Fundamental hat der Konzern erst vor einer Woche geliefert: Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Siemens Energy am 11. November einen Auftragseingang von 68,1 Milliarden Euro, einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 4,13 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 2,30 Euro je Aktie steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2030.

Für 2027 peilt das Management ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Am Zahlentag sprang die Aktie um gut 8 Prozent auf rund 129 Euro – einen großen Teil dieses Sprungs hat sie seither wieder abgegeben.