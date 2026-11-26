Operativ läuft es so gut wie nie. Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzplus von 15,5 Prozent und einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Konzern hat seine Ziele bis 2030 angehoben und plant nach Angaben der Börsen-Zeitung ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Der Kurs erzählt eine andere Geschichte: Anleger fragen sich, ob die großen Technologiekonzerne ihre Milliardeninvestitionen in Rechenzentren durchhalten. Bleiben die Bestellungen aus, träfe das zuerst die Hersteller von Turbinen und Netztechnik.