Die Siemens-Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) startet mit politischem Rückenwind in den Mittwoch: In der Nacht haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in Brüssel vorläufig auf schnellere Genehmigungen für Stromnetze, Speicher, Ladestationen und Erneuerbare geeinigt. Den Investitionsbedarf in Europas Netze bis 2040 beziffert die EU-Kommission auf mehr als eine Billion Euro. Für einen Konzern, der mit seiner Netzsparte Transformatoren, Schaltanlagen und Hochspannungstechnik liefert, ist das eine Steilvorlage – und sie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie sie gut gebrauchen kann. Am Dienstag schloss das Papier bei 125,00 Euro, 3,09 Prozent tiefer, und damit rund 35 Prozent unter dem Rekordhoch vom April.