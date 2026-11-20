Die Siemens-Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) gehört 2026 zu den großen Gewinnern im DAX, doch die Frage lautet: Wie viel von den Rekordaufträgen steckt schon im Kurs? Das Analysehaus Berenberg hält an seiner Kaufempfehlung fest und nennt ein Kursziel von 205 Euro – gut 56 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom 13. November von 131,28 Euro. Zugleich zeigt dieselbe Studie eine Schwäche: Die Gasturbinen-Bestellungen im vierten Quartal fielen mit 2 Gigawatt geringer aus als zuvor. Was bedeutet das für die Siemens-Energy-Aktie?
Siemens-Energy-Aktie: Berenberg sieht 205 Euro – aber Gasturbinen-Aufträge schwächeln
Berenberg bleibt für die Siemens-Energy-Aktie bei „Kaufen“ und nennt 205 Euro Kursziel. 164 Milliarden Euro Auftragsbestand stützen, doch im vierten Quartal kamen nur 2 GW Gasturbinen-Aufträge.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Kurs
- 129,62 € (+2,3 % am 19.11., 15:52 Uhr)
- Nächste Zahlen
- 11. Februar 2027 (laut finanzen.net)
Stand: 20.11.2026, Kursangaben vom 19.11.2026 laut finanzen.net, Xetra, Stand 15:52 Uhr
Die Analyse
Was sagt Berenberg zur Siemens-Energy-Aktie? Kaufen, Ziel 205 Euro
Nach den Quartalszahlen hat Berenberg seine Einschätzung bestätigt – und gleichzeitig die Fragezeichen benannt.
Berenberg bleibt bei der Einstufung „Kaufen“ und sieht für die Siemens-Energy-Aktie ein Kursziel von 205 Euro. Entscheidend sei, dass der Auftragsbestand in Umsatz und freien Cashflow übergeht und die Margenziele erreicht werden. Das sind Einschätzungen von Berenberg, keine Prognose von aktiencheck.de. Zum Vergleich: Der Durchschnitt aller Analysten liegt laut finanzen.net bei einem Kursziel von 194,10 Euro; die Deutsche Bank nennt laut Investor-Verlag 210 Euro bei ebenfalls positiver Einstufung.
Die Aufträge
Wie voll sind die Auftragsbücher von Siemens Energy? 164 Milliarden Euro
Der Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro deckt laut Berenberg rund 85 Prozent der für 2027 erwarteten Erlöse ab. Bei Gasturbinen sind Zusagen für 104 Gigawatt Kapazität gesammelt, davon 65 Gigawatt verbindlich. Reservierungen über 39 Gigawatt könnten 2027 in feste Aufträge übergehen. Die Siemens-Energy-Aktie profitiert damit vom weltweiten Strombedarf – Rechenzentren machen laut Bericht aber weniger als 10 Prozent des Auftragsbestands aus. Das Wachstum hängt also nicht allein am KI-Boom.
Der Haken
Warum sind 2 Gigawatt im vierten Quartal ein Warnsignal? Berenberg sieht nur eine Verschiebung
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres bestellten Kunden Gasturbinen mit nur 2 Gigawatt Leistung, schwächer als im Vorquartal. Berenberg wertet das als zeitliche Verschiebung, nicht als Trendwende. Für die Siemens-Energy-Aktie bleibt es dennoch ein Prüfstein: Nur wenn die Reservierungen 2027 tatsächlich zu festen Bestellungen werden, bleibt die Wachstumsstory glaubwürdig. Hinzu kommt die Frage der Lieferketten – Aufträge werden erst zu Umsatz, wenn Turbinen gefertigt und ausgeliefert werden können.
Die Zahlen
Wie stark war das Rekordjahr? Gewinn je Aktie 1,49 statt 0,19 Euro
Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz laut finanzen.net um 23 Prozent auf 12,83 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 Euro nach 0,19 Euro im Vorjahr. Die Gewinnmarge des Geschäftsjahres 2026 beträgt 12,4 Prozent. Für die kommenden Jahre hat das Management deutlich höhere Ziele ausgegeben.
|Zeitraum
|Gewinnmarge
|Umsatz
|Geschäftsjahr 2026 (Ist)
|12,4 %
|–
|Geschäftsjahr 2027 (Ziel)
|14 bis 16 %
|–
|Geschäftsjahr 2030 (Ziel)
|20 bis 22 %
|mehr als 70 Mrd. €
Zielgrößen des Managements, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: wallstreet-online (19.11.2026), Siemens Energy
Die Aktionäre
Wie viel Geld fließt an die Aktionäre? Rückkauf und Ausschüttung
Siemens Energy will bis 2030 rund 55 Milliarden Euro freien Cashflow erwirtschaften und etwa 45 Prozent des verfügbaren Kapitals ausschütten. Dazu kommt ein Aktienrückkaufprogramm über 9 Milliarden Euro; ob es zusätzlich zu einem laufenden Programm über 6 Milliarden Euro läuft, nennen die Quellen unterschiedlich. Die Dividende lag für 2025 bei 0,70 Euro, der Markt erwartet laut finanzen.net für das nächste Jahr 1,98 Euro je Aktie.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Welches Kursziel hat Berenberg für die Siemens-Energy-Aktie?
Berenberg nennt 205 Euro bei der Einstufung „Kaufen“. Das ist die Einschätzung des Analysehauses.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro, laut Berenberg etwa 85 Prozent der für 2027 erwarteten Erlöse.
Wie war der Kurs der Siemens-Energy-Aktie zuletzt?
Am 19. November notierte die Aktie auf Xetra um 15:52 Uhr bei 129,62 Euro, ein Plus von 2,3 Prozent.
Zahlt Siemens Energy Dividende?
Für 2025 waren es 0,70 Euro je Aktie; für das nächste Jahr werden laut finanzen.net 1,98 Euro erwartet.
Wann gibt es die nächsten Zahlen?
Die nächste Bilanzvorlage ist laut finanzen.net für den 11. Februar 2027 terminiert.
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