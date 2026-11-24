Die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, Handelssymbol: ENR) rutscht am Dienstag um 3,8 Prozent auf 121,70 Euro und gehört damit nach finanzen.at zu den größten Verlierern im DAX. Dabei ist die Lage im Geschäft glänzend: Rekordgewinn, ein Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro und Milliarden für die Aktionäre. Der Grund für den Kursrückgang liegt woanders: Die Siemens Energy-Aktie wird inzwischen wie ein KI-Wert gehandelt, und die KI-Erholung vom Montag fand heute keine Fortsetzung.
Siemens Energy-Aktie: 164 Milliarden Auftragsbestand – warum zittert der KI-Profiteur?
Die Siemens Energy-Aktie fällt als DAX-Verlierer um 3,8 Prozent auf 121,70 Euro, obwohl Rekordjahr und Auftragsbestand glänzen. Das große Bild zwischen KI-Strombedarf, Dividende und Chartmarke.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Ticker
- ENR (Xetra), DAX
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Umsatz Geschäftsjahr 2026
- 44,2 Mrd. €
- Gewinn nach Steuern
- 4,1 Mrd. € (Vorjahr 1,7 Mrd. €)
- Rekordschluss
- 191,66 € (24. April 2026)
Stand: 24.11.2026, Kurse Xetra, verzögert; Geschäftsdaten laut Siemens-Energy-Mitteilung vom 11.11.2026
Der Auslöser
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie heute?
Montag Spitzenreiter, Dienstag Schlusslicht: Bei Siemens Energy zeigt sich, wie eng der Kurs inzwischen an der Stimmung rund um künstliche Intelligenz hängt.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia die Technologiewerte beflügelt, die Nasdaq 100 gewann laut dpa-AFX 6,9 Prozent. In Frankfurt profitierten Werte, die am Ausbau der KI-Infrastruktur verdienen, allen voran Siemens Energy: Gasturbinen und Netztechnik sind gefragt, um Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Die Aktie sprang um 6,88 Prozent auf 126,46 Euro. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe, Siemens Energy und Infineon fuhren wieder in den Rückwärtsgang. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach dem steilen Anstieg Gewinne mit.
Das große Bild
Siemens Energy-Aktie: Warum KI Strom braucht
Hinter dem Auf und Ab steht eine Zukunftswette. Rechenzentren fressen Energie, und wer Gasturbinen, Transformatoren und Netzanbindungen liefert, soll vom Boom profitieren. Genau das macht die Siemens Energy-Aktie zum Spiegel der KI-Stimmung: Sorgen um die KI-Investitionen drücken den Kurs, Hoffnung treibt ihn. Zwischen Freitag und Dienstag lag der Kurs bei 118,32 Euro, 126,46 Euro und zuletzt 121,70 Euro. Das Rekordhoch vom April von 191,66 Euro ist rund 56 Prozent entfernt.
Die Zahlen
Siemens Energy: Das beste Jahr der Geschichte
Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern sprang von 1,7 auf 4,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte den Rekord von 164 Milliarden Euro. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen, dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 9 Milliarden Euro bis 2030. Bis 2030 plant der Konzern jährlich 12 bis 14 Prozent Umsatzwachstum und eine Marge von 20 bis 22 Prozent.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|44,2 Mrd. € (+15,5 % vergleichbar)
|Gewinn nach Steuern
|4,1 Mrd. € (Vorjahr 1,7 Mrd. €)
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|Dividendenvorschlag
|2,30 € (Vorjahr 0,70 €)
|Aktienrückkauf
|bis 9 Mrd. € bis 2030
|Ziel bis 2030
|12 bis 14 % Umsatzwachstum p. a., Marge 20 bis 22 %
Quelle: Siemens Energy, Mitteilung vom 11.11.2026
Ein Haken: Das Gewinnziel für 2027 von rund 5 Milliarden Euro lag unter den Schätzungen der Analysten. Auf Basis eines Gewinns je Aktie von 4,44 Euro liegt das KGV bei rund 30, die Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen.
Die Analysten
Siemens Energy-Aktie Kursziel: Profis bleiben optimistisch
Die Analysten sehen die Siemens Energy-Aktie überwiegend weit über dem aktuellen Kurs. JPMorgan und Evercore ISI nennen jeweils 250 Euro, die Deutsche Bank, Jefferies, Bernstein und UBS jeweils 210 Euro, Goldman Sachs 200 Euro und Oddo BHF 175 Euro. Am unteren Ende liegt Panmure Liberum mit 125 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Die Marken
Siemens Energy-Aktie: Zone um 118 Euro im Blick
Die erste Unterstützung liegt bei 120 Euro, darunter bei rund 118 Euro, dem Schlusskurs vom Freitag, von dem die Montagsrally startete. Fällt die Siemens Energy-Aktie darunter, wäre der Erholungsversuch gescheitert. Nach oben muss sie zunächst das Montagsniveau um 126,50 Euro zurückerobern.
FAQ
Häufige Fragen zur Siemens Energy-Aktie
Warum fällt die Siemens Energy-Aktie heute? Nach dem Kurssprung vom Montag fehlen der KI-Erholung die Anschlusskäufe. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN hat die Siemens Energy-Aktie? DE000ENER6Y0, Handelssymbol ENR.
Welche Kursziele nennen Analysten? Die Spanne reicht von 125 Euro (Panmure Liberum) über 200 Euro (Goldman Sachs) bis 250 Euro (JPMorgan, Evercore ISI). Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Siemens Energy-Aktie Dividende? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr.
Fazit
Siemens Energy-Aktie: Achterbahn im KI-Takt
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