Gewinnschwelle erreicht. Für die Aktionäre gibt es eine Dividende von 2,30 Euro nach 0,70 Euro und bis Ende des Geschäftsjahres 2030 Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro.
Die Skepsis
Warum die Siemens Energy Aktie trotzdem gefallen ist
Trotz aller Rekorde hat die Siemens Energy Aktie seit ihrem Hoch deutlich verloren. Ein Grund ist der Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro. Laut Investing.com liegt das etwa zehn Prozent unter den Erwartungen der Analysten. Hinzu kommt die Unruhe im gesamten KI-Sektor: Weil Siemens Energy als einer der großen Profiteure des Rechenzentrumsbooms gilt, trifft jede Sorge um KI-Investitionen auch diese Aktie. Langfristig peilt das Management bis 2030 eine Marge von 20 bis 22 Prozent an.
Die Analysten
Kursziel fast 50 Prozent über dem Kurs
Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Von 28 Häusern empfehlen 22 die Siemens Energy Aktie zum Kauf, vier raten zum Halten, zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 191,53 Euro und damit fast 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. JPMorgan hob sein Ziel am 12. November von 245 auf 250 Euro an, die Bank of America senkte am selben Tag von 250 auf 220 Euro, bleibt aber bei Kaufen. Bernstein bestätigte am 17. November ein Ziel von 210 Euro. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Ein Bericht des Manager Magazins über eine weitere Aufteilung der Industriesparte und das Interesse von Finanzinvestoren treibt den Kurs. Siemens Energy hat den Bericht nicht bestätigt.
Was ist die Sparte Transformation of Industry?
Sie liefert unter anderem Dampfturbinen, Kompressoren und Elektrolyseure, beschäftigt rund 17.000 Menschen und setzte im Geschäftsjahr 2025 rund 5,7 Milliarden Euro um.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Siemens Energy Aktie?
Im Durchschnitt 191,53 Euro. Das ist eine Einschätzung der Analysten, keine Prognose der Redaktion.
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