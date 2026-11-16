Die Siemens Energy Aktie (Handelssymbol: ENR, ISIN: DE000ENER6Y0) gehört zu den DAX Verlierern des Montags: Zum Xetra-Schluss gab das Papier laut Dow Jones rund 1,8 Prozent nach, gegen 17:49 Uhr wurden laut boerse.de 128,84 Euro gezahlt. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Stattdessen trennten sich Anleger zum Wochenauftakt quer durch den Markt von Gewinnern rund um die KI-Infrastruktur – und Siemens Energy ist im DAX der prominenteste Vertreter dieser Gruppe.
Siemens Energy Aktie DAX Verlierer: KI-Gewinnmitnahmen drücken den Kurs unter 130 Euro – wie viel bleibt vom Zahlen-Sprung?
Die Siemens Energy Aktie schließt den Montag auf Xetra rund 1,8 Prozent schwächer und rutscht unter 130 Euro. Ohne eigene Unternehmensnachricht nehmen Anleger bei KI-Infrastrukturwerten Gewinne mit – einen Tag vor den Nvidia-Zahlen. Was der Rückgang für die Rally nach dem Rekordjahr bedeutet.
Der Handelstag
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer – obwohl es keine Nachricht gibt?
Der Rückgang zog sich durch den ganzen Tag. Schon am Vormittag lag die Aktie knapp unter Wasser, am Nachmittag gegen 15:42 Uhr meldete finanzen.at ein Minus von 1,51 Prozent auf 129,30 Euro. Bis zum Handelsende weitete sich der Abschlag noch etwas aus – parallel zum Gesamtmarkt: Der DAX schloss mit 26.598,64 Punkten um 0,57 Prozent leichter und damit auf dem Tagestief.
Den Rahmen setzte die Tech-Schwäche nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang. Am Dienstag legt der Chipkonzern nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor – erstmals ohne Huang an der Spitze. Laut dem Dow-Jones-Schlussbericht gaben Profiteure der KI-Infrastruktur vor diesem Termin nach, Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Dazu kamen Zins- und Inflationssorgen, die auch Versorger belasteten.
Gewinnmitnahmen nach der Rally
Nach dem Kurssprung auf die Jahreszahlen sichern Anleger Gewinne. Siemens Energy war in der Vorwoche der stärkste DAX-Wert.
Nvidia als Taktgeber
Ein wachsender Teil der Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik kommt aus dem Bau von Rechenzentren. Jede Unsicherheit rund um Nvidia schlägt deshalb auch in München durch.
Zinsen
Zins- und Inflationssorgen drückten am Montag auf die Stimmung. Höhere Finanzierungskosten treffen kapitalintensive Kraftwerks- und Netzprojekte.
|Wert
|Veränderung
|Stand
|Siemens
|−2,38 %
|15:42 Uhr
|Siemens Energy
|−1,8 %
|Xetra-Schluss
|Infineon
|−1,3 %
|Xetra-Schluss
|Eon
|−1,1 %
|Xetra-Schluss
|DAX
|−0,57 %
|Schluss, 26.598,64 Punkte
Quelle: finanzen.at (15:42 Uhr); Dow Jones XETRA-SCHLUSS via finanzen.net (17:47 Uhr); dpa-AFX
Die Einordnung
Wie viel bleibt vom Zahlen-Sprung?
Am Mittwoch hatte die Siemens Energy Aktie nach den Rekordzahlen laut dpa-AFX um 10,78 Prozent auf 132,76 Euro zugelegt. Seitdem bröckelt der Kurs: Am Freitag schloss sie auf Xetra bei 131,28 Euro, am Montag ging es unter die Marke von 130 Euro. Rechnerisch ist damit knapp ein Drittel des Kurssprungs vom Mittwoch wieder abgegeben. Der Großteil der Erholung steht aber noch.
Der größere Maßstab ist ernüchternder. Vom Rekordhoch bei 191,66 Euro aus dem April trennt die Aktie inzwischen rund ein Drittel – schon am Freitag lag sie laut finanzen.net gut 31 Prozent darunter. Über einen Monat steht laut stock3 ein Minus von knapp 4 Prozent, seit Jahresbeginn bleibt dagegen ein Plus von rund 7 Prozent. Ende Oktober hatten Zweifel am KI-Bauboom die Aktie deutlich unter Druck gesetzt, erst die Jahreszahlen brachten die Wende.
Das Fundament
Hat sich an der Siemens Energy Aktie fundamental etwas geändert?
Nein – zumindest nicht seit Mittwoch. Im Geschäftsjahr 2026 kam Siemens Energy auf einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,13 Milliarden Euro. Allein im vierten Quartal wuchs der Umsatz laut finanzen.net um gut 31 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein neuer Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2029/30 zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro.
Der Rückkauf stützt die Aktie über Jahre hinweg, verhindert aber keine Tagesschwankungen. Die Analysten bleiben nach den Zahlen überwiegend zuversichtlich, ihre Kursziele liegen mehrheitlich deutlich über dem aktuellen Kurs. An der Börse zählt kurzfristig dennoch vor allem die Frage, ob die Investitionen der großen Cloud-Konzerne in Rechenzentren im bisherigen Tempo weiterlaufen.
Die Termine
Was steht für Siemens Energy als Nächstes an?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf Nvidia am Dienstag nach US-Börsenschluss und auf den Börsengang von Anthropic am Donnerstag, der zeigt, wie viel Kapital weiter in die KI fließt. Am selben Tag treffen sich Trump, Xi und Putin. Siemens Energy selbst legt am 11. Februar 2027 Zahlen zum ersten Quartal vor, die Hauptversammlung mit dem Dividendenbeschluss ist für den 25. Februar 2027 geplant.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum fällt die Siemens Energy Aktie heute?
Ohne eigene Nachricht nahmen Anleger nach der Rally auf die Jahreszahlen Gewinne mit. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag standen KI-Infrastrukturwerte insgesamt unter Druck, die Aktie schloss rund 1,8 Prozent leichter.
Wo notiert die Siemens Energy Aktie im Vergleich zum Rekordhoch?
Das Rekordhoch liegt bei 191,66 Euro vom 24. April 2026. Mit knapp 129 Euro notiert die Aktie rund ein Drittel darunter.
Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Siemens Energy Aktie?
Auf Xetra wird sie unter dem Kürzel ENR gehandelt, die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y.
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