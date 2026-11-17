Großes Potenzial im Blick: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die Siemens-Energy-Aktie das Rating „Outperform“ und ein Kursziel von 210 Euro. Zum Kurs von 128,55 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 63 Prozent.
Siemens-Energy-Aktie: Bernstein sieht über 60 Prozent Luft – Ziel 210 Euro
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Outperform“ für die Siemens-Energy-Aktie mit einem Kursziel von 210 Euro. Die US-Wahlen verändern laut seiner Studie das Umfeld für Rechenzentren.
Steckbrief
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- Siemens Energy AG
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- Outperform (bestätigt)
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- 210 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur Siemens-Energy-Aktie
Wahl verändert das Umfeld – Govindaraj bleibt beim Kauf
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Rekordbestand
Der Auftragsbestand stieg zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf 164 Milliarden Euro.
Mehr Gewinn
Der Gewinn nach Steuern erreichte 4,13 Milliarden Euro.
Ziel für 2027
Für 2027 stellt der Konzern rund 5 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern in Aussicht.
Laufende Projekte
Bereits finanzierte Vorhaben sind laut Govindaraj kaum betroffen.
Umsatz kräftig gestiegen
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal übertraf der Auftragseingang von 14,82 Milliarden Euro den Umsatz deutlich.
Eine unternehmensspezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 210 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Siemens Energy AG (ENR): Kaufen, Kursziel 210,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.