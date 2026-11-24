Warum fällt die Siemens Energy-Aktie heute? Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der KI-Erholung die Anschlusskäufe. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Welche ISIN hat die Siemens Energy-Aktie? DE000ENER6Y0, Handelssymbol ENR.

Welche Kursziele nennen Analysten? Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI). Das sind Einschätzungen Dritter.

Zahlt die Siemens Energy-Aktie Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr.