Die Siemens Energy Aktie zählt am Donnerstagmittag zu den DAX Gewinnern: Der Energietechnik-Konzern steigt um 4,53% auf 117,56 Euro. Damit macht die Aktie einen Teil des Rücksetzers der vergangenen Tage wett, der sie bis an das Jahrestief geführt hatte.
Siemens Energy Aktie DAX Gewinner am Mittag: Nasdaq-Erholung stützt den KI-Profiteur
Die Siemens Energy Aktie ist mit +4,53% auf 117,56 Euro DAX Gewinner am Mittag. Der Energietechnik-Konzern profitiert von der KI-Erholung und verteidigt die Zone um das Jahrestief.
Siemens Energy Aktie: Gründe für das Kursplus
Nasdaq-Erholung
Der Nasdaq 100 hatte sich nach heftigen Verlusten durch Turbulenzen im KI-Sektor stabilisiert. Zwischenzeitlich lag er am Mittwoch rund 20% unter seinem Oktober-Hoch, nahe an einem Bärenmarkt. Die Stabilisierung gibt auch europäischen Technologiewerten Auftrieb.
KI-Bezug
Siemens Energy liefert Gasturbinen und Netztechnik für den hohen Strombedarf großer Rechenzentren und gilt deshalb als Profiteur des KI-Booms. Zieht die KI-Stimmung an, zieht die Aktie mit.
Operative Stärke
Im vierten Geschäftsquartal übertraf der Konzern die Erwartungen: Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 Euro nach erwarteten 1,34 Euro, der Umsatz mit 12,83 Mrd. Euro leicht über der Prognose.
Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen selbst nennen die Marktberichte am Mittag nicht. Die Bewegung folgt der Erholung der Technologiewerte.
Achterbahn: +6,88% am Montag, danach rund -11%
Die Siemens Energy Aktie war am Montag, 23.11., mit +6,88% auf 126,46 Euro der stärkste DAX Gewinner, getragen von der KI-Erleichterung nach Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze. Bis zum Mittwochsschluss bei 112,46 Euro gab sie rund 11% ab und testete dabei erfolgreich das Jahrestief von 110,92 Euro aus Anfang November. Auf Wochensicht stand zeitweise ein Minus von mehr als 10%.
|Marke
|Kurs
|Schluss Montag, 23.11.
|126,46 Euro
|Jahrestief (Anfang November)
|110,92 Euro
|Schluss Mittwoch, 25.11.
|112,46 Euro
|Aktuell (Mittag)
|117,56 Euro
Quelle: Xetra-Kurse, Der Aktionär, aktiencheck.de; Stand 26.11.2026
Hintergrund: Rekordaufträge und trotzdem 40% unter Hoch
Das Geschäft läuft, der Kurs nicht: Rekordaufträge und ein Gewinnsprung konnten den Rückgang seit dem Hoch im Frühjahr nicht verhindern, zuletzt lag die Aktie fast 40% darunter. Hinzu kommt ein geplantes weiteres Rückkaufprogramm über bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030. Die Börse blickt dennoch vor allem auf die Stimmung im KI-Sektor.
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