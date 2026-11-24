Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) eine Kursexplosion bei Technologiewerten ausgelöst. In Frankfurt profitierten vor allem Werte, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen – allen voran Siemens Energy, dessen Gasturbinen und Netztechnik für die Stromversorgung von Rechenzentren gefragt sind. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe: Die deutschen KI-Werte wie Infineon und Siemens Energy fuhren wieder in den Rückwärtsgang. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dem steilen Anstieg Gewinne mit und warten ab, ob die Erholung im KI-Sektor trägt.