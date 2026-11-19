Einen neuen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es nach den vorliegenden Marktberichten nicht. Die dpa-Nachrichtenagentur zählt Siemens Energy zu den deutschen KI-Werten, denen der Rekord-Börsengang von Anthropic am Morgen hilft. Anthropic platziert zu 83 US-Dollar, oberhalb der Preisspanne von 70 bis 78 Dollar, und wird mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet.

Der Zusammenhang ist indirekt, aber nachvollziehbar: KI-Rechenzentren brauchen enorme Mengen Strom, zuverlässige Netze und Kraftwerksleistung. Siemens Energy liefert genau diese Bausteine – von Gasturbinen über Transformatoren bis zur Netztechnik. Zusätzlich beschäftigt Anleger ein Medienbericht vom Mittwoch über eine mögliche strategische Neuordnung der Sparte Transformation of Industry.