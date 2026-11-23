Fundamental steht der Konzern so stark da wie nie. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Siemens Energy einen Umsatz von 44,2 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 4,13 Milliarden Euro, für 2027 erwartet das Unternehmen rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn. Der Free Cashflow vor Steuern erreichte 8,8 Milliarden Euro. Am 11. November erweiterte Siemens Energy das Rückkaufprogramm um bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030. Bis 2030 peilt der Konzern ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an, nach 12,4 Prozent vor Sondereffekten im Geschäftsjahr 2026.