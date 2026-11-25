Warum ist die Siemens Energy Aktie am Dienstag gefallen?

Die Aktie folgte der schwächeren Stimmung bei KI-Werten. Nach dem Kurssprung vom Montag nahmen Anleger Gewinne mit.

Was hat Siemens Energy mit KI zu tun?

Der Konzern liefert Gasturbinen und Netztechnik, die für die Stromversorgung großer KI-Rechenzentren gebraucht werden.

Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?

Das 52-Wochen-Hoch lag im April bei 195,38 Euro, rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.