Volle Auftragsbücher, leerer Käufermarkt: Die Siemens-Energy-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Minus von 6,78 Prozent bei 117,88 Euro und ist damit der zweitgrößte EuroStoxx50 Verlierer des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Am Montag war das Papier nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang noch um rund 6,9 Prozent auf 126,46 Euro gestiegen. Der Gewinn ist komplett ausradiert.
Siemens-Energy-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages: Minus 6,8 Prozent trotz Rekord-Auftragsbuch – warum der KI-Profiteur wieder zittert
Die Siemens-Energy-Aktie verliert am Dienstag fast 7 Prozent und ist zweitgrößter EuroStoxx50 Verlierer des Tages. Der gesamte Montagsgewinn ist weg. Dabei meldet der Konzern einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Warum die Aktie trotzdem wie ein Chipwert gehandelt wird.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Sitz
- München
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- WKN
- ENER6Y
- Handelssymbol
- ENR
- US-Handelssymbol
- SMEGF (außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die Siemens-Energy-Aktie den Montagsgewinn verliert
Vom Vormittag in den Ausverkauf
Am Morgen notierte die Aktie noch auf Vortagesniveau bei 126,50 Euro. Um 15:52 Uhr lag sie 3,9 Prozent im Minus, zum Xetra-Schluss waren es 6,78 Prozent. Der Abgabedruck nahm mit dem US-Handelsstart zu.
Gehandelt wie ein KI-Wert
Der Strombedarf der Rechenzentren macht Siemens Energy zu einem Profiteur des KI-Ausbaus. Laut dpa-AFX fuhren die deutschen KI-Werte Infineon und Siemens Energy am Dienstag wieder im Rückwärtsgang, weil der Rally die Anschlusskäufe fehlten.
Nvidia fällt, der Sektor folgt
Nvidia verlor in New York 5,86 Prozent, der Nasdaq 100 gab 1,99 Prozent ab. Auch Schneider Electric, ein weiterer Ausrüster für Rechenzentren, büßte gut 4 Prozent ein.
Zölle und Zinsen
Berichte über höhere US-Zölle auf Importe aus der EU und die Erwartung einer Zinsanhebung der US-Notenbank drückten zusätzlich. Der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer bei 6.003,76 Punkten, der DAX verlor 1,26 Prozent.
Der Hintergrund
Glänzendes Geschäft, nervöser Kurs
Operativ läuft es bei Siemens Energy so gut wie nie: Der Konzern meldete zuletzt ein Rekordjahr und einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Laut Marketscreener empfehlen 22 von 28 Analysten die Aktie zum Kauf, das sind Einschätzungen der Banken. Doch der Kurs spiegelt etwas anderes: die Angst, dass der Ausbau der Rechenzentren langsamer läuft als gedacht. Vom 52-Wochen-Hoch bei 195,38 Euro im April hat die Siemens-Energy-Aktie rund 40 Prozent verloren. Charttechniker hatten am Morgen noch auf den Sprung über die 20-Tage-Linie bei 125,83 Euro verwiesen. Diese Marke ist wieder deutlich unterschritten.
Entscheidend wird, ob die Zone um 118 bis 120 Euro hält, die Marktbeobachter zuletzt als kurzfristig wichtig nannten.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Warum ist die Siemens-Energy-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?
Die KI-Rally vom Montag fand keine Anschlusskäufer. Nvidia fiel, und Siemens Energy wird wegen des Strombedarfs der Rechenzentren wie ein KI-Wert gehandelt.
Wie viel hat die Siemens-Energy-Aktie verloren?
6,78 Prozent auf 117,88 Euro. Der Gewinn vom Montag ist vollständig aufgezehrt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Siemens-Energy-Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, in den USA außerbörslich SMEGF.
Gab es schlechte Unternehmensnachrichten?
Nein. Der Konzern meldet ein Rekordjahr und 164 Milliarden Euro Auftragsbestand.
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