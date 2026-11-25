Die Siemens Energy Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR, US-Handelssymbol: SMNEY) setzt ihre Talfahrt fort. Am Mittwochabend notiert das Papier des Münchner Energietechnikkonzerns bei 111,78 Euro, ein Minus von 5,17 Prozent. Damit gehört Siemens Energy erneut zu den größten DAX Verlierern am Abend. Schon am Dienstag war die Siemens-Energy-Aktie um 6,78 Prozent eingebrochen. In zwei Handelstagen summiert sich das Minus auf rund 12 Prozent.
Siemens Energy Aktie: DAX Verlierer am Abend – minus 12 Prozent in zwei Tagen, wie tief fällt der KI-Stromlieferant noch?
Die Siemens Energy Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Verlierern: Minus 5,17 Prozent auf 111,78 Euro. Nach dem Einbruch vom Dienstag reißt der Chip-Ausverkauf den Energietechnikkonzern erneut mit. Vom Rekordhoch im April ist die Aktie inzwischen mehr als 40 Prozent entfernt. Was hinter dem Absturz der Siemens Energy Aktie steckt.
Der Auslöser
Mitgerissen vom Chip-Crash: warum die Siemens Energy Aktie fällt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Siemens Energy wird an der Börse als KI-Profiteur gehandelt – und mit dem Sektor verkauft.
Am Mittwoch griff die Schwäche im Chipsektor erneut auf Siemens Energy über. Infineon fiel auf ein Tief seit April, und auch der Energietechnikkonzern gilt als deutscher KI-Profiteur: Gasturbinen und Netztechnik sind für die Stromversorgung von Rechenzentren gefragt. Zugleich belasten die Pläne der US-Regierung für höhere Zölle auf Waren aus 16 Volkswirtschaften, darunter die EU. Auch die Konjunktur gab keinen Rückenwind: Das Statistische Bundesamt korrigierte das Wachstum im dritten Quartal von 0,2 auf 0,1 Prozent. Der DAX rutschte am Nachmittag unter die Marke von 25.000 Punkten.
KI-Ausverkauf
Die Schwäche bei Chipwerten färbt auf die Profiteure des Rechenzentrumsbooms ab.
US-Zollpläne
Neue Zölle auf Waren aus der EU wären für den Exporteur eine Belastung.
120 Euro weit entfernt
Die Aktie hat die frühere Unterstützung deutlich hinter sich gelassen.
Minus 40 Prozent seit April
Der Abwärtstrend seit dem Rekord ist intakt.
Die Fundamentaldaten
Rekordjahr und 164 Milliarden Aufträge: das Geschäft brummt
Der Kursverfall steht im Kontrast zum Geschäft. Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens Energy den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Nettogewinn lag bei mehr als 4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand bei rund 164 Milliarden Euro. Analysten nennen Kursziele zwischen 200 und 245 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Siemens Energy Aktie: 110 Euro im Visier
Charttechnisch nähert sich die Siemens Energy Aktie der Zone um 110 Euro. Hält sie nicht, rückt die runde Marke von 100 Euro in den Blick. Nach oben ist der Dienstagsschluss bei 117,88 Euro die erste Hürde, darüber die Marke von 120 Euro.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie heute DAX Verlierer?
Der Ausverkauf im Chipsektor greift auf die KI-Profiteure über. Dazu kommen neue US-Zollpläne und schwache Konjunkturdaten.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
Die ISIN lautet DE000ENER6Y0, die WKN ENER6Y, das Handelssymbol ENR. In den USA wird ein ADR unter SMNEY gehandelt.
Wie weit ist die Aktie vom Rekord entfernt?
Der Rekordschluss lag am 24. April bei 191,66 Euro. Mit 111,78 Euro liegt die Aktie rund 42 Prozent darunter.
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