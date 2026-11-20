Welches Kursziel hat Berenberg für die Siemens-Energy-Aktie?

Berenberg nennt 205 Euro bei der Einstufung „Kaufen“. Das ist die Einschätzung des Analysehauses.

Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

Rund 164 Milliarden Euro, laut Berenberg etwa 85 Prozent der für 2027 erwarteten Erlöse.

Wie war der Kurs der Siemens-Energy-Aktie zuletzt?

Am 19. November notierte die Aktie auf Xetra um 15:52 Uhr bei 129,62 Euro, ein Plus von 2,3 Prozent.

Zahlt Siemens Energy Dividende?

Für 2025 waren es 0,70 Euro je Aktie; für das nächste Jahr werden laut finanzen.net 1,98 Euro erwartet.

Wann gibt es die nächsten Zahlen?

Die nächste Bilanzvorlage ist laut finanzen.net für den 11. Februar 2027 terminiert.