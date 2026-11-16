Die Siemens Energy Aktie setzt ihren Rückzug in kleinen Schritten fort. Gegen 9:45 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 130,28 Euro, ein Minus von 0,76 Prozent – damit gehört Siemens Energy zu den DAX Verlierern des Vormittags. Kurz nach Handelsbeginn war die Aktie sogar unter 130 Euro gerutscht. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Seit dem Kurssprung von 9,42 Prozent nach den Rekordzahlen am vergangenen Mittwoch geht es für die Siemens Energy-Aktie abwärts: Anleger sichern Gewinne, und die Chip-Verkaufswelle vor den Nvidia-Zahlen trifft auch die Profiteure des Rechenzentrumsbooms.
Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach dem Rekordjahr, wackelt jetzt die 130-Euro-Marke?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Montagvormittag zu den DAX Verlierern: Minus 0,76 Prozent auf 130,28 Euro. Nach dem Kurssprung auf das Rekordjahr und den 9-Milliarden-Rückkauf geben Anleger Gewinne ab – und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen trifft auch den Profiteur des Rechenzentrumsbooms. Was die Siemens Energy Aktie jetzt bewegt und welche Marken zählen.
Der Auslöser
Gewinnmitnahmen und KI-Nervosität: warum die Siemens Energy Aktie nachgibt
Vom Prügelknaben zum Wochensieger – und jetzt zum DAX Verlierer: Bei Siemens Energy zeigt sich, wie schnell die Stimmung an der Börse dreht, wenn ein Geschäftsmodell eng am KI-Zyklus hängt.
In der Vorwoche war die Siemens Energy Aktie mit einem Plus von 11,91 Prozent der größte DAX Gewinner. Am Mittwoch sprang sie nach den Jahreszahlen bis auf 132,92 Euro. Seitdem nehmen Anleger Gewinne mit. Zum Wochenstart kommt die Stimmung im KI-Sektor hinzu: Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang stehen Technologiewerte in Asien unter Druck, am Dienstagabend legt Nvidia Zahlen vor. Siemens Energy ist zwar kein Chipkonzern, doch ein wachsender Teil der Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik stammt aus dem Bau von Rechenzentren. Ende Oktober hatte genau diese Sorge vor einem Ende des KI-Baubooms die Aktie rund 40 Prozent unter ihr Rekordhoch gedrückt.
Abhängigkeit vom KI-Boom
Rechenzentren treiben die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik. Jede Sorge im KI-Sektor schlägt auf die Aktie durch.
Ausblick unter den Erwartungen
Das Gewinnziel für 2027 von rund 5 Milliarden Euro lag unter den Schätzungen der Analysten.
Aufträge im Schlussquartal
Der Auftragseingang im vierten Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück.
Ambitionierte Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 30 bleibt wenig Raum für Enttäuschungen.
Die Fundamentaldaten
Das beste Jahr der Firmengeschichte: was Siemens Energy geliefert hat
Am Geschäft liegt die Schwäche nicht. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Gewinn nach Steuern sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030 – zusätzlich zum laufenden Programm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 164 Milliarden Euro. Bis 2030 plant Siemens Energy jährlich 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum und eine Marge von 20 bis 22 Prozent.
Gasturbinen als Engpass
Gas Services wuchs vergleichbar um 20,3 Prozent bei 16,4 Prozent Marge. Lieferzeiten für große Turbinen liegen bei rund zwei Jahren.
Netztechnik als Margenstar
Grid Technologies legte vergleichbar um 26,2 Prozent zu und erreichte eine Marge von 18,9 Prozent.
Windsparte an der Gewinnschwelle
Siemens Gamesa erreichte wie versprochen den Break-even.
Die Analysten
Kursziele von 125 bis 250 Euro: die Profis sehen viel Luft
Die Analysten bleiben für die Siemens Energy Aktie überwiegend optimistisch. JPMorgan und Evercore ISI sehen jeweils 250 Euro, die Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen 210 Euro. Goldman Sachs senkte das Ziel von 212 auf 200 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Oddo BHF stufte am Freitag auf „Outperform“ mit 175 Euro hoch. Am unteren Ende steht Panmure Liberum mit 125 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: die Zone um 124 Euro als Sicherheitsnetz
Charttechnisch kämpft die Siemens Energy Aktie mit der runden Marke von 130 Euro. Die Zone um 133 Euro, das Hoch vom Mittwoch, ist zur Hürde geworden. Nach unten bildet der Bereich um 124 Euro die erste wichtige Unterstützung – das Niveau vom vergangenen Montag. Darunter liegt die Zone um 117 Euro, von der aus die Rally startete. Ein Rückfall dorthin würde das Comeback der Vorwoche weitgehend zunichtemachen. Bis zum Rekordschluss von 191,66 Euro fehlen rund 47 Prozent.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?
Anleger nehmen nach dem Kurssprung der Vorwoche Gewinne mit. Zudem belastet die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen Werte, die vom Bau von Rechenzentren profitieren. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lief das Geschäftsjahr 2026 bei Siemens Energy?
Rekordumsatz von 44,2 Milliarden Euro, Gewinn von 4,1 Milliarden Euro, Dividende von 2,30 Euro und ein neuer Rückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
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