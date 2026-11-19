Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es an diesem Donnerstag nicht. Der Kursimpuls kam von außen: Anthropic startete an der Nasdaq und nahm laut Handelsblatt bei einem Ausgabepreis von 83 Dollar rund 81,3 Milliarden Dollar ein, die Bewertung liegt bei etwa 1,5 Billionen Dollar. Für Siemens Energy ist der Bezug indirekt, aber gedanklich naheliegend: Rechenzentren brauchen Strom, und der Konzern liefert Gasturbinen und Netztechnik. Genau deshalb reagiert die Aktie oft auf KI-Nachrichten, im Guten wie im Schlechten. Am Montag hatte die Tech-Schwäche sie noch nach unten gezogen, und am Mittwoch war sie DAX Gewinner mit einem anderen Anlass: Berichten über eine mögliche Neuordnung der Industriesparte. Heute ging es um die Tagesbilanz, und die fiel nüchterner aus als der Vormittag.