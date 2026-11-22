Mit einem KGV von 25 und einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent bezahlt der Markt für Siemens einen Aufschlag. Er beruht auf der Erwartung, dass der Konzern vom Ausbau der Rechenzentren profitiert, etwa durch Stromverteilung, Gebäudetechnik und Software. Auf Jahressicht liegt die Siemens-Aktie rund 15 Prozent im Plus. Analysten sind uneinig. ODDO BHF nahm laut Bericht ihre Kaufempfehlung zurück.