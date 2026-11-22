Es sollte ein Triumphzug werden: Rekordjahr, Rekordaufträge, ein Ausblick auf zweistelliges Wachstum. Doch die Siemens-Aktie verlor am Freitag 4,6 Prozent und schloss bei 254,65 Euro. Die Siemens Aktienanalyse zeigt, wie viel Hoffnung nach dem Lauf der vergangenen Wochen schon im Kurs steckte.
Siemens Aktienanalyse: Rekordaufträge, höhere Ziele – und trotzdem minus 4,6 Prozent an einem Tag. Wie viel KI-Fantasie steckt im Kurs?
Die Siemens Aktienanalyse zeigt: Neues Rekordjahr, Ausblick bis 2027 und Healthineers-Abspaltung. Warum die Siemens-Aktie am Freitag auf 254,65 Euro fiel und wie stark die KI-Fantasie schon im Kurs steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens AG
- ISIN
- DE0007236101
- WKN
- 723610
- Handelssymbol
- SIE (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SIEGY (OTC-ADR)
- Börsenwert
- rund 195 Mrd. €
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Noch am 19. November hatte die Siemens Aktie bei 267,45 Euro geschlossen, als zweitbester DAX-Wert. Anleger sahen den Konzern zunehmend als Profiteur des Rechenzentrumsbooms. Dann kippte die Stimmung im KI-Ausverkauf. Diese Aktienanalyse ordnet, was bleibt.
Die Zahlen
Das Geschäftsjahr 2026: mehr Aufträge als Umsatz
Siemens meldete am 12. November für das Geschäftsjahr bis 30. September Rekordaufträge, steigende Umsätze und ein höheres Industrieergebnis. Das digitale Geschäft wuchs in den ersten neun Monaten um 18 Prozent und übertraf damit das Ziel von 15 Prozent. Den Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokation weist Siemens für 2026 mit 9,27 Euro aus.
Siemens-Aktie: Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokation
Euro
- Prognose des Unternehmens
Die Prognose 2026/27 versteht sich ohne Siemens Healthineers und ist deshalb nur eingeschränkt mit 2026 vergleichbar.
Quelle: Siemens, Berichterstattung zu Q4 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|EPS vor PPA
|2026
|9,27
|2026/27 (Prognose)
|10,20–10,80
Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz über 1. Die Dividende soll um 15 Cent steigen. Die Aktie sprang nach den Zahlen am 12. November zunächst um 4,8 Prozent an die DAX-Spitze.
Der Umbau
Healthineers: Siemens gibt ab
Abspaltung
Siemens will einen Teil seines Anteils an Siemens Healthineers an die eigenen Aktionäre übertragen, im Verhältnis eins zu zwei. Die Beteiligung soll mittelfristig unter 20 Prozent sinken.
Neue Prognose ohne Healthineers
Die Zahlen für 2026/27 gelten ohne die Medizintechnik-Tochter, die im Frühjahr 2027 entkonsolidiert werden soll. Das verändert die Optik der Siemens-Zahlen.
Schlankere Struktur
Siemens konzentriert sich stärker auf Automatisierung, Software, Netze und Gebäudetechnik.
Die Bewertung
KI-Fantasie hat ihren Preis
Mit einem KGV von 25 und einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent bezahlt der Markt für Siemens einen Aufschlag. Er beruht auf der Erwartung, dass der Konzern vom Ausbau der Rechenzentren profitiert, etwa durch Stromverteilung, Gebäudetechnik und Software. Auf Jahressicht liegt die Siemens-Aktie rund 15 Prozent im Plus. Analysten sind uneinig. ODDO BHF nahm laut Bericht ihre Kaufempfehlung zurück.
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