Warum ist die Siemens-Energy-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?

Die KI-Rally vom Montag fand keine Anschlusskäufer. Nvidia fiel, und Siemens Energy wird wegen des Strombedarfs der Rechenzentren wie ein KI-Wert gehandelt.

Wie viel hat die Siemens-Energy-Aktie verloren?

6,78 Prozent auf 117,88 Euro. Der Gewinn vom Montag ist vollständig aufgezehrt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Siemens-Energy-Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, in den USA außerbörslich SMEGF.

Gab es schlechte Unternehmensnachrichten?

Nein. Der Konzern meldet ein Rekordjahr und 164 Milliarden Euro Auftragsbestand.