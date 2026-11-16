Siemens Energy Aktie: Berenberg bleibt optimistisch

Die jüngste Siemens Energy-Aktienanalyse von Berenberg liefert eine ausgesprochen optimistische Einschätzung. Analyst Richard Dawson bestätigt in seiner Studie vom 13. November 2026 das Rating "Buy" und hält am unveränderten Kursziel 205 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 130,76 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 56,8 Prozent. Die positive Einschätzung wird durch außergewöhnlich starke Fundamentaldaten unterstützt. Siemens Energy erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Rekordumsatz von 44,2 Milliarden Euro, einen Auftragseingang von 68,1 Milliarden Euro und einen Auftragsbestand von rund 164 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die Ergebnismarge vor Sondereffekten auf 12,4 Prozent. Besonders Gas Services und Grid Technologies entwickeln sich zu starken Wachstumstreibern. Auch die erfolgreiche Stabilisierung von Siemens Gamesa und der hohe Free Cashflow stärken die Investmentthese. Für Berenberg-Analyst Richard Dawson sind vor allem die gut berechenbaren Perspektiven für weiteres profitables Wachstum, die umfangreiche Gasturbinen-Pipeline und das langfristige Servicepotenzial entscheidend. Die Chancen sind erheblich, doch die Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Siemens Energy muss seine ambitionierten Ziele erst erreichen und den Rekordauftragsbestand erfolgreich in profitable Umsätze umwandeln. Gelingt dies, könnte das Unternehmen seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den kommenden Jahren deutlich steigern. Die Siemens Energy-Aktie bleibt damit eine der spannendsten europäischen Möglichkeiten, um an den langfristigen Investitionen in Energieinfrastruktur, Elektrifizierung und den Ausbau der Stromversorgung teilzuhaben. Das Kursziel 205 Euro von Berenberg zeigt, wie viel Potenzial die Privatbank dem Konzern weiterhin zutraut.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.