Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordjahr, wackelt jetzt die 130-Euro-Marke?

In der Vorwoche war die Siemens Energy Aktie mit einem Plus von 11,91 Prozent der größte DAX Gewinner. Am Mittwoch sprang sie nach den Jahreszahlen bis auf 132,92 Euro. Seitdem nehmen Anleger Gewinne mit. Zum Wochenstart kommt die Stimmung im KI-Sektor hinzu: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang stehen Technologiewerte in Asien unter Druck, am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor. Siemens Energy ist zwar kein Chipkonzern, doch ein wachsender Teil der Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik stammt aus dem Bau von Rechenzentren. Ende Oktober hatte genau diese Sorge vor einem Ende des KI-Baubooms die Aktie rund 40 Prozent unter ihr Rekordhoch gedrückt.