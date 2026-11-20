aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 18:41 5 Min.

Die Siemens Energy-Aktie verliert am Freitag rund 4 Prozent auf etwa 119 Euro, obwohl der Konzern gerade ein Rekordjahr gemeldet hat. Was hinter den Rechenzentrums-Zweifeln steckt.

Rekord-Auftragsbestand zum 30.9.2026 (Vorjahr 138 Mrd.) 164 Mrd. EUR Umsatz im Geschäftsjahr 2026, +13,2 % 44,2 Mrd. EUR Marge vor Sondereffekten (Vorjahr 6,0 %) 12,4 % Quelle : Siemens Energy, Earnings Release Q4 FY 2026 vom 11.11.2026 Steckbrief Unternehmen Siemens Energy AG Handelssymbol ENR (Xetra) ISIN DE000ENER6Y0 Kurs rund 119 EUR (−4 %) Dividendenvorschlag 2,30 EUR je Aktie Stand: 20.11.2026, Kurs: Xetra-Handel am späten Nachmittag des 20.11.2026

Rekordjahr, Rekord-Auftragsbestand, ein Ausblick mit zweistelligen Margenzielen – und trotzdem Minus. Die Siemens Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) gehört am Freitag mit einem Abschlag von gut vier Prozent auf rund 119 Euro zu den schwächsten Werten im DAX. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es dazu nicht. Es sind Zweifel am KI-Boom, die den Stromtechnik-Konzern erwischen.

Die Schlagzeile des Tages in den Börsenberichten lautet „Rechenzentrums-Zweifel". Siemens Energy hängt als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik eng an der Frage, ob die Tech-Konzerne ihre gigantischen Rechenzentrumsbudgets wirklich durchziehen. Am Freitag sorgt ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten dafür, dass dieser Zweifel auch Europa erreicht: Der DAX gibt rund 1,5 Prozent nach und rutscht unter 25.000 Punkte, neben Siemens Energy verlieren Infineon, Scout24 und Siemens deutlich.

Wie gut war das Rekordjahr der Siemens Energy-Aktie wirklich?

Die Zahlen vom 11. November lassen wenig Raum für Kritik. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragseingang auf 68,1 Milliarden Euro. Die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, der Jahresüberschuss kletterte auf 4,1 Milliarden Euro, der Free Cashflow vor Steuern auf 8,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal erzielte der Konzern mit 12,8 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte.

Siemens Energy im Geschäftsjahr 2026 Kennzahl Geschäftsjahr 2026 Vorjahr Umsatz 44,2 Mrd. EUR 39,1 Mrd. EUR Auftragseingang 68,1 Mrd. EUR 58,9 Mrd. EUR Auftragsbestand 164 Mrd. EUR 138 Mrd. EUR Marge vor Sondereffekten 12,4 % 6,0 % Jahresüberschuss 4,1 Mrd. EUR 1,7 Mrd. EUR Free Cashflow vor Steuern 8,8 Mrd. EUR 4,7 Mrd. EUR Quelle : Siemens Energy, Earnings Release Q4 FY 2026, 11.11.2026

Was erwartet Siemens Energy für 2027 und danach? Die Latte liegt hoch.

Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an, die Marge vor Sondereffekten soll auf 14 bis 16 Prozent steigen. Der Jahresüberschuss soll bei rund 5 Milliarden Euro liegen, der Free Cashflow vor Steuern bei rund 10 Milliarden Euro. Bis 2030 steht eine Marge von 20 bis 22 Prozent im Raum. Das sind Unternehmensziele, keine Prognosen von aktiencheck.de. Die Sparte Gas Services soll 2027 beim Umsatz um 24 bis 26 Prozent wachsen, Grid Technologies um 22 bis 24 Prozent. Genau dort liegt die Verwundbarkeit: Beide Geschäfte profitieren vom Strombedarf der Rechenzentren. Sinkende Investitionsbudgets der Tech-Riesen wären für diese Planung ein Risiko, wirken würde das allerdings erst mit Verzögerung, denn der Auftragsbestand reicht über Jahre.

Wie hoch ist die Dividende und was bringt der Aktienrückkauf?

Der Vorstand will für 2026 eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie vorschlagen, nach 0,70 Euro im Vorjahr; beschlossen wird sie erst von der Hauptversammlung. Beim aktuellen Kurs von rund 119 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von knapp 2 Prozent (eigene Rechnung). Hinzu kommt ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030, im abgelaufenen Jahr flossen bereits rund 3,1 Milliarden Euro in eigene Aktien.

Ist die Siemens Energy-Aktie nach dem Rückgang teuer?

Bei einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von 4,44 Euro ergibt sich auf Basis des Kurses von rund 119 Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 27 (eigene Rechnung auf Basis des abgelaufenen Geschäftsjahres). Ob das viel oder wenig ist, hängt davon ab, ob die Ergebnisziele für 2027 erreicht werden. Neue Analystenurteile oder Kursziele zum heutigen Kursrutsch liegen nicht vor; Einschätzungen der Banken sollten Anleger den jeweiligen Studien entnehmen.

Was die Siemens Energy-Aktie belasten kann KI-Abhängigkeit: Sinkende Rechenzentrumsbudgets der Tech-Konzerne würden Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik treffen.

Hohe Erwartungen: Die Ziele für 2027 und 2030 verlangen weiter kräftig steigende Margen.

Windtochter: Siemens Gamesa erreichte 2026 nur eine Marge von 0,1 Prozent.

Marktumfeld: Der breite Ausverkauf bei KI-Werten zieht auch solide Geschäftszahlen mit nach unten.

Wie geht es mit der Siemens Energy-Aktie weiter? Das steht an.

laufend: Rückkaufprogramm mit regelmäßigen Zwischenmeldungen

nach Jahresbeginn: Hauptversammlung entscheidet über die Dividende von 2,30 Euro (Termin nicht belegt)

Februar 2027: voraussichtlich Zahlen zum ersten Quartal (Termin nicht bestätigt)

Fazit Die Siemens Energy-Aktie fällt nicht wegen schlechter Zahlen, sondern wegen der Sorge, dass der KI-Investitionszyklus nachlässt. Operativ steht der Konzern so stark da wie nie, der Kurs spiegelt vor allem Stimmung. Die Entscheidung über Siemens Energy-Aktien trifft jeder Anleger selbst.

Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie