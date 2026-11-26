Wenn die KI-Branche hustet, bekommt Siemens Energy Fieber. Und wenn sie sich erholt, steht der Münchner Konzern vorn. Die Siemens-Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMERY) steigt am Donnerstag um 10:25 Uhr um 4,87 Prozent auf 117,94 Euro. Damit liegt sie auf Platz zwei der Eurostoxx50 Gewinner und zugleich an der Spitze des DAX. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte.
Siemens-Energy-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 4,9 Prozent nach dem KI-Crash – 164 Milliarden Euro Aufträge sprechen für sich
Die Siemens-Energy-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Energietechnikkonzern um 4,87 Prozent auf 117,94 Euro. Anleger kaufen die Ausrüster der KI-Rechenzentren zurück. Die Gründe für den Kursgewinn und was der Rekord-Auftragsbestand bedeutet.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Siemens-Energy-Aktie heute so stark zulegt
Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik sind die Stromversorgung der KI-Rechenzentren. Deshalb hängt der Kurs an der Stimmung für künstliche Intelligenz.
Am Mittwochabend drehte die Wall Street. Der Nasdaq 100 lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss nur 0,6 Prozent tiefer, der Halbleiterindex SOX holte einen Rutsch von mehr als 8 Prozent großteils auf. Laut Commerzbank tauchten plötzlich Schnäppchenkäufer auf. In Frankfurt sind am Donnerstag nach dpa-AFX-Angaben vor allem die Werte gefragt, die Infrastruktur für KI-Rechenzentren liefern: Siemens Energy, Infineon und Hochtief.
Eine eigene Meldung des Unternehmens gibt es heute nicht. Entscheidend ist die Fallhöhe: Vom Rekordhoch bei mehr als 190 Euro im Frühjahr hatte die Siemens-Energy-Aktie zuletzt rund 40 Prozent verloren. Am Dienstag und Mittwoch gehörte sie zu den größten Verlierern im DAX. Die heutige Erholung bringt sie wieder in die Nähe der Marke von 120 Euro, die in der vergangenen Woche gefallen war.
KI-Erholung
Die Wende an der Wall Street hebt die Ausrüster der Rechenzentren.
Tiefer Fall
Rund 40 Prozent Abstand zum Rekordhoch locken Käufer an.
Volle Bücher
Der Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro sichert die Auslastung über Jahre.
Marke im Blick
Die Aktie nähert sich wieder der Schwelle von 120 Euro.
Das Unternehmen
Rekordjahr trifft auf Kursschwäche
Operativ läuft es so gut wie nie. Siemens Energy hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzplus von 15,5 Prozent und einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Konzern hat seine Ziele bis 2030 angehoben und plant nach Angaben der Börsen-Zeitung ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Der Kurs erzählt eine andere Geschichte: Anleger fragen sich, ob die großen Technologiekonzerne ihre Milliardeninvestitionen in Rechenzentren durchhalten. Bleiben die Bestellungen aus, träfe das zuerst die Hersteller von Turbinen und Netztechnik.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Warum ist die Siemens-Energy-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Nach der Wende an der Wall Street kaufen Anleger die Ausrüster der KI-Rechenzentren zurück. Die Siemens-Energy-Aktie war zuvor besonders stark gefallen.
Wie stark steigt die Siemens-Energy-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr notierte sie auf Xetra bei 117,94 Euro, ein Plus von 4,87 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Siemens-Energy-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y. Das Xetra-Kürzel ist ENR, in den USA wird ein ADR außerbörslich gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 lag er bei 164 Milliarden Euro, dem höchsten Wert der Unternehmensgeschichte.
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