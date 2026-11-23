Comeback des DAX-Schwergewichts: Die Siemens Energy Aktie steht am Montagmorgen an der Spitze der DAX-Gewinner. Bei Lang und Schwarz notiert das Papier um 08:06 Uhr bei 121,26 Euro und damit 3,40 Euro oder 2,88 Prozent über dem Vortag. Damit holt die Siemens Energy Aktie einen Teil des Einbruchs vom Freitag wieder auf, als sie im Sog des weltweiten Ausverkaufs bei KI-Werten deutlich unter Druck geraten war.
Siemens Energy Aktie: Nach dem 6-Prozent-Absturz schlägt sie am Morgen zurück – War die KI-Panik übertrieben?
Die Siemens Energy Aktie war am Freitag im globalen KI-Ausverkauf um mehr als 6 Prozent eingebrochen. Am Montagmorgen führt sie die DAX-Gewinner an. Wir analysieren, warum die Rechenzentrums-Angst den Kern des Geschäfts verfehlt und was für die Gegenbewegung spricht.
Der Absturz
Opfer des globalen KI-Ausverkaufs
Am Freitag war die Siemens Energy Aktie auf Xetra um 6,61 Prozent auf 118,32 Euro gefallen. Der Grund lag nicht im Unternehmen selbst, sondern an der Wall Street: Die Aktie geriet in den Ausverkauf bei KI-Werten, weil der Konzern Gasturbinen und Netztechnik für die Stromversorgung von Rechenzentren liefert. An der Nasdaq war der Technologieindex am Freitag um 5,6 Prozent eingebrochen.
Genau hier setzt die Gegenbewegung an. Aufträge für Rechenzentren summieren sich auf rund 15 Milliarden Euro, das sind laut Unternehmen weniger als 10 Prozent des Auftragsbestands. Wer die Siemens Energy Aktie wegen der KI-Sorgen verkaufte, hat damit einen kleinen Teil des Geschäfts für das Ganze genommen.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr und ein Milliarden-Rückkauf
Fundamental steht der Konzern so stark da wie nie. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Siemens Energy einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 4,13 Milliarden Euro, für 2027 erwartet das Unternehmen rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn. Der Free Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro. Am 11. November erweiterte Siemens Energy das Rückkaufprogramm um bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030. Bis 2030 peilt der Konzern ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an, nach 12,4 Prozent vor Sondereffekten im Geschäftsjahr 2026.
Die Analysten sehen deutlich mehr Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel von 28 Analysten liegt bei 191,53 Euro. Vorsichtiger ist Panmure Liberum, das die Aktie von Sell auf Hold hochstufte und ein Kursziel von 125 Euro nennt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Markt
Warum der DAX der Tech-Krise trotzt
Rückenwind kommt vom Gesamtmarkt. Laut dpa-AFX dürfte sich der DAX am Montag dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen, auch weil der Leitindex weniger stark von Technologiewerten abhängt. Für die Siemens Energy Aktie heißt das: Nach dem überzogenen Abverkauf greifen Anleger wieder bei einem Titel zu, der vor allem vom weltweiten Ausbau der Stromnetze und Gaskraftwerke lebt.
Einordnung der Redaktion: Die Siemens Energy Aktie wurde am Freitag eher für die Stimmung an der Nasdaq bestraft als für die eigenen Zahlen. Die Erholung am Morgen ist folgerichtig, bleibt aber anfällig, solange der Tech-Sektor nicht zur Ruhe kommt. Entscheidend wird, ob sich die Gegenbewegung im Xetra-Handel bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum steigt die Siemens Energy Aktie heute?
Nach dem Einbruch im KI-Ausverkauf vom Freitag setzt eine Gegenbewegung ein. Der Anteil der Rechenzentren am Auftragsbestand ist mit unter 10 Prozent gering, und der DAX startet robust in die Woche.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 betrug der Auftragsbestand 164 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Siemens Energy Aktie?
ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Handelssymbol: ENR (Xetra), US-Handelssymbol: SMNEY (OTC).
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