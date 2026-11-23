Der Montag war ein Markttag, kein Unternehmenstag. Laut Börsenberichten kehrte Jensen Huang auf den Chefposten von Nvidia zurück, nachdem der Verwaltungsratschef zuvor eine Rückkehr noch ausgeschlossen hatte. Das nahm dem angeschlagenen Technologiesektor Druck. Nach Einschätzung eines IG-Analysten, Salah-Eddine Bouhmidi, reichte die Erleichterung über Nvidia und die KI-Branche hinaus. Er warnte zugleich, erst die kommenden Sitzungen zeigten, ob daraus eine nachhaltige Trendwende wird.

Siemens Energy profitierte als Zulieferer der KI-Infrastruktur: Der Konzern ist kein Chiphersteller, liefert aber Gasturbinen und Netztechnik, die für die Stromversorgung von Rechenzentren gebraucht werden. Entsprechend stark liefen auch Infineon (+6,56 %) und Siemens (+4,12 %). Am Freitag hatte der KI-Ausverkauf die Aktie noch um 6,61 % auf 118,32 Euro gedrückt. Die Erholung am Montag macht davon rund 8,14 Euro wett.