Das Geschäft läuft, der Kurs nicht: Rekordaufträge und ein Gewinnsprung konnten den Rückgang seit dem Hoch im Frühjahr nicht verhindern, zuletzt lag die Aktie fast 40% darunter. Hinzu kommt ein geplantes weiteres Rückkaufprogramm über bis zu 9 Mrd. Euro bis 2030. Die Börse blickt dennoch vor allem auf die Stimmung im KI-Sektor.