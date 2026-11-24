Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) gibt am Dienstag einen Großteil ihres Montagsgewinns wieder ab. Um 12:34 Uhr notiert das Papier bei 122,66 Euro, ein Minus von 3,00 Prozent – damit ist der Energietechnikkonzern der zweitgrößte DAX Verlierer am Mittag. Am Montag hatte die Siemens Energy-Aktie noch die DAX-Gewinner angeführt und war um 6,88 Prozent auf 126,46 Euro gesprungen. Der Grund für das Auf und Ab liegt in den USA: Die Aktie wird zunehmend wie ein KI-Wert gehandelt.
Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer am Mittag – der KI-Rückenwind dreht, hält die Marke von 120 Euro?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Minus 3,00 Prozent auf 122,66 Euro. Nach dem Sprung um 6,88 Prozent am Montag fahren die deutschen KI-Werte wieder in den Rückwärtsgang. Warum der Profiteur des Rechenzentrumsbooms so stark schwankt, was das Geschäft hergibt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
KI-Werte im Rückwärtsgang: warum die Siemens Energy Aktie fällt
Montag Spitzenreiter, Dienstag Schlusslicht: Bei Siemens Energy zeigt sich, wie stark die Aktie inzwischen an der Stimmung rund um künstliche Intelligenz hängt.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) eine Kursexplosion bei Technologiewerten ausgelöst. In Frankfurt profitierten vor allem Werte, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen – allen voran Siemens Energy, dessen Gasturbinen und Netztechnik für die Stromversorgung von Rechenzentren gefragt sind. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe: Die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy fuhren wieder in den Rückwärtsgang. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dem steilen Anstieg Gewinne mit und warten ab, ob die Erholung im KI-Sektor trägt.
KI-Abhängigkeit
Ein wachsender Teil der Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik stammt aus dem Bau von Rechenzentren – jede Sorge im KI-Sektor schlägt durch.
Hohe Schwankungen
Freitag 118,32 Euro, Montag 126,46 Euro, Dienstag 122,66 Euro: Die Aktie bewegt sich in Prozentsprüngen.
Ausblick unter den Erwartungen
Das Gewinnziel für 2027 von rund 5 Milliarden Euro lag unter den Schätzungen der Analysten.
Ambitionierte Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis um 30 bleibt wenig Raum für Enttäuschungen.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und Milliarden für Aktionäre: das Geschäft liefert
Operativ hat Siemens Energy das beste Jahr seiner Geschichte hinter sich. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Bis 2030 plant der Konzern jährlich 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum und eine Marge von 20 bis 22 Prozent.
Die Analysten
Kursziele von 125 bis 250 Euro: die Profis bleiben optimistisch
Die Analysten bleiben für die Siemens Energy Aktie überwiegend optimistisch. JPMorgan und Evercore ISI sehen jeweils 250 Euro, die Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS nennen 210 Euro. Goldman Sachs steht bei 200 Euro, Oddo BHF bei 175 Euro. Am unteren Ende liegt Panmure Liberum mit 125 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: die Zone um 118 Euro als Sicherheitsnetz
Charttechnisch hat die Siemens Energy Aktie die runde Marke von 125 Euro wieder verloren. Die erste wichtige Unterstützung ist die Marke von 120 Euro, darunter liegt die Zone um 118 Euro – der Schlusskurs vom vergangenen Freitag, von dem aus die Montagsrally startete. Fällt die Aktie darunter, wäre der Erholungsversuch gescheitert. Nach oben muss sie zunächst das Montagsniveau um 126,50 Euro zurückerobern. Bis zum Rekordschluss von 191,66 Euro fehlen rund 56 Prozent.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der KI-Erholung die Anschlusskäufe. Anleger nehmen Gewinne mit. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI).
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