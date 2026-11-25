Die Siemens Energy Aktie hat am Dienstag eine Kehrtwende hingelegt. Nachdem sie am Montag mit einem Plus von 8,67 Prozent den Spitzenplatz im DAX erobert hatte, verlor sie am Dienstag 6,78 Prozent und schloss im Xetra-Handel bei 117,88 Euro. Damit ist ein Großteil des Montagsgewinns wieder verschwunden.
Siemens Energy Aktie: Erst DAX-Sieger, dann fast 7 Prozent Absturz – was ist hier los?
Am Montag die Nummer eins im DAX mit fast 9 Prozent Plus, am Dienstag ein Minus von fast 7 Prozent: Die Siemens Energy Aktie schwankt wie ein Tech-Wert. Der Grund ist ihre neue Rolle als Stromlieferant für KI-Rechenzentren. Die Analyse zeigt, warum der Energietechnikkonzern zum Spielball der KI-Stimmung geworden ist.
Der Hintergrund
Ein Energiekonzern im KI-Sog
Warum schwankt ein Hersteller von Gasturbinen und Stromnetztechnik wie ein Chipwert? Die Antwort liegt im Strombedarf der KI. Rechenzentren für künstliche Intelligenz verschlingen enorme Mengen Energie, und Siemens Energy liefert Turbinen, Transformatoren und Netztechnik, um diesen Bedarf zu decken. Die Siemens Energy Aktie wird deshalb an der Börse inzwischen als KI-Profiteur gehandelt. Als Nvidia am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang zur Erholung ansetzte, zog Siemens Energy kräftig mit. Als die KI-Stimmung am Dienstag wieder kippte, ging es ebenso deutlich abwärts.
Das große Bild
Weit unter dem Rekordhoch
Vom 52-Wochen-Hoch bei 195,38 Euro im April ist die Siemens Energy Aktie inzwischen rund 40 Prozent entfernt. Das Jahrestief liegt bei 103 Euro. Die starken Zahlen, die der Konzern am 11. November vorgelegt hatte, haben den Abwärtstrend bislang nicht gestoppt. Anleger trennen derzeit kaum zwischen Unternehmen, die von KI direkt profitieren, und solchen, die nur mittelbar daran verdienen.
Siemens Energy verkauft die Kraftwerke für den KI-Boom – und bekommt dafür die Volatilität eines Tech-Werts gratis dazu.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie am Dienstag gefallen?
Die Aktie folgte der schwächeren Stimmung bei KI-Werten. Nach dem Kurssprung vom Montag nahmen Anleger Gewinne mit.
Was hat Siemens Energy mit KI zu tun?
Der Konzern liefert Gasturbinen und Netztechnik, die für die Stromversorgung großer KI-Rechenzentren gebraucht werden.
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch lag im April bei 195,38 Euro, rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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