Eine Woche kann an der Börse eine Ewigkeit sein. Vor sieben Tagen war die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Xetra-Kürzel: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) mit mehr als 11 Prozent Plus noch der größte DAX Gewinner. Jetzt gehört sie zu den größten DAX Verlierern der Woche: Mit einem Minus von 9,87 Prozent auf 118,32 Euro belegt der Energietechnikkonzern Platz vier unter den Wochenverlierern. Eine einzige Unternehmensnachricht gab es dafür nicht. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Markt den Rekordzahlen plötzlich nicht mehr traut.
Siemens Energy-Aktie DAX Verlierer: Vom Wochengewinner zum Absturz – warum 164 Milliarden Euro Aufträge den Kurs nicht retten
Die Siemens Energy-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 9,87 Prozent auf 118,32 Euro gab der Energietechnikkonzern fast den gesamten Kurssprung der Vorwoche wieder ab. Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren trafen den Gasturbinen-Spezialisten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und warum die Auftragsbücher trotzdem voll sind.
Wochenanalyse
Ein Spielball der KI-Stimmung: so lief die Woche der Siemens Energy-Aktie
Die Woche der Siemens Energy-Aktie lässt sich am Nasdaq-Kurs ablesen: Fiel der KI-Sektor, fiel auch der Energietechnikkonzern. Hoffte der Markt, stieg er wieder.
Montag – Gewinnmitnahmen. Nach dem Kurssprung der Vorwoche nahmen Anleger Gewinne mit, die Aktie fiel um 1,75 Prozent auf 128,98 Euro.
Dienstag – vor den Nvidia-Zahlen. Im Sog der Nervosität im KI-Sektor verlor die Aktie 3,09 Prozent auf 125,00 Euro.
Mittwoch und Donnerstag – Hoffnung auf Anthropic. Die Rekordzahlen von Nvidia und die Vorfreude auf den Börsengang von Anthropic stützten. Die Aktie stieg wieder auf 126,70 Euro.
Freitag – der Einbruch. Nach dem Bericht über SEC-Ermittlungen bei Nvidia und einem Ausverkauf in Asien brach die Aktie um 6,61 Prozent auf 118,32 Euro ein.
Die Gründe für den Kursverlust
Der KI-Strom unter Verdacht: was den Wochenverlierer belastet
Siemens Energy liefert Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik – genau die Produkte, die für den Strombedarf neuer KI-Rechenzentren gebraucht werden. Diese Verbindung hat die Aktie in den vergangenen Jahren vervielfacht. In dieser Woche wurde sie zur Belastung: Als Zweifel am Tempo des Ausbaus von Rechenzentren in den USA aufkamen, verkauften Anleger alles, was am KI-Boom hängt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Ausverkauf bei KI-Werten
Die SEC-Ermittlungen bei Nvidia und der Kurssturz an der Nasdaq trafen alle Profiteure des KI-Booms, auch die Zulieferer der Energieinfrastruktur.
Zweifel am Rechenzentrumsbau
Der Markt fürchtet, dass Technologiekonzerne ihre Milliardeninvestitionen in Rechenzentren drosseln könnten. Das würde die Nachfrage nach Gasturbinen dämpfen.
Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Nach dem Plus von mehr als 11 Prozent in der Vorwoche saßen viele Anleger auf Gewinnen, die sie im unsicheren Umfeld sicherten.
Details aus den Jahreszahlen
Der Auftragseingang im vierten Quartal lag mit 14,8 Milliarden Euro unter den Erwartungen, das Ergebnisziel für 2027 von rund 5 Milliarden Euro unter dem, was der Markt erhofft hatte.
Einordnung
Volle Auftragsbücher, leere Nerven
Fundamental steht Siemens Energy so gut da wie nie. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord – das entspricht mehr als dreieinhalb Jahresumsätzen. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie steigen, die Marge erreichte 12,4 Prozent. Der Absturz zeigt deshalb vor allem eines: Der Markt koppelt die Siemens Energy-Aktie eng an die Stimmung im KI-Sektor – unabhängig davon, wie gut die eigenen Zahlen sind.
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie
Warum ist die Siemens Energy-Aktie einer der DAX Verlierer der Woche?
Der Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Ausbau der US-Rechenzentren belasteten den Energietechnikkonzern. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 9,87 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Siemens Energy-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y. Auf Xetra wird die Aktie unter ENR gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter SMNEY.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 lag er bei einem Rekord von 164 Milliarden Euro.
Welche Dividende plant Siemens Energy?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr. Die Hauptversammlung stimmt am 25. Februar 2027 ab.
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