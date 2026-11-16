Siemens Energy Aktie DAX Verlierer: KI-Gewinnmitnahmen drücken den Kurs unter 130 Euro – wie viel bleibt vom Zahlen-Sprung?

Der Rückgang zog sich durch den ganzen Tag. Schon am Vormittag lag die Aktie knapp unter Wasser, am Nachmittag gegen 15:42 Uhr meldete finanzen.at ein Minus von 1,51 Prozent auf 129,30 Euro. Bis zum Handelsende weitete sich der Abschlag noch etwas aus – parallel zum Gesamtmarkt: Der DAX schloss mit 26.598,64 Punkten um 0,57 Prozent leichter und damit auf dem Tagestief.

Den Rahmen setzte die Tech-Schwäche nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Am Dienstag legt der Chipkonzern nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – erstmals ohne Huang an der Spitze. Laut dem Dow-Jones-Schlussbericht gaben Profiteure der KI-Infrastruktur vor diesem Termin nach, Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Dazu kamen Zins- und Inflationssorgen, die auch Versorger belasteten.