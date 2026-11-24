Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) erlebt einen rabenschwarzen Dienstag. Am Abend notiert das Papier bei 117,55 Euro, ein Minus von 7,05 Prozent. Damit ist der Münchner Energietechnikkonzern der zweitgrößte DAX Verlierer am Abend – nur Infineon fällt noch stärker. Am Montag war die Siemens-Energy-Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um 6,88 Prozent gestiegen. Dieser Gewinn ist nun vollständig verloren, und die Aktie notiert erstmals seit Tagen wieder unter der Marke von 120 Euro.
Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 7 Prozent, die 120-Euro-Marke fällt, wird der KI-Profiteur zum KI-Opfer?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 7,05 Prozent auf 117,55 Euro. Der Montagsgewinn von fast 7 Prozent ist komplett ausradiert, die Marke von 120 Euro gebrochen. Dabei meldet der Energietechnikkonzern Rekordzahlen und einen Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Was hinter dem Absturz der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Die KI-Wette kippt: warum die Siemens Energy Aktie abstürzt
Siemens Energy liefert Gasturbinen und Netztechnik für den Strombedarf der KI-Rechenzentren. Genau das wird zum Problem, wenn die Börse am KI-Boom zweifelt.
Am Vormittag notierte die Siemens Energy Aktie noch nahezu unverändert bei rund 126,50 Euro. Am Mittag lag das Minus bei 3 Prozent, um 16 Uhr bei knapp 4 Prozent. In der letzten Handelsstunde beschleunigte sich der Ausverkauf: Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) verlor in New York mehr als 7 Prozent, die Technologiebörse Nasdaq gab deutlich nach. Damit brach die Erholung im KI-Sektor binnen 24 Stunden zusammen. Der DAX rutschte zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Wie Infineon und Hochtief gilt Siemens Energy als Profiteur des Rechenzentrumsbooms – und wird bei Zweifeln am KI-Ausbau als Erstes verkauft.
Huang-Rally verpufft
Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen die Anschlusskäufe, Nvidia fällt deutlich.
Zweifel am KI-Tempo
Die UBS-Warnung zu Aixtron schürt Sorgen um den Ausbau von Rechenzentren ab 2028.
120 Euro gebrochen
Die runde Marke galt als wichtige Unterstützung.
Abwärtstrend intakt
Seit dem Rekord im April hat die Aktie fast 40 Prozent verloren.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und 164 Milliarden Aufträge: das Geschäft glänzt
Der Kursverfall steht in scharfem Kontrast zum Geschäft. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens Energy den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 15,5 Prozent. Der Nettogewinn lag bei mehr als 4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 164 Milliarden Euro. Analysten nennen Kursziele zwischen 200 und 245 Euro – weit über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Februar 2027 erwartet.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: unter 120 Euro wird es eng
Charttechnisch ist der Bruch der 120-Euro-Marke ein Rückschlag für die Siemens Energy Aktie. Diese Zone wird nun zum Widerstand, darüber liegt der Montagsschluss um 126,50 Euro. Nach unten rückt der Bereich um 117,50 Euro in den Blick, auf dem die Aktie bereits Ende Oktober notierte. Fällt auch diese Unterstützung, droht ein Test der Zone um 110 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?
Die KI-Erholung vom Montag bricht zusammen. Nvidia verliert in New York deutlich, und Anleger verkaufen Profiteure des Rechenzentrumsbooms wie Siemens Energy.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Der Auftragsbestand liegt bei rund 164 Milliarden Euro.
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