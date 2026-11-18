Die Siemens Energy Aktie (Xetra-Kürzel ENR, ISIN DE000ENER6Y0) steht am Mittwochmorgen an der Spitze des deutschen Leitindex. Gegen 09:25 Uhr notiert der Energietechnik-Konzern auf Xetra bei 128,16 Euro und damit 2,53 Prozent über dem Vortagesschluss von 125,00 Euro. Der wichtigste Grund liegt in Kalifornien: Die Quartalszahlen von Nvidia haben in der Nacht die Sorge vor einem Ende des KI-Investitionsbooms gedämpft – und davon profitieren in Europa vor allem Werte, die Strom für Rechenzentren liefern.
Siemens Energy Aktie DAX Gewinner: Nvidia-Rekord weckt den Strom-Trade – gelingt die Rückkehr über 130 Euro?
Die Siemens Energy Aktie ist am Mittwochmorgen größter DAX Gewinner: Um 09:25 Uhr kostet sie auf Xetra 128,16 Euro, ein Plus von 2,53 Prozent. Rückenwind liefern die starken Nvidia-Zahlen und die Einigung in Brüssel auf schnellere Netzgenehmigungen.
Der Auslöser
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Nvidia hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar gemeldet, gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das laufende Quartal stellt der Chipkonzern rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht – mehr, als der Markt erwartet hatte.
Für Siemens Energy ist das relevant, weil der Konzern mit Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik einen wachsenden Teil seines Geschäfts mit dem Strombedarf der Rechenzentren macht. Die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtete bereits vorbörslich, Siemens Energy und Infineon hätten sich nach den Nvidia-Zahlen erholt; im Frühhandel bestätigte sich das Bild.
Nvidia entschärft die KI-Sorgen
Rechenzentrumsumsatz von 107,6 Milliarden Dollar und ein Ausblick über den Erwartungen stützen die ganze Lieferkette – vom Chip bis zur Stromversorgung.
Brüssel macht beim Netzausbau Tempo
Unterhändler von EU-Parlament und Rat haben sich in der Nacht vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Netze, Speicher und Erneuerbare geeinigt. Die förmliche Bestätigung steht noch aus.
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf
Am Dienstag hatte die Aktie 3,09 Prozent verloren, der DAX 2,08 Prozent. Ein Teil des heutigen Plus ist auch eine technische Erholung.
Eine eigene Unternehmensmeldung von Siemens Energy gibt es heute nicht. Der Kursanstieg ist damit vor allem ein Branchen- und Stimmungseffekt.
|DAX Gewinner
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Veränderung
|Siemens Energy
|+2,53 %
|Deutsche Bank
|-1,73 %
|Infineon
|+1,37 %
|Volkswagen Vz.
|-1,33 %
|Bayer
|+1,14 %
|BMW
|-0,96 %
|Merck KGaA
|+1,06 %
|Fresenius Medical Care
|-0,93 %
|Symrise
|+0,78 %
|adidas
|-0,89 %
Quelle: Xetra-Kurse laut finanzen.net, 18.11.2026, 09:25 Uhr
Einordnung
Wie stark ist die Siemens Energy Aktie nach dem Rekordjahr?
Fundamental hat der Konzern erst vor einer Woche geliefert: Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Siemens Energy am 11. November einen Auftragseingang von 68,1 Milliarden Euro, einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 4,13 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 2,30 Euro je Aktie steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2030.
Für 2027 peilt das Management ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einen Nettogewinn von rund 5 Milliarden Euro an. Am Zahlentag sprang die Aktie um gut 8 Prozent auf rund 129 Euro – einen großen Teil dieses Sprungs hat sie seither wieder abgegeben.
Der Abstand zum Rekordhoch vom April ist groß: Damals kostete die Aktie zeitweise rund 188 Euro. Auf Sicht von einem Monat lag das Papier bis Dienstag laut boerse.de 4,60 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn 5,88 Prozent im Plus.
Chartbild
Welche Marken zählen jetzt für die Siemens Energy Aktie?
Charttechnisch bewegt sich der Wert in einem angeschlagenen Umfeld. Am Dienstag lag der Kurs laut boerse.de knapp unter der 20-Tage-Linie bei rund 126 Euro und deutlich unter den längeren Durchschnitten – die 50-Tage-Linie verlief bei rund 135 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 154 Euro. Mit dem heutigen Plus hat die Aktie die 20-Tage-Linie zurückerobert. Die Zone um 130 Euro, an der die Aktie nach dem Zahlensprung gescheitert war, ist die nächste Bewährungsprobe.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Siemens Energy jetzt beachten?
Kurzfristig dürfte die Aktie weiter im Takt der KI- und Zinsnachrichten schwanken. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer letzten Sitzung. Unternehmensseitig sind die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 11. Februar 2027 der nächste feste Termin.
FAQ zur Siemens Energy Aktie
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Die starken Quartalszahlen und der Ausblick von Nvidia stützen Werte, die vom Strombedarf der Rechenzentren profitieren. Dazu kommt die vorläufige EU-Einigung auf schnellere Netzgenehmigungen. Um 09:25 Uhr lag die Aktie 2,53 Prozent im Plus bei 128,16 Euro.
Was sind Kürzel und ISIN der Siemens Energy Aktie?
Das Xetra-Kürzel lautet ENR, die ISIN DE000ENER6Y0.
Wann legt Siemens Energy die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sind für den 11. Februar 2027 angekündigt.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Bis Dienstag lag sie laut boerse.de seit Jahresbeginn 5,88 Prozent im Plus, aber deutlich unter dem Rekordhoch vom April.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.