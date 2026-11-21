Montag – Gewinnmitnahmen. Nach dem Kurssprung der Vorwoche nahmen Anleger Gewinne mit, die Aktie fiel um 1,75 Prozent auf 128,98 Euro.

Dienstag – vor den Nvidia-Zahlen. Im Sog der Nervosität im KI-Sektor verlor die Aktie 3,09 Prozent auf 125,00 Euro.

Mittwoch und Donnerstag – Hoffnung auf Anthropic. Die Rekordzahlen von Nvidia und die Vorfreude auf den Börsengang von Anthropic stützten. Die Aktie stieg wieder auf 126,70 Euro.

Freitag – der Einbruch. Nach dem Bericht über SEC-Ermittlungen bei Nvidia und einem Ausverkauf in Asien brach die Aktie um 6,61 Prozent auf 118,32 Euro ein.