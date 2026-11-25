Am Mittwoch griff die Schwäche im Chipsektor erneut auf Siemens Energy über. Infineon fiel auf ein Tief seit April, und auch der Energietechnikkonzern gilt als deutscher KI-Profiteur: Gasturbinen und Netztechnik sind für die Stromversorgung von Rechenzentren gefragt. Zugleich belasten die Pläne der US-Regierung für höhere Zölle auf Waren aus 16 Volkswirtschaften, darunter die EU. Auch die Konjunktur gab keinen Rückenwind: Das Statistische Bundesamt korrigierte das Wachstum im dritten Quartal von 0,2 auf 0,1 Prozent. Der DAX rutschte am Nachmittag unter die Marke von 25.000 Punkten.