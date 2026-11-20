Rekordjahr, Rekord-Auftragsbestand, ein Ausblick mit zweistelligen Margenzielen – und trotzdem Minus. Die Siemens Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) gehört am Freitag mit einem Abschlag von gut vier Prozent auf rund 119 Euro zu den schwächsten Werten im DAX. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es dazu nicht. Es sind Zweifel am KI-Boom, die den Stromtechnik-Konzern erwischen.
Siemens Energy-Aktie: 164 Mrd. Euro Auftragsbestand, doch minus 4 % – was zweifelt der Markt?
Die Siemens Energy-Aktie verliert am Freitag rund 4 Prozent auf etwa 119 Euro, obwohl der Konzern gerade ein Rekordjahr gemeldet hat. Was hinter den Rechenzentrums-Zweifeln steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Kurs
- rund 119 EUR (−4 %)
- Dividendenvorschlag
- 2,30 EUR je Aktie
Stand: 20.11.2026, Kurs: Xetra-Handel am späten Nachmittag des 20.11.2026
Die Schlagzeile des Tages in den Börsenberichten lautet „Rechenzentrums-Zweifel". Siemens Energy hängt als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik eng an der Frage, ob die Tech-Konzerne ihre gigantischen Rechenzentrumsbudgets wirklich durchziehen. Am Freitag sorgt ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten dafür, dass dieser Zweifel auch Europa erreicht: Der DAX gibt rund 1,5 Prozent nach und rutscht unter 25.000 Punkte, neben Siemens Energy verlieren Infineon, Scout24 und Siemens deutlich.
Wie gut war das Rekordjahr der Siemens Energy-Aktie wirklich?
Die Zahlen vom 11. November lassen wenig Raum für Kritik. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragseingang auf 68,1 Milliarden Euro. Die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, der Jahresüberschuss kletterte auf 4,1 Milliarden Euro, der Free Cashflow vor Steuern auf 8,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal erzielte der Konzern mit 12,8 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2026
|Vorjahr
|Umsatz
|44,2 Mrd. EUR
|39,1 Mrd. EUR
|Auftragseingang
|68,1 Mrd. EUR
|58,9 Mrd. EUR
|Auftragsbestand
|164 Mrd. EUR
|138 Mrd. EUR
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|6,0 %
|Jahresüberschuss
|4,1 Mrd. EUR
|1,7 Mrd. EUR
|Free Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. EUR
|4,7 Mrd. EUR
Quelle: Siemens Energy, Earnings Release Q4 FY 2026, 11.11.2026
Was erwartet Siemens Energy für 2027 und danach? Die Latte liegt hoch.
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an, die Marge vor Sondereffekten soll auf 14 bis 16 Prozent steigen. Der Jahresüberschuss soll bei rund 5 Milliarden Euro liegen, der Free Cashflow vor Steuern bei rund 10 Milliarden Euro. Bis 2030 steht eine Marge von 20 bis 22 Prozent im Raum. Das sind Unternehmensziele, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Die Sparte Gas Services soll 2027 beim Umsatz um 24 bis 26 Prozent wachsen, Grid Technologies um 22 bis 24 Prozent. Genau dort liegt die Verwundbarkeit: Beide Geschäfte profitieren vom Strombedarf der Rechenzentren. Sinkende Investitionsbudgets der Tech-Riesen wären für diese Planung ein Risiko, wirken würde das allerdings erst mit Verzögerung, denn der Auftragsbestand reicht über Jahre.
Wie hoch ist die Dividende und was bringt der Aktienrückkauf?
Der Vorstand will für 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,70 Euro im Vorjahr; beschlossen wird sie erst von der Hauptversammlung. Beim aktuellen Kurs von rund 119 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von knapp 2 Prozent (eigene Rechnung). Hinzu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030, im abgelaufenen Jahr flossen bereits rund 3,1 Milliarden Euro in eigene Aktien.
Ist die Siemens Energy-Aktie nach dem Rückgang teuer?
Bei einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 4,44 Euro ergibt sich auf Basis des Kurses von rund 119 Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 27 (eigene Rechnung auf Basis des abgelaufenen Geschäftsjahres). Ob das viel oder wenig ist, hängt davon ab, ob die Ergebnisziele für 2027 erreicht werden. Neue Analystenurteile oder Kursziele zum heutigen Kursrutsch liegen nicht vor; Einschätzungen der Banken sollten Anleger den jeweiligen Studien entnehmen.
Wie geht es mit der Siemens Energy-Aktie weiter? Das steht an.
laufend: Rückkaufprogramm mit regelmäßigen Zwischenmeldungen
nach Jahresbeginn: Hauptversammlung entscheidet über die Dividende von 2,30 Euro (Termin nicht belegt)
Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum ersten Quartal (Termin nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie am Freitag? Es gibt keine neue Unternehmensmeldung; Börsenberichte verweisen auf Zweifel am Rechenzentrumsboom und einen breiten Ausverkauf bei KI-Werten.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026, die Hauptversammlung muss noch zustimmen.
Wie hoch ist der Auftragsbestand? Zum 30. September 2026 lag er laut Unternehmen bei einem Rekordwert von 164 Milliarden Euro.
Wie sieht die Prognose für 2027 aus? Das Management erwartet 14 bis 16 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum und eine Marge von 14 bis 16 Prozent.
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