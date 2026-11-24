Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?

Die KI-Erholung vom Montag bricht zusammen. Nvidia verliert in New York deutlich, und Anleger verkaufen Profiteure des Rechenzentrumsbooms wie Siemens Energy.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

Der Auftragsbestand liegt bei rund 164 Milliarden Euro.